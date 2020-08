BVB: Testspiel Borussia Dortmund - SCR Altach heute im Liveticker

Zum Auftakt des Trainingslagers sorgte Borussia Dortmund für einen Paukenschlag. Jadon Sancho bleibt beim BVB. Am dritten Tag des Aufenthalts in Bad Ragaz steht nun das erste Testspiel auf dem Programm. Der BVB trifft auf den SCR Altach. Hier könnt Ihr das Testspiel im Liveticker verfolgen.

BVB: Testspiel Borussia Dortmund gegen SCR Altach heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dabei sein wird auch Jadon Sancho, um den sich hartnäckig Wechselspekulationen hielten. Die Schwarz-Gelben hatten schon im vergangenen Jahr mit dem Engländer bis 2023 verlängert.

Vor Beginn: Am dritten Tag des Aufenthalts im Trainingslager in Bad Ragaz steht das erste Testspiel für den BVB an. Ab 17 Uhr wollt der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Testspiels Borussia Dortmund gegen den SCR Altach.

BVB-Testspiel im TV und Livestream

Borussia Dortmunds erster Tests vor der neuen Saison wird live im Free-TV übertragen. Sport1 zeigt die Partie ab 17 Uhr. Fünf Minuten zuvor geht die Sendung los.

Zudem bietet der Sportsender auf der Webseite einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt ihr hier abrufen.

BVB: Die Testspiele in diesem Sommer

In Bad Ragaz steht noch ein zweites Testspiel auf dem Programm. Zum Ende des Trainingslagers kickt der BVB gegen Austria Wien.