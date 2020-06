Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 30. Spieltag der Bundesliga steht an! Den Anfang machen heute der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach: Ort, Datum, Anpfiff

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach findet am heutigen Freitag, dem 5. Juni statt. Anpfiff ist heute um 20.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion in Freiburg. Die 24.000 Zuschauerplätze werden aufgrund der Coronakrise leer bleiben. Bis zum Saisonende werden alle Bundesligaspiele vor leeren Rängen ausgetragen.

SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga. So wird auch die heutige Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach auf DAZN übertragen, zusätzlich ist das Spiel auch auf Amazon Prime zu sehen.

SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Bundesliga: Der 30. Spieltag im Überblick

Am 30. Spieltag erwarten Euch einige spannende Begegnungen: Leverkusen will Punkte gegen Bayern holen, um die Chance auf die Champions League zu wahren, Schalke muss gegen Union Berlin siegen, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Leipzig und Dortmund müssen ihre Spiele gewinnen, um noch eine realistische Chance auf den Titel zu haben.

Datum Heim Gast 05.06. 20:30 Uhr SC Freiburg Mönchengladbach 06.06. 15:30 Uhr RB Leipzig SC Paderborn 07 06.06. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen Bayern München 06.06. 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 06.06. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1899 Hoffenheim 06.06. 18:30 Uhr Borussia Dortmund Hertha BSC 07.06. 13:30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 07.06. 15:30 Uhr Union Berlin Schalke 04 07.06. 18:00 Uhr FC Augsburg 1. FC Köln

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 29. Spieltag