FC Schalke 04, News und Gerüchte: Holt S04 Newastles Longstaff als McKennie-Ersatz?

Der FC Schalke 04 ist wohl an einem Mittelfeldspieler von Newcastle United interessiert, der Weston McKennie ersetzen könnte. Außerdem gab es bei der U23 erneut einen positiven Coronatest und am Abend wird der Schalker Pokalgegner ermittelt. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04: Kommt McKennie-Ersatz aus Necastle?

Aufgrund der finanziellen Nöte kann Schalke 04 auf dem Transfermarkt im Sommer keine großen Investitionen tätigen. Ein möglicherweise passender Kandidat: Matthew Longstaff. Der ablösefreie defensive Mittelfeldspieler von Newcastle United soll laut dem Daily Star auf dem Wunschzettel der Königsblauen stehen.

Der 20-Jährige soll allerdings ebenfalls das Interessse von Udinese Calcio sowie mehrerer englischer Klubs auf sich gezogen haben. Longstaff stammt aus der Newcastle-Jugend und gehört seit dieser Saison regelmäßig zum Profikader, über wettbewerbsübergreifend 16 Einsätze (drei Tore, 1.083 Minuten) kam er jedoch nicht hinaus und soll einen Vereinswechsel anstreben.

Bei S04 könnte der englische U20-Nationalspieler Weston McKennie positionsgetreu ersetzen. Die Königsblauen wollen den US-Amerikaner allerdings nur für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro ziehen lassen und denken laut kicker sogar über eine Beförderung zum Kapitän nach. Als Interessenten gelten unter anderem Hertha BSC, der FC Liverpool sowie Newcastle United.

In der Sport Bild stellte Schalkes Sportvorstand zuletzt klar, dass teure Transfers in Zukunft erst einmal nicht mehr möglich sein werden und stattdessen auf vielversprechende Talente gesetzt werden soll: "Die logische Konsequenz ist, dass durch unsere selbst auferlegten Richtlinien eine gewisse Kategorie an Spielern für uns aktuell nicht mehr infrage kommt."

Matthew Longstaff: Leistungsdaten bei Newcastle United

Wettbewerb Spiele Tore Minuten Premier League 9 2 572 FA Cup 5 1 331

FC Schalke: Dritter Coronafall bei der U23

Bei der U23-Mannschaft des FC Schalke 04 aus der Regionalliga gibt es erneut einen Coronafall. Das gab der Verein am Samstag bekannt. Nachdem zu Beginn der Woche eine erste Testreihe zwei positive Tests ergab, wurde in der zweiten Testreihe eine weitere Person positiv getestet.

Diese befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Getestet wurden nicht nur die Spieler, sondern auch das Trainer- und Betreuerteam. Der geplante Trainingsstart für das U23-Team wurde bis auf Weiteres verschoben, der Auftakt für die Vorbereitung der Profis ist für den 31. Juli geplant. Dann finden die Coronatests für die Bundesliga-Mannschaft statt. "Es wird nicht so ablaufen, wie wir das kennen", sagte Trainer David Wagner der WAZ.

