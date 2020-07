Bundesliga-Relegation im Livestream sehen: So geht's

Das Relegations-Rückspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim steht an. Wie Ihr die Partie im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga Relegation 1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Das Relegations-Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen findet am kommenden Montag, den 6. Juli statt. Das Rückspiel wird dann in der Voith-Arena in Heidenheim ausgetragen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr

Bundesliga Relegation 1. FC Heidenheim - Werder Bremen im Livestream sehen: So geht's

Wie schon im Hinspiel, wird das Relegations-Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst überträgt die Partie live und in voller Länge. Auch der Streamingdienst Amazon Prime Video überträgt das Spiel.

Hier gibt es alle Information zur Übertragung:

Vorbericht : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunnesch

: Ralph Gunnesch Anstoß: 20.30 Uhr

Ihr wollt die Partie zeitversetzt schauen? Auch dazu habt Ihr bei DAZN die Möglichkeit. Der Streamingdienst hat die gesamte Partie und die Highlights auf Abruf auf seiner Plattform.

Bundesliga Relegation 1. FC Heidenheim - Werder Bremen im Liveticker

Das Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen wird es natürlich auch bei SPOX im Liveticker zu verfolgen geben.

Hier geht es zum Liveticker 1. FC Heidenheim - Werder Bremen

1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

1. FC Heidenheim: Müller - Theuerkauf, Beermann, Mainka, Busch - Griesbeck, Sessa, Dorsch, Multhaup - Kleindienst, Thomalla - Trainer: Schmidt

Werder Bremen: Pavlenka - Augustinsson, Voigt, Veljkovic, Gebre Selassie - Klaasen, Bargfrede, M. Eggestein, Osako - Füllkrug, Rashica - Trainer: Kohfeldt

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse der letzten Jahre

In elf Jahren Relegation konnte sich der jeweilige Zweitligist nur dreimal durchsetzen. Der FC Heidenheim hat noch das Wunder in der Hand.