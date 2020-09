Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum 1. Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren empfängt Arminia Bielefeld heute den 1. FC Köln. Alles zur Übertragung im TV und Livestream verraten wir Euch hier.

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln: Termin, Ort, Uhrzeit

Das Spiel Bielefeld gegen Köln findet am heutigen Samstag statt, los geht es um 15.30 in der Schüco-Arena in Bielefeld.

Auf der Alm sind 5.300 Zuschauer (statt 27.000) zugelassen, die Tickets werden unter den interessierten Dauerkarteninhabern verlost. Ab 150 Meter vor dem Stadion greift die Maskenpflicht.

Bundesliga: Arminia gegen FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Bundesliga-Comeback der Arminia ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele wie gewohnt im Einzelspiel und der Konferenz. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 5 mit Kommentator Oliver Seidler übertragen.

Ab 14 Uhr werdet Ihr von Michael Leopold und Dietmar Hamann im Sky-Studio auf die Spiele eingestimmt, die Ihr neben der Übertragung im TV auch im Livestream via Sky Go sehen könnt.

Auf DAZN werdet Ihr zu sämtlichen Spielen der 1. und 2. Liga kurz nach Spielende bereits mit den Höhepunkten versorgt, zudem könnt Ihr alle Freitags, Montags- und frühen Sonntagsspiele live und in voller Länge sehen.

Dieser Service ist im ersten Monat völlig kostenlos, danach habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo für 11,99 Euro oder einem Jahresabo für vergleichsweise günstigere 119,99 Euro.

Alternativ könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort werdet Ihr durch das Spiel geführt und seid stets auf dem aktuellsten Stand.

Bielefeld gegen Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Voglsammer und de Medina werden bei der Arminia fehlen, Lucoqui ist angeschlagen.

"Wir müssen jede Woche diszipliniert auftreteten, eine hohe Laufleistung bringen und mannschaftlich so geschlossen auftreten wie in Frankfurt", sagte Trainer Uwe Neuhaus vor dem Spiel gegen den FC, bei dem der Einsatz von Andersson und Schmitz noch fraglich ist.

Bielefeld : Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Soukou, Cordova - Klos

: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Soukou, Cordova - Klos Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - Limnios, Duda, Thielmann - Andersson

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

In den Parallelspielen sind unter anderem der BVB (in Augsburg) und Borussia Mönchengladbach (gegen Union) gefordert. Außerdem treffen im Topspiel Leverkusen und Leipzig aufeinander.

Termin Heim Auswärts 25. September, 20.30 Uhr Hertha BSC Eintracht Frankfurt 26. September, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Köln 26. September, 15.30 Uhr FC Augsburg Borussia Dortmund 26. September, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 26. September, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen RB Leipzig 26. September, 15.30 Uhr Mönchengladbach Union Berlin 26. September, 18.30 Uhr Schalke 04 Werder Bremen 27. September, 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim Bayern München 27. September, 18 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Auch wenn die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagekraft hat: Mit einer Niederlage bei Aufsteiger Bielefeld müsste sich der FC vorerst nach unten orientieren.