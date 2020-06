Wegen Achraf Hakimi: FC Bayern offenbar in Kontakt mit Real Madrid

Der FC Bayern zeigt offenbar großes Interesse an einem Transfer von Achraf Hakimi. Der deutsche Rekordmeister soll sogar bereits Kontakt zu Hakimis Verein Real Madrid aufgenommen haben. Das berichtet die As.

Hakimi ist aktuell noch an Borussia Dortmund ausgeliehen, der Leihvertrag des Marokkaners läuft allerdings am Saisonende aus, dann wird er nach Madrid zurückkehren. Bei den Königlichen soll Hakimi allerdings keine große Zukunft haben.

So soll Trainer Zinedine Zidane nach wie vor voll auf Dani Carvajal als seinen Rechtsverteidiger setzen. Dadurch wäre Hakimi entbehrlich. Dennoch soll Real auf eine stattliche Summe für den 21-Jährigen bestehen. Rund 60 Millionen Euro sind als Ablöse im Gespräch.

Achraf Hakimi: FC Bayern offenbar mit guten Chancen

Obwohl zahlreiche Vereine, darunter unter anderem Pep Guardiolas Manchester City, Interesse an Hakimi zeigen sollen, verfügen die Bayern dem Bericht zufolge über gute Karten. So würde der Außenverteidiger gerne in der Bundesliga, wo er sich bereits akklimatisiert hat, bleiben. Zudem sollen die Bayern mit einer Gehaltserhöhung auf sechs bis sieben Millionen Euro locken.

In München würde Hakimi auf der Position des rechten Verteidigers Benjamin Pavard Konkurrenz machen. FCB-Trainer Hansi Flick hatte erst kürzlich Verstärkungen für die Breite des Kaders gefordert und dabei explizit die Positionen auf den Außenbahnen ins Auge gefasst.