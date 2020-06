VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München darf am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison endlich die Meisterschale in die Höhe stemmen. Zuvor wartet aber das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Wo und wann Ihr die Partie am heutigen Samstag live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt ausgewählte Spiele live und alle Highlights der Bundesliga schon 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Dann sichert Euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN!

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Anpfiff und Spielort

Der FC Bayern gastiert am heutigen Samstag (27. Juni) beim VfL Wolfsburg. Wie üblich finden alle Spiele am 34. Spieltag der Bundesliga um 15.30 Uhr statt. Gespielt wird in der Volkswagen Arena, deren Kapazität von 30.000 Plätzen aufgrund der Corona-Pandemie nicht von Zuschauern ausgeschöpft wird.

Wolfsburg gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Alle Samstagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Gastspiel des FC Bayern in Wolfsburg sowohl einzeln als auch in der großen Konferenz. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es somit nicht.

Zudem bietet der Bezahlsender seinen Kunden die Möglichkeit, die Live-Berichterstattung mit dem Sky Ticket oder der Sky Go-App via Livestream zu sehen.

Wer keinen Zugriff auf das Programm hat oder zeitlich verhindert ist, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst stellt alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung. Neben dem deutschen Oberhaus zeigt DAZN auch Begegnungen aus der Serie A, LaLiga und Ligue 1.

Die Champions League und Europa League sind ebenfalls weiterhin beim Streaminganbieter beheimatet. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats bei DAZN kostet ein monatliches Abo lediglich 11,99 Euro. Das Jahresabonnement ist für 119,99 Euro zu haben.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Wer die Partie nicht vor den Bildschirmen verfolgen kann und trotzdem immer auf dem neusten Stand sein will, kann das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Bayern München auch mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Dort habt Ihr die Wahl zwischen dem Liveticker zum Einzelspiel oder dem Konferenz-Ticker.

Sahin, Draxler, Götze und Co.: Die jüngsten Debütanten der Bundesliga-Geschichte © imago images / WEREK/Sven Simon/Stefan Matzke 1/28 Mit Jamal Musiala hat ein Hoffnungsträger des FC Bayern gegen den SC Freiburg sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Damit schiebt er sich in die Top 10 der jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten und tritt einer illustren Liste bei. Ein Überblick. © getty 2/28 Platz 27: Maximilian Arnold (für VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 5 Monate und 30 Tage am 26. November 2011. © imago images 3/28 Platz 26: Rüdiger Abramczik (für FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 5 Monate und 24 Tage am 11. August 1973. © getty 4/28 Platz 25: Franco Foda (für 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig) - 17 Jahre, 5 Monate und 22 Tage am 15. Oktober 1983. © imago images 5/28 Platz 24: Antonis Aidonis (für VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 5 Monate und 19 Tage am 10. November 2018. © getty 6/28 Platz 23: Mario Götze (für Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05) - 17 Jahre, 5 Monate und 18 Tage am 21. November 2009. © getty 7/28 Platz 22: Dirk Drescher (für VfL Bochum gegen 1. FC Nürnberg) - 17 Jahre, 5 Monate und 13 Tage am 10. August 1985. © getty 8/28 Platz 21: Timo Werner (für VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen) - 17 Jahre, 5 Monate und 11 Tage am 17. August 2013. © getty 9/28 Platz 20: Max Meyer (für FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05) - 17 Jahre, 4 Monate und 29 Tage am 16. Februar 2013. © getty 10/28 Platz 19: Levin Öztunali (für Bayer Leverkusen gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 4 Monate und 26 Tage am 10. August 2013. © Getty 11/28 Platz 18: Marc-Andre Kruska (für Borussia Dortmund gegen 1. FC Kaiserlautern) - 17 Jahre, 4 Monate und 15 Tage am 13. November 2004. © Imago 12/28 Platz 17: Lennart Hartmann (für Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt) - 17 Jahre, 4 Monate und 14 Tage am 17. August 2008. © getty 13/28 Platz 16: Christian Pulisic (für Borussia Dortmund gegen FC Ingolstadt) - 17 Jahre, 4 Monate und 12 Tage am 30. Januar 2016. © Imago 14/28 Platz 15: Christian Wück (für 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Köln) - 17 Jahre, 4 Monate und 11 Tage am 20. Oktober 1990. © getty 15/28 Platz 14: Kai Havertz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre, 4 Monate und 4 Tage am 15. Oktober 2016. © Imago 16/28 Platz 13: Christian Wörns (für Waldhof Mannheim gegen FC St. Pauli) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage am 9. September 1989. © imago 17/28 Platz 12: Marc Stendera (für Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 3 Monate und 27 Tage am 6. April 2013. © Getty 18/28 Platz 11: Julian Draxler (für FC Schalke 04 gegen Hamburger SV) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage am 15. Januar 2011. © imago images / Stefan Matzke 19/28 Platz 10: Jamal Musiala (für den FC Bayern gegen den SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate, 25 Tage am 20. Juni 2020. © imago images 20/28 Platz 9: Maximilian Beier (für die TSG 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 22 Tage am 8. Februar 2020. © imago images 21/28 Platz 8: Simon Asta (für FC Augsburg gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 17 Tage am 12. Mai 2018. © imago 22/28 Platz 7: Josha Vagnoman (für Hamburger SV gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 2 Monate und 27 Tage am 10. März 2018. © getty 23/28 Platz 6: Giovanni Reyna (l., für Borussia Dortmund gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 2 Monate und 5 Tage am 18. Januar 2020. © Imago 24/28 Platz 5: Ibrahim Tanko (für Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 1 Monate und 30 Tage am 24. September 1994. © imago 25/28 Platz 4: Jürgen "Fuzzy" Friedl (für Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96) - 17 Jahre und 26 Tage am 20. März 1976. © imago images / Andreas Gumz 26/28 Platz 3: Florian Wirtz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre und 15 Tage am 18. Mai 2020. © imago 27/28 Platz 2: Yann-Aurel Bisseck (für 1. FC Köln gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 11 Monate und 28 Tage am 26. November 2017. © Getty 28/28 Platz 1: Nuri Sahin (für Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg) - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag am 6. August 2005.

Bayern München: Wie läuft die Meisterschalen-Übergabe ab?

Obwohl der FC Bayern bereits seit dem 32. Spieltag als Meister feststeht, wurde dem Rekordmeister die Schale am vergangenen Spieltag in der heimischen Allianz Arena nicht übergeben. In der Vergangenheit war dies sonst immer der Fall.

Aufgrund der Coronakrise sei der DFL nach Informationen der Sport Bild allerdings das Risiko zu hoch gewesen, weshalb sie den letzten Spieltag abwarten wollte, um die Zeremonie ausgiebig zu planen. Bei der Übergabe sollen dann nur 100 Personen im Innenraum der Volkswagen Arena in Wolfsburg zugegen sein, wenn Christian Seifert Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer das Objekt der Begierde überreicht.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag

Einige Entscheidungen stehen noch aus. Die Verteilung der Europapokal-Plätze und der zweite Absteiger nach Paderborn sind noch unklar.