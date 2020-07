RB Leipzig - News und Gerüchte: "Hochdefizitär?" Mintzlaff schießt gegen Eintracht-Vorstand Hellmann

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat die Kritik am "hochdefizitären Geschäftsmodell" der Sachsen mit scharfen Worten zurückgewiesen. Außerdem sprach er über die Einnahmen durch den Abgang von Timo Werner und eine geplante Zurückhaltung auf dem Transfermarkt. Dort hat RBL offenbar jedoch schon den ersten Neuzugang für die kommende Saison an der Angel. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um RB Leipzig.

RB Leipzig: "Hochdefizitär"? Mintzlaff kontert Kritik von Eintracht-Vorstand Hellmann

OLiver Mintzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, hat mit scharfer Kritik auf die Anschuldigungen von Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann reagiert, der das Geschäftsmodell der Sachsen vor wenigen Wochen als "hochdefizitär" bezeichnet hatte.

"Entgegen dieser tendenziösen Aussagen sind wir überhaupt nicht defizitär", stellte Mintzlaff im Gespräch mit dem kicker klar: "Wir haben jedes Jahr einen Gewinn erwirtschaftet und hatten auch schon vorher ein positives Eigenkapital. Herr Hellmann kann die Sommerpause ja nutzen, um sich im Frankfurter Bankenviertel die Zusammenhänge erklären zu lassen und seine Expertise aufzufrischen."

Hellmann hatte nach der Umwandlung von 100 Millionen Euro von Fremd- in Eigenkapital davon gesprochen, dass der sportliche Erfolg in Leipzig "auf Pump" errichtet worden sei. Zuvor war bekannt geworden, dass Schulden der RasenBallsport Leipzig GmbH beim Sponsor Red Bull GmbH in Höhe von 100 Millionen Euro in die Kapitalrücklage des Bundesligisten umgewandelt wurden.

"Die gerne erzählte Geschichte, es handele sich bei den Zuwendungen des RB-Konzerns um eine Investition in ein sich tragendes Geschäftsmodell darf - Stand jetzt - als Gute-Nacht-Geschichte bezeichnet werden", hatte Hellmann in der Folge betont. Den 100-Millionen-Euro-Deal mit Red Bull sieht Mintzlaff jedoch weiterhin nicht als ungewöhnliche Transaktion, schon gar nicht als "Schuldenerlass oder Schenkung".

© imago images / Contrast

RB Leipzig will sich trotz Werner-Millionen auf dem Transfermarkt zurückhalten

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat klargestellt, dass sich der Bundesligist trotz der Einnahmen aus dem Transfer von Timo Werner zum FC Chelsea auf dem Transfermarkt in Zurückhaltung üben werde. Nach der Coronakrise werde man "etwas vorsichtiger agieren, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Wir werden weit weniger ausgeben, als wir für Timo Werner bekommen haben", sagte der 44-Jährige im kicker-Interview. Die Blues zahlten für Werner circa 53 Millionen Euro Ablöse.

In Leipzig rechne man außerdem aufgrund der Corona-Virus-Pandemie von starken finanziellen Einbußen. Es sei "eine Illusion zu glauben, dass wir in diesem Jahr noch in einem ausverkauften Stadion spielen dürfen. Deshalb planen wir momentan mit Einbußen von über 20 Millionen Euro", erklärte Mintzlaff. Man habe jedoch "sehr schnell in einen optimistischen Krisenmodus geschaltet" und stehe nun in den Abläufen "noch abgestimmter und zielorientierter da".

Diesbezüglich werden Spieler, Trainer, Sportdirektor, das Management und auch die Geschäftsführung noch bis zum Ende des Jahres anteilig auf Gehalt verzichten. "Da klar ist, dass wir nicht vor ausverkauftem Haus in die neue Saison starten, gehe ich davon aus, dass auch die Mannschaft erneut ihren Beitrag leisten wird", erklärte Mintzlaff.

