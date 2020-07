Lukas Podolski über Bayern-Neuzugang Leroy Sane: "Noch nicht Top-Niveau"

Lukas Podolski hat den FC Bayern München für die Verpflichtung von Leroy Sane von Manchester City gelobt, sieht aber gleichzeitig auch noch Entwicklungsmöglichkeiten beim Flügelspieler.

"Die holen sich die besten Spieler und Sane ist ein toller Spieler, natürlich noch mit Potenzial nach oben", sagte der ehemalige Nationalspieler bei Sky über die Münchner.

In der vergangenen Woche hatte der FCB den Transfer Sanes bekanntgegeben, der eine Ablösesumme in Höhe von 49 Millionen Euro kostet und sich bis 2025 an den Rekordmeister bindet.

Fußball - Diese deutschen Spieler erzielten die höchsten Transfererlöse aller Zeiten © imago images 1/31 Durch seinen Wechsel zum FC Bayern hat sich Leroy Sane im Ranking der deutschen Spieler mit den höchsten kumulierten Transfererlösen nach vorn katapultiert. Reicht es für die Spitze? (Quelle: transfermarkt.de, inklusive Leihgebühren) © imago images / DeFodi 2/31 Platz 30: SANDRO WAGNER - gezahlte Ablösesumme: 21,7 Millionen Euro (gezahlt von Werder Bremen, dem 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, der TSG Hoffenheim, Bayern München, TJ Teda) © imago images / Claus Bergmann 3/31 Platz 29: MARCELL JANSEN - gezahlte Ablösesumme: 22 Millionen Euro (Bayern München, Hamburger SV) © imago images / Ulmer 4/31 Platz 28: MARKO MARIN - gezahlte Ablösesumme: 22,17 Millionen Euro (Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, FC Chelsea, Olympiakos Piräus, Roter Stern Belgrad, Al-Ahli) © imago images / Sven Simon 5/31 Platz 26: JULIAN WEIGL - gezahlte Ablösesumme: 22,5 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Benfica Lissabon) © imago images / Nordphoto 6/31 Platz 26: MAX KRUSE - gezahlte Ablösesumme: 22,5 Millionen Euro (SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen) © imago images / Oliver Hardt 7/31 Platz 25: TORSTEN FRINGS - gezahlte Ablösesumme: 22,85 Millionen Euro (Werder Bremen, Borussia Dortmund, Bayern München, Werder Bremen) © imago images / Team 2 8/31 Platz 24: JULIAN BRANDT - gezahlte Ablösesumme: 25,5 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund) © imago images / Colorsport 9/31 Platz 23: CHRISTIAN ZIEGE - gezahlte Ablösesumme: 26,63 Millionen Euro (AC Mailand, FC Middlesbrough, FC Liverpool, Tottenham Hotspur) © imago images / Thomas Zimmermann 10/31 Platz 22: MATTHIAS GINTER - gezahlte Ablösesumme: 27 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach) © imago images / Colorsport 11/31 Platz 21: JEROME BOATENG - gezahlte Ablösesumme: 27,1 Millionen Euro (Hamburger SV, Manchester City, Bayern München) © imago images / Uwe Kraft 12/31 Platz 20: TONI KROOS - gezahlte Ablösesumme: 27,3 Millionen Euro (Bayern München, Real Madrid) © imago images / Ulmer 13/31 Platz 19: MANUEL NEUER - gezahlte Ablösesumme: 30 Millionen Euro (Bayern München) © imago images / ZUMA Press 14/31 Platz 18: NICO SCHULZ - gezahlte Ablösesumme: 32,5 Millionen Euro (Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund) © imago images / Sportfoto Rudel 15/31 Platz 17: BERND LENO - gezahlte Ablösesumme: 33 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, FC Arsenal) © imago images / Schreyer 16/31 Platz 16: ILKAY GÜNDOGAN - gezahlte Ablösesumme: 33,35 Millionen Euro (1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City) © imago images / MIS 17/31 Platz 15: KEREM DEMIRBAY - gezahlte Ablösesumme: 36,7 Millionen Euro (TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen) © imago images / photoarena/Eisenhuth 18/31 Platz 14: THILO KEHRER - gezahlte Ablösesumme: 37 Millionen Euro (Paris Saint-Germain) © imago images / eu-images 19/31 Platz 13: MAXIMILIAN PHILIPP - gezahlte Ablösesumme: 40 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Dinamo Moskau) © imago images / Seskim Photo 20/31 Platz 12: LUKAS PODOLSKI - gezahlte Ablösesumme: 40,7 Millionen Euro (Bayern München, 1. FC Köln, FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe) © imago images / Poolfoto 21/31 Platz 11: EMRE CAN - gezahlte Ablösesumme: 43 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, FC Liverpool, Borussia Dortmund) © imago images / PA Images 22/31 Platz 10: ANTONIO RÜDIGER - gezahlte Ablösesumme: 48 Millionen Euro (AS Rom, FC Chelsea) © imago images / PA Images 23/31 Platz 9: SKHODRAN MUSTAFI - gezahlte Ablösesumme: 49,08 Millionen Euro (Sampdoria Genua, FC Valencia, FC Arsenal) © imago images 24/31 Platz 8: MARIO GOMEZ - gezahlte Ablösesumme: 49,55 Millionen Euro (Bayern München, AC Florenz, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart) © imago images / Poolfoto 25/31 Platz 7: MARIO GÖTZE - gezahlte Ablösesumme: 59 Millionen Euro (Bayern München, Borussia Dortmund) © imago images / Poolfoto 26/31 Platz 6: TIMO WERNER - gezahlte Ablösesumme: 67 Millionen Euro (RB Leipzig, FC Chelsea) © imago images / Poolfoto 27/31 Platz 5: MATS HUMMELS - gezahlte Ablösesumme: 69,7 Millionen Euro (Borussia Dortmund, Bayern München, Borussia Dortmund) © imago images / Paul Marriott 28/31 Platz 4: MESUT ÖZIL - gezahlte Ablösesumme: 70 Millionen Euro (Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal) © imago images / PanoramiC 29/31 Platz 3: JULIAN DRAXLER - gezahlte Ablösesumme: 79 Millionen Euro (VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain) © imago images / photoarena/Eisenhuth 30/31 Platz 2: ANDRE SCHÜRRLE - gezahlte Ablösesumme: 93,9 Millionen Euro (Bayer Leverkusen, FC Chelsea, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, FC Fulham, Spartak Moskau) © Twitter / FC Bayern 31/31 Platz 1: LEROY SANE - gezahlte Ablösesumme: 101 Millionen Euro (Manchester City, Bayern München)

Podolski: Sane muss noch Erfahrung im Nationalteam sammeln

"Er hat noch nicht das Top-Niveau erreicht. Er braucht noch ein bisschen Erfahrung, er braucht noch ein paar Saisons. Er braucht die Nationalmannschaft, eine Europameisterschaft, eine WM", nannte Podolski die Punkte, die aus seiner Sicht noch beim 24-Jährigen fehlen, um das Top-Level zu erreichen.

Grundsätzlich zeigte sich der 130-fache deutsche Nationalspieler aber mit der Personalplanung und den Leistungen des FC Bayern sehr zufrieden. "Man sieht, wie die performen. Der Hansi Flick macht einen geilen Job", stellte Podolski fest. Nach dem Doublegewinn nimmt es der FC Bayern Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League im August mit Chelsea auf und hofft darauf, in der Königsklasse noch weit zu kommen.