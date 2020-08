FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart: Testspiel heute live im TV und Livestream sehen

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison wieder in der 1. Bundesliga und will sich in der Saisonvorbereitung gegen einen Ligakonkurrenten messen. Mainz 05 empfängt den Aufsteiger heute zum Testspiel. Wann das Duell steigt und wo ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Uhrzeit und Stadion

Das Testspiel zwischen Mainz und Stuttgart wird heute um 16 Uhr im Stadion am Bruchweg in Mainz angepfiffen. Das Bruchwegstadion bietet normalerweise Platz für 18.000 Zuschauer, wird aufgrund der Coronapandemie heute allerdings keine Fans auf seinen Tribünen sehen.

Testspiel: Mainz - Stuttgart heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie inmitten der Vorbereitung auf die anstehende Saison 2020/21 wird heute nicht im frei empfänglichen TV zu sehen sein. Auch keiner der bekannten Sport-Streaminganbieter zeigt das Freundschaftsspiel.

Stattdessen streamen die Gäste aus Stuttgart das Spiel auf Facebook und Youtube.

Auch der FSV Mainz bietet einen Livestream des Spiels auf seinem Youtube-Kanal an.

Mainz 05: Ein Rückblick auf die Bundesliga-Saison 2019/20

Die Mainzer hatten einen schwierigen Start in der vergangenen Saison mit nur einem Sieg und fünf Niederlagen aus den ersten sechs Spielen. Nachdem sie sich danach wieder gefangen haben und sich ins Mittelfeld der Tabelle gekämpft hatten, starteten sie nach der Zwangspause durch die Coronapandemie erneut nur mit drei Punkten aus den ersten vier Spielen und fanden sich frühzeitig in der Nähe der Abstiegsplätze.

Mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen sicherte Mainz aber frühzeitig den Klassenerhalt und beendete die Saison auf dem 13. Platz der Tabelle. Mainz verbrachte Spieltag 18 bis 32 auf Platz 15 der Tabelle und erreichte nie einen höheren Platz als den 12. Rang nach Spieltag 13.

Mainz 05: Die besten Torjäger der Bundesliga-Saison 2019/20

Mainz' Offensive war in der vergangenen Saison sehr abhängig von Robin Quaisons Qualität als Stürmer. Der schwedische Nationalspieler hat sich in jeder seiner vier Spielzeiten bei Mainz 05 gesteigert und ist aktuell nicht mehr aus dem Kader des Klubs wegzudenken. Dennoch werden die Mainzer in der kommenden Saison einen weiteren Spieler brauchen, der mehr als vier Tore über die Saison erzielt.