BVB: Jadon Sancho an Bord - Wechsel zu Manchester United wohl vom Tisch

Jadon Sancho ist am Montag mit Borussia Dortmund ins Trainingslager nach Bad Ragaz gereist. Ein Wechsel des Jungstars zu Manchester United ist damit wohl vom Tisch.

Als Jadon Sancho mit Mundschutz, schwarzem Rucksack und im BVB-Shirt am Flughafen erschien, atmeten die Verantwortlichen und Fans von Borussia Dortmund auf. Der Jungstar reiste am Montag mit dem deutschen Vizemeister ins einwöchige Trainingslager nach Bad Ragaz, ein Wechsel zum englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United ist damit wohl vom Tisch.

Die BVB-Verantwortlichen hatten dem 20-Jährigen und den Red Devils zuletzt eine Deadline bis zum Abflug in die Schweiz gesetzt. Nach dem Aufbruch ins Trainingslager werde es "keinen Sancho-Wechsel mehr in dieser Saison geben", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärt. Als Ablösesumme hatten die Dortmunder 120 Millionen Euro aufgerufen.

Am Wochenende waren die Spekulationen über einen Wechsel des englischen Nationalspielers in seine Heimat noch einmal angeheizt worden. Sancho war zu einer Gartenparty nach London gereist, zudem berichteten verschiedene Medien über eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe mit mehreren United-Spielern. Mit dem Klub soll sich Sancho nach einem Bild-Bericht zudem über einen Fünfjahresvertrag einig gewesen sein.

In Dortmund besitzt Sancho noch einen Vertrag bis 2022. Sportlich wäre sein Abgang nur schwer zu kompensieren. In der vergangenen Bundesligasaison erzielte der schnelle und trickreiche Offensivspieler 17 Tore und bereitete 17 Treffer vor. Durch seinen Verbleib bei den Schwarz-Gelben dürfte er vom Gehalt her zu den Topverdienern Marco Reus und Mats Hummels (rund zehn Millionen Euro) aufschließen.

BVB: Reus und Schmelzer nicht im Trainingslager

Am Montag begrüßte Trainer Lucien Favre aber nicht nur Sancho. Insgesamt reiste der BVB mit 31 Spielern nach Bad Ragaz. Kapitän Reus fehlte erwartungsgemäß nach einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor geschädigten Adduktorenmuskulatur. Wann er wieder einsteigen kann, ist ungewiss. Ebenso war Marcel Schmelzer (Knieverletzung) nicht dabei.

Hummels (Sprunggelenksverletzung) und Mahmoud Dahoud (Knieverletzung) sollen in der Schweiz wieder verstärkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Thomas Meunier und Jude Bellingham sowie der erst 15-jährige Youssoufa Moukoko.

Im Rahmen des Trainingslagers absolviert der BVB zwei Testspiele. Am 12. August steht das Spiel beim österreichischen Erstligisten SCR Altach (17 Uhr) auf dem Programm, vier Tage später kommt es an gleicher Stelle zum Wiedersehen mit Ex-Coach Peter Stöger bei der Begegnung gegen Austria Wien (16 Uhr/beide Sport1). Mit Sancho.

Jadon Sancho: Leistungsdaten 19/20