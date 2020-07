Werder Bremen, News und Gerüchte: Ex-Torhüter Tim Wiese fordert einen neuen Trainer

Werders Kult-Keeper Tim Wiese hat nach der Bremer Horror-Saison einen neuen Trainer gefordert. Während Werder zumindest perspektivisch für einen möglichen Rashica-Transfer vorgesorgt hat, wird ein Stammspieler der Bremer mit einem Italien-Wechsel in Verbindung gebracht. Alle News und Gerüchte zum SVW gibt es hier.

Werder Bremen: Ex-Torhüter Tim Wiese fordert einen neuen Trainer

Obwohl sich Werder Bremen am letzten Spieltag in die Relegation gegen den 1. FC Heidenheim rettete (Donnerstag, 20.30 Uhr live auf DAZN), erachtet Ex-Keeper Tim Wiese (38) eine Trennung von Trainer Florian Kohfeldt als dringend erforderlich: "Nach so einer Horrorsaison muss Werder auf der Trainer-Position eine Veränderung vornehmen", sagte er der Sport Bild.

"Bremen ist ein großer Verein und kein Mainz 05. Das Ziel lautete vor der Saison Europacup-Qualifikation - jetzt hat der Klub viel Glück gehabt und kann über die Relegation wenigstens die Klasse halten", erklärte Wiese. Dies sei "für einen Klub wie Werder viel zu wenig. Dafür ist vor allem der Trainer verantwortlich".

Die Verantwortlichen deuteten allerdings an, auch im Falle eines Abstiegs an Kohfeldt festhalten zu wollen: "Unsere Überzeugung in Florian Kohfeldt ist nach wie vor sehr groß. Er ist ein sehr guter Trainer, das hat er auch in schwierigen Zeiten gezeigt", sagte Manager Frank Baumann. Dennoch werde man "natürlich nach der Relegation alles aufarbeiten".

Tim Wiese: Seine Bilanz bei Werder Bremen

Spielzeiten Einsätze Gelbe Karten Rote Karten Titel 2005 - 2012 266 19 3 Pokalsieg 2008/09

