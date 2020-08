Bayer Leverkusen: Kevin Volland wohl vor Wechsel zur AS Monaco

Bittere Nachricht für Bayer Leverkusen: Angreifer Kevin Volland wird die Werkself voraussichtlich in Richtung AS Monaco verlassen.

Stürmer Kevin Volland von Bayer Leverkusen steht vor einem Wechsel zur AS Monaco. Dies berichtet die Bild am Donnerstagabend. Demnach sollen beide Parteien in den Gesprächen schon weit fortgeschritten sein.

Leverkusen hatte zuletzt immer wieder versucht, den 2021 auslaufenden Vertrag des 28-Jährigen um drei Jahre zu verlängern - nun erfolgt offenbar der Verkauf, um zumindest noch eine Ablöse zu erzielen.

Diese soll dem Vernehmen nach bei 25 Millionen Euro liegen, wobei Volland nach Caio Henrique, der erst am Donnerstag für zehn Millionen Euro von Atletico Madrid verpflichtet wurde, und Axel Disasi der dritte Neuzugang für Trainer Niko Kovac wäre.