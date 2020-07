Bundesliga-Relegation: Darum läuft Heidenheim gegen Werder Bremen nicht bei Sky

Das Rückspiel der Relegation zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen steht an. Warum die Partie aber nicht bei Sky zu sehen ist und wie Ihr sie stattdessen verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge alle Relegationsspiele live!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga-Relegation 1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Am kommenden Montag, den 06. Juli findet das Relegations-Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen statt. Austragungsort ist die Voith-Arena in Heidenheim.

Angestoßen wird um 20.30 Uhr. Auch im Rückspiel werden keine Zuschauer ins Stadion gelassen.

Darum läuft die Bundesliga-Relegation 1. FC Heidenheim - Werder Bremen nicht auf Sky

Die Relegation zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen wird nicht auf Sky oder im Free-TV zu sehen sein.

Sie wird lediglich auf den Streamingdiensten DAZN und Amazon Prime Video zu sehen sein. Die Streamingdienste haben sich die exklusiven Rechte an der Relegation für diese Saison gesichert.

Bundesliga-Relegation 1. FC Heidenheim - Werder Bremen live im TV und Livestream

Zu sehen wir das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen bei DAZN sein. Hier sind alle Infos zur Übertragung:

Vorbericht : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunnesch

: Ralph Gunnesch Anstoß: 20.30 Uhr

Bei DAZN habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, die Highlights oder das komplette Spiel in re-live zu sehen.

Neben den Relegationsspielen bietet DAZN auch Highlights sämtlicher Bundesliga-Partien und Spiele mehrerer europäischer Top-Ligen live und im Anschluss in voller Länge auf Abruf an.

Hier könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen. Anschließend könnt Ihr wählen zwischen 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Bundesliga-Relegation 1. FC Heidenheim - Werder Bremen im Liveticker

Für diejenigen, die das Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen nicht im Livestream verfolgen können, bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker zu mitverfolgen an.

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse der letzten Jahre

Nur dreimal in elf Jahren konnte sich der Zweitligist in der Relegation durchsetzen. Der FC Heidenheim will diese Quote aufbessern.