Werder Bremen: Mit diesem Kader stürmte der SVW in der Saison 2003/04 zur Meisterschaft © imago images 1/22 Thomas Schaaf feiert heute seinen 59. Geburtstag. Als Meistermacher von Werder Bremen ging er am 9. Mai 2004 in die Geschichte ein, als sich die Hanseaten durch ein 3:1 beim FC Bayern zum vierten Mal zum Meister krönten. © imago images 2/22 Nicht nur im Olympiastadion, als Werder bereits zur Pause uneinholbar mit 3:0 führte, begeisterten die Bremer mit berauschendem Offensivfußball und blieben zwischenzeitlich ganze 23 Spiele ohne Niederlage. © imago images 3/22 "Bremen hat den Titel verdient gewonnen. Sie haben sich nicht verrückt machen lassen und den schönsten Fußball gezeigt“, gratulierte Bayern-Trainer Hitzfeld nach dem Spiel, während Schaaf nur ankündigte: "Jetzt geht die Post ab!“ © imago images 4/22 Für Schaaf war es der zweite große Erfolg als Trainer nach dem Pokalsieg 1999. Drei Wochen später machte Werder gegen Aachen sogar das Double perfekt. Auf diese Spieler konnte sich der Bremer Coach in der Saison 2003/04 verlassen. © imago images 5/22 TOR - ANDREAS REINKE (34 Einsätze): Bereits 1998 Meister mit dem FCK, kehrte er vor Saisonbeginn nach Stationen in Griechenland und Spanien nach Deutschland zurück und stand in allen Spielen im Kasten. Beendete 2007 in Bremen seine Karriere. © imago images 6/22 ABWEHR - PAUL STALTERI (33): Dauerläufer auf der rechten Seite und siebenfacher Vorbereiter. Nach vier Jahren auf der Insel beendete er seine Laufbahn in Mönchengladbach und arbeitete dann als Nachwuchscoach in seiner Heimat Kanada. © imago images 7/22 VALERIEN ISMAEL (32): Eine der großen Säulen des Meisterteams, kam vor Saisonbeginn für kleines Geld aus Straßburg und spielte danach für den FC Bayern. Startete in Hannover seine Trainerkarriere, die ihn über Wolfsburg und Griechenland nach Linz führte. © imago images 8/22 MLADEN KRSTAJIC (30): Zählte in neun Jahren Bundesliga bei Werder und Schalke zu den Top-Innenverteidigern der Liga. Nach zwei Jahren als Spieler arbeitete er bei Partizan als Funktionär, später trainierte er für zwei Jahre das serbische Nationalteam. © imago images 9/22 CHRISTIAN SCHULZ (29): Zählte auf seine besten Tage zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft und lieferte über viele Jahre konstante Leistungen für Werder und Hannover ab (358 BL-Spiele). Mit 37 noch für Hannover II am Ball. © imago images 10/22 VIKTOR SKRIPNIK (13): Werder war der einzige Verein außerhalb der Ukraine, für den der Linksverteidiger kickte. Dort hielt es ihn aber ganze acht Jahre. Beendete nach der Meistersaison seine Karriere - ein krönender Abschluss. © imago images 11/22 LUDOVIC MAGNIN (11): Seine besten Jahre sollten noch kommen. Steigerte sich in der folgenden Saison bei Werder und spielte dann fünf Jahre für den VfB. Wurde auch dort deutscher Meister. Seit 2018 Trainer beim FC Zürich. © imago images 12/22 MITTELFELD - FABIAN ERNST (33): Oft unterschätzt, aber unverzichtbar für Werder. Zweikampfstark, abgeklärt am Ball und mit gutem Auge (elf Assists). Anschließend bei Schalke und Besiktas, seit 2019 Mitbesitzer eines dänischen Zweitligisten. © imago images 13/22 FRANK BAUMANN (32): Einmal Werder, immer Werder. Der Kapitän kam 1999 aus Nürnberg und sollte den Verein bis heute nicht mehr verlassen. Nach 360 Pflichtspielen stieg der Ehrenspielführer ins Management ein und ist nun Geschäftsführer Sport. © imago images 14/22 JOHAN MICOUD (32): Der geniale wie streitbare Franzose war Denker und Lenker des Bremer Spiels. In der Meistersaison an 18 Treffern beteiligt. Blieb vier Jahre in Bremen und ließ seine Karriere danach bei Girondins Bordeaux ausklingen. © imago images 15/22 KRISZTIAN LISZTES (30): Der beidfüßige Spielmacher spielte die beste Saison seiner Karriere, zog sich jedoch kurz vor Saisonende einen Kreuzbandriss zu. Erreichte im Anschluss weder bei Werder noch anderswo seine alte Form, Karriereende 2015 in Ungarn. © imago images 16/22 TIM BOROWSKI (25): Edelreservist und noch nicht auf seinem Zenit angekommen. Zählte in den folgenden Jahren zu den besten deutschen Mittelfeldspielern und versuchte sich ein Jahr erfolglos beim FC Bayern. Heute Co-Trainer von Florian Kohfeldt. © imago images 17/22 ÜMIT DAVALA (22): Zuvor in Mailand aktiv, sicherte sich Werder die Dienste des UEFA-Cup-Siegers zunächst auf Leihbasis. Blieb noch eine Saison an der Weser, musste 2005 aber verletzungsbedingt die Karriere beenden. Jetzt Co-Trainer bei Galatasaray. © imago images 18/22 STURM - AILTON (33): "Ein Schuss. Ein Tor. Das Ailton!" Nach Anlaufschwierigkeiten in Bremen im Meisterjahr nicht zu stoppen und mit 28 Treffern Torschützenkönig. Danach spielte der Kugelblitz unter anderem für Schalke, den HSV und Duisburg. © imago images 19/22 IVAN KLASNIC (29): Der gebürtige Hamburger traf für Werder zwischen 2001 und 2008 77-mal. Danach stürmte er für Bolton, Nantes und Mainz. Musste sich aufgrund einer Niereninsuffizienz gleich drei Nierentransplantationen unterziehen. © imago images 20/22 ANGELOS CHARISTEAS (24): Im gleichen Jahr durfte sich der griechische Volksheld über den EM-Titel freuen. Zählte bei Werder nicht zum Stammpersonal, was sich auch bei Ajax, Feyernoord oder Nürnberg nicht ändern sollte. © imago images 21/22 NELSON VALDEZ (21): Damals 19 Jahre alt, gelang dem Paraguayer erst ein Jahr später der endgültige Durchbruch. 113 Partien für Werder folgten 126 für den BVB. Dann wurde der Stürmer zum Weltenbummler und spielt seit 2017 in der Heimat. © imago images 22/22 TRAINER - THOMAS SCHAAF: Absolute Vereinslegende! Nach langen Jahren im Werder-Nachwuchs betreute er die Bundesliga-Mannschaft 14 Jahre lang. Nach Stationen in Frankfurt und Hannover nun Technischer Direktor der Bremer.