FC Schalke 04: Naldo, Rakitic & Co. - die SPOX-Top-11 der S04-Legionäre © imago images 1/19 Die Knappenschmiede ist das Aushängeschild von Schalke 04. Bei den Königsblauen liefen neben den jungen Wilden auch internationale Stars auf. SPOX hat die Top 11 der S04-Legionäre zusammengestellt. © imago images / Ferdi Hartung 2/19 Tor – ENVER MARIC (von 1976 bis 1978 bei S04): Der gebürtige Bosnier zählte in den 1970er Jahren zu den weltbesten Torhütern. Nach der EM 76' ging er zu S04 und bestritt für die Königsblauen 47 Spiele - die meisten Spiele als Keeper unter den Legionären. © imago images / AM-Bildagentur 3/19 Abwehr - RAFINHA (von 2005 bis 2010 bei S04): Die Königsblauen holten den Verteidiger von Coritiba in den Ruhrpott. Bei S04 war der Brasilianer Stammspieler. Nach 153 Spielen (7 Tore) zog er 2010 weiter nach Genua, ein Jahr später ging er zum FC Bayern. © imago images / Jan Huebner 4/19 NALDO (von 2016 bis 2018 bei S04): Nachdem Wolfsburg den Vertrag nicht verlängern wollte, wechselte er 2015 zu S04. Dort wurde er zur absoluten Führungsperson und rettete S04 viele Punkte. Unvergessen bleibt sein Ausgleich beim Jahrhundertderby. © imago images / Laci Perenyi 5/19 MARCELO BORDON (von 2004 bis 2010 bei S04): Im Sommer 2004 wurde er nach Gelsenkirchen gelotst. Wie zuvor in Stuttgart war er auch auf bei S04 Stammspieler und Leistungsträger. Zum Ende seiner S04-Zeit hatte Bordon mit vielen Verletzungen zu kämpfen. © imago images / Sven Simon 6/19 Mittelfeld - HAMIT ALTINTOP (von 2003 bis 2007 bei S04): Schalke setzte sich damals gegen viele Vereine durch und verpflichtete den jungen Türken aus Wattenscheid. 2007 zog er weiter zum FC Bayern, danach spielte er u.a. noch für Real Madrid. © imago images / Team 2 7/19 JIRI NEMEC (von 1993 bis 2003 bei S04): In neun Jahren lief der Tscheche 256-mal (6 Tore) für Königsblau auf. Mit Schalke gewann er u.a. den UEFA-Cup 1997. Seit 2010 gehört Nemec der Schalker Ehrenkabine an. © imago images / Team 2 8/19 IVAN RAKITIC (von 2007 bis 2011 bei S04): Der Kroate war zwischenzeitlich bei S04 wegen eines nicht genehmigten Discobesuchs außen vor. Rakitic kämpfte sich aber zurück und wurde Stammspieler. Über eine Station in Sevilla ging er 2014 zum FC Barcelona. © imago images / Ulmer 9/19 MARC WILMOTS (von 1996 bis 2000 + 2001 bis 2003 bei S04): Auch Wilmots gehört zu den legendären "Eurofightern". 2002 war er sogar für den Ballon d'Or nominiert. Von 2012 bis 2016 trainierte er die Nationalmannschaft Belgiens. © imago images / T-F-Foto 10/19 Angriff - EBBE SAND (von 1999 bis 2006 bei S04): Der Däne traf in 214 Spielen 73-mal - drittbester S04-Torschütze aller Zeiten. Seit 2020 fungiert er bei der norwegischen Nationalmannschaft als Co-Trainer, zuvor war u.a. Sportdirektor von Bröndby IF. © imago images / DeFodi 11/19 RAUL (spielte von 2010 bis 2012 bei S04): Felix Magath lotste damals den Spanier von Real Madrid zu den Königsblauen. Mit S04 holte Raul 2011 den DFB-Pokal. 2012 ging er nach Katar, ein Jahr später absolvierte Raul auf Schalke sein Abschiedsspiel. © imago images / Norbert Schmidt 12/19 KLAAS-JAN HUNTELAAR (von 2010 bis 2017 bei S04): Der Niederländer kam vom AC Milan zu den Königsblauen. Mit 82 Toren brachte er sich auf Rang 2 der Rekord-Torschützen. Nach sieben Jahren S04 kehrte er 2017 zu Ajax Amsterdam zurück. © imago images / 13/19 So sieht sie also aus, die SPOX-Top-11 der Schalke-Legionäre. Einige Spieler sollten jedoch zusätzlich noch Erwähnung finden. © imago images / Team 2 14/19 Honorable Mentions - MARCO VAN HOOGDALEM (von 1997 bis 2006 bei S04): Die niederländische Abwehrkante hatte gleich nach der Ankunft "der Schalke-Virus ergriffen", wie er später erklärte. Bis '03 ein Leistungsträger, danach von Verletzungen geplagt. © imago images / Uwe Kraft 15/19 MLADEN KRSTAJIC (von 2004 bis 2009 bei S04): Nach dem Double mit Werder wechselte der Serbe 2004 zu Schalke. Fünf Jahre später ließ er seine Karriere in Belgrad ausklingen. Von 2017 bis 2019 trainierte er die serbische Nationalmannschaft. © imago images / Team 2 16/19 JEFFERSON FARFAN (von 2008 bis 2015 bei S04): 10 Millionen Euro ließ sich S04 den Peruaner kosten, was ihn damals zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte machte. Nach sieben Jahren und 170 Spielen (39 Tore) zog es Farfan dann in die VAE. © imago images / Norbert Schmidt 17/19 LINCOLN (von 2004 bis 2007 bei S04): Der Edeltechniker kam vom 1. FCK. Nach dem Trainerwechsel zu Ralf Rangnick (Sep. 2004) blühte der Brasilianer auf und wurde noch zum Spieler der Hinrunde gekrönt. Nach S04 noch in der Türkei und Brasilien aktiv. © imago images / Horstmüller 18/19 SEAD KOLASINAC (von 2012 bis 2017 bei S04): Das Eigengewächs arbeitete sich in die erste Mannschaft vor und sicherte sich seinen Stammplatz. 2017 ließ er seinen Vertrag auslaufen und schloss sich dem FC Arsenal an. © imago images / Ulmer 19/19 LEWAN KOBIASHVILI (von 2003 bis 2009 bei S04): Der Linksverteidiger wechselte vom SC Freiburg nach Schalke und war dort Jahre lang Stammspieler. Danach spielte er noch für Hertha BSC. Seit 2015 Präsident des Georgischen Fußballverbands.

DFB-Pokal: Auslosung der 1. Runde mit S04 heute im Liveticker

Ab 11. September geht die 1. Runde des DFB-Pokals 2020/21 über die Bühne. Mit dabei ist natürlich auch Schalke 04. Am Abend wird ermittelt, auf wen S04 zum Auftakt trifft. Im Liveticker informieren wir Euch über die Auslosung, folgende Teams sind bereits qualifiziert: