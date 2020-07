BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl heiß auf Hoffenheim-Juwel

Der BVB ist wohl einer von drei Interessenten an einem Hoffenheimer Abwehr-Juwel. Außerdem hat Michael Zorc über Jadon Sancho gesprochen. Der Pokalgegner der Borussia hadert derweil mit seinem Los. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB wohl heiß auf Hoffenheim-Juwel Bogarde

Borussia Dortmund ist wohl an einer Verpflichtung von Melayro Bogarde, einem 18-jährigen Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim, interessiert. Dies berichtet die Bild. Neben dem BVB sollen allerdings auch RB Leipzig und Ajax Amsterdam ein Auge auf den Niederländer geworfen haben.

Bogarde, Sohn der Milan- und Barca-Legende Winston Bogarde, steht nur noch für eine Saison bei der TSG unter Vertrag, soll jedoch einer Vertragsverlängerung offen gegenüberstehen. Demnach wolle er möglicherweise erst dann zu einem Topteam wechseln, wenn er den nächsten Entwicklungsschritt vollzogen hat.

Der U18-Natioalspieler, im Vorjahr U17-Europameister und ins All-Star-Team des Turniers gewählt, schloss sich 2018 der Hoffenheimer U17 an. In der Rückrunde kam er erstmals für die Profis der Kraichgauer in der Bundesliga zum Einsatz und soll in der neuen Saison fest zum Aufgebot der Profis zählen.

© imago images / Poolfoto

BVB: Zorc erwartet Jadon Sancho zum Trainingsauftakt

Am Donnerstag nimmt Borussia Dortmund die Vorbereitung zur kommenden Spielzeit auf. Auch der in Europa umworbene Jadon Sancho dabei sein. "Wir erwarten Jadon zum Trainingsauftakt am Donnerstag zurück in Dortmund", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem kicker.

Sancho gilt als Wunschspieler von Manchester United, das sich am Sonntag gegen Leicester City Platz drei in der Premier League sicherte und somit für die Champions League qualifizierte. Durch die Qualifikation stehen den Red Devils mindestens 66 Millionen Euro mehr als im Falle der Europa-League-Teilnahme zur Verfügung.

Sanchos Vertrag beim BVB läuft noch bis 2022, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach betont, dass es im Falle Sanchos "keinen Corona-Rabatt" geben werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten müssten Interessenten 120 Millionen Euro Ablöse zahlen. Fährt Sancho am 10. August mit dem BVB ins Trainingslager, ist ein Transfer laut Ruhr Nachrichten vom Tisch.

Zuletzt brachte die englische Times mit Lille-Angreifer Jonathan Ikone einen möglichen Nachfolger ins Spiel. Der französische Nationalspieler soll für rund 45 Millionen Euro zu haben sein. Nach Angaben der Zeitung ist sich Sancho mit Manchester United bereits über die Details eines Wechsels einig.

BVB: Sanchos Statistiken in der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 32 17 17 2.290 Champions League 8 2 2 647 DFB-Pokal 3 - - 256

© imago images/Revierfoto

BVB: MSV-Coach ärgert sich über Pokal-Auslosung

Der BVB muss in der 1. Runde des DFB-Pokals beim MSV Duisburg ran. Dessen Trainer Torsten Lieberknecht hat sich nach der Auslosung über das Los geärgert, da am Termin Mitte September wohl im besten Fall unter einer geringen Zuschauerauslastung gespielt werden kann.

"So ein Los, dann vermutlich weiter ohne unsere Fans oder wenn überhaupt nur mit einem kleinen Teil - das ist alles sch... Sportlich brauchen wir über Borussia Dortmund nicht rätseln. Die stehen ganz weit oben im Who is Who des internationalen Top-Fußballs", sagte Lieberknecht über das Ruhrpott-Duell, das zwischen dem 11. und 14. September stattfindet.

Die Luftlinie zwischen den beiden Stadien beträgt lediglich 48 Kilometer, das letzte und einzige Aufeinandertreffen im Pokal liegt bereits über 45 Jahre zurück: In der Saison 1974/75 setzte sich der MSV im Halbfinale mit 2:1 nach Verlängerung durch und unterlag im Finale Eintracht Frankfurt.

Borussia Dortmund: Die größten BVB-Talente ohne Bundesliga-Einsatz © imago images 1/18 Giovanni Reyna (17) dürfte mit seinem Profi-Debüt für den BVB im Januar nur den Anfang gemacht haben, tummeln sich in der Jugendabteilung der Schwarz-Gelben doch so einige Top-Talente, die noch ohne Einsatz bei den Profis sind. SPOX gibt einen Überblick. © imago images 2/18 YOUSSOUFA MOUKOKO: Schießt nach der U17-Bundesliga auch die U19-Staffel und die UEFA Youth League in Grund und Boden. Gilt mit erst 15 Jahren als größtes BVB-Stürmer-Versprechen. Könnte dank einer DFL-Änderung im November für die Profis debütieren. © imago images 3/18 ANSGAR KNAUFF: Seit 2016 beim BVB und auf dem rechten Flügel beheimatet. In der U19 neben Moukoko und Alaa Bakir absoluter Leistungsträger (26 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen). Darf noch ein Jahr A-Junioren-Bundesliga spielen. © imago images 4/18 BRADLEY FINK: Kam 2019 mit der Empfehlung von 1,91 Meter Gardemaß und 40 Toren in 21 Spielen aus Luzern. Sein Wechsel war ein Politikum, beim BVB gilt er schon als legitimer Moukoko-Nachfolger. In Luzern verglich man ihn mit Harry Kane. © imago images 5/18 NMANDI COLLINS: Ein 16 Jahre junger Innenverteidiger nigerianischer Abstammung, sehr dynamisch und physisch weit für sein Alter. Kam 2016 von Fortuna Düsseldorf. Bewies seitdem auch Torjäger-Qualitäten. Steht in der U17-Bundesliga West bei vier Toren. © imago images 6/18 DENNIS LÜTKE-FRIE: Der Kapitän der U17 ist im zentralen Mittelfeld beheimatet. Mit seinem feinen linken Fuß gelangen dem 17-Jährigen in dieser Saison schon 15 Scorerpunkte in 17 Spielen. Kickt bereits ab und zu für die U19. © imago images 7/18 IMMANUEL PHERAI: Ein Top-Talent des niederländischen Fußballs - und ein Schützling von Star-Berater Mino Raiola. Besticht als Zehner der U19 durch exzellente Technik, strategisches Geschick sowie Torgefahr. Soll langsam ans Profiteam herangeführt werden. © imago images 8/18 GÖKTAN GÜRPÜZ: 2016 vom großen Rivalen aus Gelsenkirchen verpflichtet, bildet der aus Duisburg stammende Türke meist mit Lütke-Frie das Mittelfeld der U17. Verleiht dem Dortmunder Spiel mit seinem starken rechten Fuß Struktur. Ein dynamischer Spieler. © imago images 9/18 LUCA UNBEHAUN: Hütet den Kasten der U19 und Regionalliga-Mannschaft, gilt nicht nur deutschlandweit als Juwel. Wurde etwa von "The Guardian" in die Liste der 60 vielversprechendsten Talente des Weltfußballs (Jahrgang 2001) aufgenommen. © Twitter 10/18 KAMAL BAFOUNTA: Ein 1,93 Meter großer Mittelfeldspieler aus Frankreich, den die Dortmunder vor zwei Jahren nach langem Tauziehen mit Inter Mailand vom FC Nantes holten. Wird wegen seiner Statur und seiner Spielweise mit Paul Pogba verglichen. © imago images 11/18 ALAA BAKIR: Ein Torjäger jordanischer Herkunft, Kapitän der U19. Wurde vor der Corona-Krise aber auch schon allmählich an die zweite Mannschaft herangeführt. Gut im Kombinationsspiel, aber hin und wieder mit Problemen in Zweikämpfen. © fupa.net 12/18 KEN MATA: Noch so ein Spieler, den die Schwarz-Gelben aus der Schalker Knappenschmiede nach Brackel lockten. Der erst 16-jährige Deutsch-Kongolese ist sowohl im Zentrum als auch auf den Außen einsetzbar. Spielt aktuell in der U17. © imago images 13/18 COLIN NOAH KLEINE-BEKEL: Besonderer Name, besonderer Spieler? Für die U17 ist der 2018 von Rot-Weiß Essen verpflichtete Innenverteidiger zumindest unverzichtbar. Seine Torquote von sechs Treffern liest sich für einen Defensivspieler auch nicht schlecht. © imago images 14/18 PATRICK OSTERHAGE: Kam 2017 mit großen Vorschusslorbeeren von Werder Bremen zum BVB, schaffte den großen Durchbruch bislang aber noch nicht. Im Mittelfeld der U19 und zweiten Mannschaft zu Hause. Starker linker Fuß, gute Übersicht. Aber auch "schon" 20. © imago images 15/18 EMRE AYDINEL: Teil des starken A-Jugend-Meisterteams von 2019. Seine Entwicklung scheint in dieser Saison aber zu stocken. Wie Osterhage schon 20, kommt der Türke in der zweiten Mannschaft kaum zum Einsatz. Spielt ab und zu in der Youth League mit. © imago images 16/18 JANO BAXMANN: Wie Aydinel ein Mann fürs Sturmzentrum, wie Aydinel aber nur Reservist in der Regionalliga-Mannschaft der Borussia. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Mehr als fraglich, ob der 21-Jährige bleibt. © imago images 17/18 DOMINIK WANNER: Bekleidet die linke Außenverteidiger-Position der Regionalliga-Mannschaft. Agiert in dieser Saison aber auch nur als Rotationsspieler. Auch seine Zukunft ist unklar. Sein Vertrag endet im Sommer. © imago images 18/18 MAGNUS KAASTRUP: Der dänische Flügelspieler ist bis zum Saisonende von Aarhus GF ausgeliehen. Vollends überzeugen konnte er bislang nicht (fünf Torbeteiligungen in 17 Einsätzen). Eine feste Verpflichtung ist eher unwahrscheinlich.