Fußball - Diese deutschen Spieler erzielten die höchsten Transfererlöse aller Zeiten © imago images 1/31 Durch seinen Wechsel zum FC Bayern hat sich Leroy Sane im Ranking der deutschen Spieler mit den höchsten kumulierten Transfererlösen nach vorn katapultiert. Reicht es für die Spitze? (Quelle: transfermarkt.de, inklusive Leihgebühren) © imago images / DeFodi 2/31 Platz 30: SANDRO WAGNER - gezahlte Ablösesumme: 21,7 Millionen Euro (gezahlt von Werder Bremen, dem 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, der TSG Hoffenheim, Bayern München, TJ Teda) © imago images / Claus Bergmann 3/31 Platz 29: MARCELL JANSEN - gezahlte Ablösesumme: 22 Millionen Euro (Bayern München, Hamburger SV) © imago images / Ulmer 4/31 Platz 28: MARKO MARIN - gezahlte Ablösesumme: 22,17 Millionen Euro (Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, FC Chelsea, Olympiakos Piräus, Roter Stern Belgrad, Al-Ahli) © imago images / Sven Simon 5/31 Platz 26: JULIAN WEIGL - gezahlte Ablösesumme: 22,5 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Benfica Lissabon) © imago images / Nordphoto 6/31 Platz 26: MAX KRUSE - gezahlte Ablösesumme: 22,5 Millionen Euro (SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen) © imago images / Oliver Hardt 7/31 Platz 25: TORSTEN FRINGS - gezahlte Ablösesumme: 22,85 Millionen Euro (Werder Bremen, Borussia Dortmund, Bayern München, Werder Bremen) © imago images / Team 2 8/31 Platz 24: JULIAN BRANDT - gezahlte Ablösesumme: 25,5 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund) © imago images / Colorsport 9/31 Platz 23: CHRISTIAN ZIEGE - gezahlte Ablösesumme: 26,63 Millionen Euro (AC Mailand, FC Middlesbrough, FC Liverpool, Tottenham Hotspur) © imago images / Thomas Zimmermann 10/31 Platz 22: MATTHIAS GINTER - gezahlte Ablösesumme: 27 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach) © imago images / Colorsport 11/31 Platz 21: JEROME BOATENG - gezahlte Ablösesumme: 27,1 Millionen Euro (Hamburger SV, Manchester City, Bayern München) © imago images / Uwe Kraft 12/31 Platz 20: TONI KROOS - gezahlte Ablösesumme: 27,3 Millionen Euro (Bayern München, Real Madrid) © imago images / Ulmer 13/31 Platz 19: MANUEL NEUER - gezahlte Ablösesumme: 30 Millionen Euro (Bayern München) © imago images / ZUMA Press 14/31 Platz 18: NICO SCHULZ - gezahlte Ablösesumme: 32,5 Millionen Euro (Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund) © imago images / Sportfoto Rudel 15/31 Platz 17: BERND LENO - gezahlte Ablösesumme: 33 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, FC Arsenal) © imago images / Schreyer 16/31 Platz 16: ILKAY GÜNDOGAN - gezahlte Ablösesumme: 33,35 Millionen Euro (1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City) © imago images / MIS 17/31 Platz 15: KEREM DEMIRBAY - gezahlte Ablösesumme: 36,7 Millionen Euro (TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen) © imago images / photoarena/Eisenhuth 18/31 Platz 14: THILO KEHRER - gezahlte Ablösesumme: 37 Millionen Euro (Paris Saint-Germain) © imago images / eu-images 19/31 Platz 13: MAXIMILIAN PHILIPP - gezahlte Ablösesumme: 40 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Dinamo Moskau) © imago images / Seskim Photo 20/31 Platz 12: LUKAS PODOLSKI - gezahlte Ablösesumme: 40,7 Millionen Euro (Bayern München, 1. FC Köln, FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe) © imago images / Poolfoto 21/31 Platz 11: EMRE CAN - gezahlte Ablösesumme: 43 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, FC Liverpool, Borussia Dortmund) © imago images / PA Images 22/31 Platz 10: ANTONIO RÜDIGER - gezahlte Ablösesumme: 48 Millionen Euro (AS Rom, FC Chelsea) © imago images / PA Images 23/31 Platz 9: SKHODRAN MUSTAFI - gezahlte Ablösesumme: 49,08 Millionen Euro (Sampdoria Genua, FC Valencia, FC Arsenal) © imago images 24/31 Platz 8: MARIO GOMEZ - gezahlte Ablösesumme: 49,55 Millionen Euro (Bayern München, AC Florenz, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart) © imago images / Poolfoto 25/31 Platz 7: MARIO GÖTZE - gezahlte Ablösesumme: 59 Millionen Euro (Bayern München, Borussia Dortmund) © imago images / Poolfoto 26/31 Platz 6: TIMO WERNER - gezahlte Ablösesumme: 67 Millionen Euro (RB Leipzig, FC Chelsea) © imago images / Poolfoto 27/31 Platz 5: MATS HUMMELS - gezahlte Ablösesumme: 69,7 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Bayern München, Borussia Dortmund) © imago images / Paul Marriott 28/31 Platz 4: MESUT ÖZIL - gezahlte Ablösesumme: 70 Millionen Euro (Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal) © imago images / PanoramiC 29/31 Platz 3: JULIAN DRAXLER - gezahlte Ablösesumme: 79 Millionen Euro (VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain) © imago images / photoarena/Eisenhuth 30/31 Platz 2: ANDRE SCHÜRRLE - gezahlte Ablösesumme: 93,9 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, FC Chelsea, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, FC Fulham, Spartak Moskau) © Twitter / FC Bayern 31/31 Platz 1: LEROY SANE - gezahlte Ablösesumme: 101 Millionen Euro (Manchester City, Bayern München)

RB Leipzig: Transfer von Benjamin Henrichs wohl kurz vor dem Abschluss

Im dritten Anlauf klappt es offenbar: RB Leipzig sichert sich nach kicker-Angaben auf Leihbasis die Dienste von Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs. Ein Transfer im vergangenen Sommer und im Winter war zu vor an einem Veto der AS Monaco gescheitert. Henrichs war 2018 für 20 Millionen Euro zu den Monegassen gewechselt, wurde dort jedoch sportlich nicht richtig glücklich. In Monaco hat er noch einen Vertrag bis 2023. Das Leihgeschäft mit den Sachsen soll jedoch eine Kaufoption beinhalten.