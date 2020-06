Union Berlin - Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 30. Spieltag der Bundesliga begegnen sich Union Berlin und der FC Schalke 04. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Union Berlin vs. FC Schalke 04: Anpfiff, Ort, Stadion

Der 30. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Sonntag weitergeführt. Um 15.30 Uhr geht die Begegnung zwischen Union Berlin und dem zuletzt schwächelnden FC Schalke 04 über die Bühne. Gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Union Berlin vs. FC Schalke 04: Heute live im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen Union Berlin und dem FC Schalke 04 sehen möchte, ist bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender hat nämlich die Rechte für den Großteil der Bundesliga-Partien und somit auch für diese. Die Übertragung im TV erfolgt auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 1. Die Vorberichterstattung startet eine Stunde vor Anpfiff. Das Event wird dann von Wolff Fuss kommentiert.

Den Zugang zum Livestream-Angebot von Sky erhält man mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder mit einem SkyTicket, mit dessen Erwerb man sich einen Tagespass freischalten kann.

© getty

Die besten Szenen der Partie sind dann bereits 40 Minuten nach Spielende auf DAZN zu sehen. Auf der Streamingplattform sind dann auch die Highlights der restlichen Begegnungen des Spieltags abrufbereit. Das "Netflix des Sports" ist jedoch nicht nur für die Highlights verantwortlich, sondern zeigt auch ausgewählte Spiele der höchsten deutschen Spielklasse live und in voller Länge.

Das Abo dafür kostet monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro. Zuvor hat man die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Union Berlin vs. FC Schalke 04 im Liveticker

Auch im Liveticker kann Union gegen Schalke mitverfolgt werden. Diesen bietet SPOX für alle Fußballfans, die nicht auf das TV- oder Livestream-Angebot von Sky zugreifen können.

Liveticker: Union Berlin - FC Schalke 04

Union Berlin vs. FC Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union Berlin:

Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, F. Hübner - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

FC Schalke 04:

Nübel - Kenny, Kabak, Sané, Oczipka - Schöpf - Caligiuri, Matondo - Boujellab - Burgstaller, Raman

Bundesliga: Die Tabelle am 30. Spieltag