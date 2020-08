Union Berlin statt Werder Bremen: Max Kruse vor der Bundesliga-Rückkehr

Nach seiner Absage bei Werder Bremen wird Max Kruse umso mehr als Neuzugang bei Union Berlin gehandelt. Der Routinier passt genau ins Beuteschema der Köpenicker.

Sein Comeback bei Werder Bremen ließ er platzen, nun soll die Bundesliga-Rückkehr bei Union Berlin gelingen: Max Kruse scheint mit dem Kultklub aus Köpenick einig geworden zu sein und will offenbar beim Berliner Kultklub das Abenteuer wagen.

Der ehemalige Nationalspieler soll beim Vorjahres-Aufsteiger zur neuen Führungsfigur werden und das Niveau im Angriff weiter anheben. Wie die Kreiszeitung Syke berichtet, werde Union noch am Donnerstag die Verpflichtung des 32-Jährigen bekannt geben.

Der 14-malige Nationalspieler passt genau ins Beuteschema von Union, das als Aufsteiger in der vergangenen Saison mit Routiniers wie Christian Gentner und Neven Subotic beste Erfahrungen gemacht hat. Mit einem ausgewogenen Mix aus Jung und Alt will Unions Manager Oliver Ruhnert auch im zweiten Jahr die Mission Klassenerhalt im Oberhaus erfüllen.

Union Berlin hat bereits zwei erfahrene Spieler verpflichtet

In den letzten Tagen hatten die Köpenicker in Torwart Andreas Luthe (33) aus Augsburg und dem ehemaligen Wolfsburger Robin Knoche (28) bereits zwei gestandene Bundesliga-Profis verpflichtet. Insgesamt hat Ruhnert schon sieben Neuzugänge an die Alte Försterei geholt, Kruse wäre die Nummer acht und könnte die Rolle von Sebastian Andersson übernehmen, dessen Verbleib wegen einer Ausstiegsklausel nach wie vor fraglich ist.

Kruse selbst war lange als Rückkehrer bei Werder Bremen gehandelt worden. Bereits von 2006 bis 2009 sowie von 2016 bis 2019 trug der eigenwillige Stürmer das Trikot der Grün-Weißen, doch letztendlich konnten sich beide Seiten nicht einigen.

© imago images

Kruse entscheidet sich gegen Werder-Rückkehr

"Wir haben Gespräche mit Max geführt, aber er hat sich anders entschieden", hatte Bremens Sportdirektor Frank Baumann am Mittwoch schon vielsagend gemeint. Für viele Werder-Fans war der Abgang von Kruse im Sommer 2019 ein Grund für die miserable Saison mit dem Fast-Abstieg, deshalb war die Hoffnung an der Weser auf eine Rückkehr groß.

"Wir sehen uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder", hatte Kruse nach seiner Werder-Absage noch versprochen und könnte nun recht behalten. Im vergangenen Sommer hatte Kruse die Bremer Verantwortlichen lange zappeln lassen, ehe er dann doch ablösefrei zu Fenerbahce Istanbul gewechselt war. Beim 19-maligen türkischen Meister hatte er Mitte Juni seinen Vertrag aufgrund von ausbleibenden Gehaltszahlungen wieder aufgelöst.