BVB plant mit 12.000 bis 15.000 Zuschauern zum Auftakt

Laut Marketing-Direktor Carsten Cramer plant der BVB zum Saisonauftakt mit 12.000 bis 15.000 Zuschauern im Signal Iduna Park. Eine höhere Auslastung sei "aufgrund der Abstandsregelung, die zwingend einzuhalten ist" nicht möglich, wie er dem Tagesspiegel sagte. Diese Zahlen hatte Geschäftsführer Carsten Schmidt in der vergangenen Woche bereits der Sport Bild genannt. Normalerweise bietet die Arena Platz für 81.365 Zuschauer.

Von großer Bedeutung sei es, dass auch wieder einige der 4.000 Plätze im Hospitality-Bereich geöffnet werden könnten: "Es ist selbstverständlich ein Schlag ins Kontor, wenn diese Einnahmen komplett wegbrechen, sagte Cramer, schränkte aber ein: "Wenn es vielen Unternehmen nicht gut geht und 6,8 Millionen Menschen allein in Deutschland in Kurzarbeit sind, dann ist das Bedürfnis auf Unterhaltung begrenzt."

Zudem lobte Cramer die Loyalität der Spieler, die durch ihren Gehaltsverzicht mitverantwortlich dafür waren, dass die Vereinsangestellten nicht in Kurzarbeit gehen mussten: "Selbstverständlich wissen die Spieler, dass ihr Gehaltsverzicht einen anderen Effekt hat, als wenn wir 100 Leute, die im Merchandising arbeiten, auf Kurzarbeit setzen."