Im Hinspiel der Bundesliga-Relegation trifft Werder Bremen heute auf den 1. FC Heidenheim, den Dritten der 2. Liga. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga-Relegation: Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Heidenheim hingegen kassierte nach schwacher Leistung eine 0:3-Niederlage bei Zweitligameister Bielefeld. Da es der HSV allerdings zeitgleich nicht schaffte, gegen Sandhausen einen Punkt zu holen, blieb die Niederlage der Schwaben ohne Konsequenzen.

Vor Beginn: Bremen hat sich am letzten Spieltag durch einen fulminanten 6:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln in die Relegation gerettet, während Fortuna Düsseldorf den bitteren Gang in Liga zwei antreten muss.

Vor Beginn: Los geht es um 20.30 Uhr, wenn Schiedsrichter Felix Zwayer aus Berlin die Partie im Wohninvest Weserstadion in Bremen freigibt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Werder Bremen und (Noch-)Zweitligist Heidenheim.

© imago images / Joachim Sielski

Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream

Das Hinspiel der Relegation zwischen Bremen und Heidenheim ist - wie auch das Rückspiel - nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich DAZN die Übertragungsrechte für die beiden Begegnungen gesichert.

Die Vorberichterstattung beim Streamingdienst startet um 20.15 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch führen Euch durch das Spiel.

DAZN zeigt außerdem die Relegationsspiele zwischen der 2. und 3. Liga sowie Spitzenfußball aus LaLiga, Serie A und vieles mehr. Das Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen.

Außerdem werden die Spiele zwischen Bremen und Heidenheim auf Amazon Prime Video gezeigt.

Bremen gegen Heidenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schwer wiegt für Werder der Ausfall von Abwehrchef Kevin Vogt, der gelbgesperrt passen muss. Heidenheim kann hingegen in Bestbesetzung an den Start gehen.