Werder Bremen verpflichtet U19-Nationalspieler

Werder Bremen hat am Dienstag die Verpflichtung des deutschen U19-Nationalspielers Oscar Schönfelder bestätigt. Der 19-Jährige wechselt aus der Jugend von Mainz 05 an die Weser. Dort könnte er perspektivisch die Rolle von Milot Rashica einnehmen, der Werder aller Voraussicht nach verlassen wird.

Schönfelder bekleidet exakt dessen Position, ob er allerdings umgehend für das Profi-Team eingeplant ist, ist momentan noch offen und soll sich erst in der Vorbereitung herauskristallisieren. "Anschließend wird entschieden, ob er bei den Profis bleiben oder über die U23 herangeführt wird", sagt Baumann.

Der Linksfuß kam in der abgebrochenen U19-Bundesliga-Saison für Mainz auf fünf Tore und vier Vorlagen. Für die deutsche U19 bestritt er bislang acht Partien (insgesamt 23 Länderspiele). "Werder ist ein Traditionsverein mit großartigen Fans, der besonders durch seinen familiären Umgang Eindruck bei mir hinterlassen hat. Das Umfeld ermöglicht es mir, mich perfekt zu entwickeln. Ich freue mich auf die Aufgabe", kommentierte er seinen Wechsel. Nach Felix Agu vom VfL Osnabrück und dem Ecuadorianer Johan Mina ist Schönfelder der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

© imago images

Werder-Innenverteidiger Veljkovic vor Abgang nach Italien?

Milos Veljkovic (24), Stammspieler in der Innenverteidigung von Werder, ist wohl in den Fokus von Lazio Rom und Inter Mailand gerückt. Dies berichtet die Bild. Veljkovic steht zwar noch bis 2022 an der Weser unter Vertrag, wäre allerdings im Falle des Abstiegs nicht zu halten.

2016 sicherte sich Werder die Dienste des Serben für lediglich 330.00 Euro von Tottenham Hotspur, bei einem Abgang rechnet Werder dem Vernehmen nach mit einer Ablöse zwischen vier und fünf Millionen Euro. Das Geld könnte für die Kaufoptionen von Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak verwendet werden, die bei Klassenerhalt bindend sind.

Seit seinem Wechsel lief Veljkovic 117-mal für Bremen auf, dabei gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage. Zuvor war der Innenverteidiger bei den Spurs nicht über eine Rolle in der U23 hinausgekommen und bestritt nur drei Profispiele (zweimal Premier League, einmal Europa League).