Relegation zur Bundesliga: Modus und Auswärtstorregel bei Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim

Werder Bremen hat sich in die Relegation gegen den 1. FC Heidenheim gerettet. Doch was erwartet die Hanseaten dort eigentlich? Wir stellen Euch den Modus hier vor.

Seit der Saison 2008/09 gibt es in der Bundesliga keine drei festen Absteiger mehr. Stattdessen wurde die Relegation, die es bereits von 1982 bis 1991 gegeben hatte, wieder eingeführt.

Dabei trifft der Dritte der 2. Liga auf den Drittletzten der abgelaufenen Bundesliga-Saison. In diesem Fall der 1. FC Heidenheim auf Werder Bremen.

Bundesliga, Relegation: Modus, Auswärtstorregel

Gespielt wird im von internationalen Wettbewerben bekannten K.o.-Modus mit Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel findet dabei bei dem Team statt, das mehr freie Tage nach dem letzten Spiel der regulären Saison hatte.

Damit soll ein möglicher Nachteil der kürzeren Regeneration ausgeglichen werden. Der Bundesligist, Werder Bremen, hat somit zunächst Heimrecht. Die Entscheidung fällt dann im Rückspiel in der Voith-Arena, der Heimspielstätte des 1. FC Heidenheim.

Die Ergebnisse beider Partien werden am Ende zusammengerechnet. Sind beide Teams nach Hin- und Rückspiel punkt- und torgleich, greift die Auswärtstorregel. Das Team, das im fremden Stadion mehr Tore erzielt hat, geht damit als Sieger hervor.

Ist das Hin- und Rückspielergebnis identisch, geht es in die Verlängerung. Fallen auch in dieser keine Tore, geht es ins Elfmeterschießen. Ein drittes Entscheidungsspiel gibt es somit in keinem Fall.

Bundesliga, Relegation: Datum, Termine

Datum Heim Gast 02.07. 20.30 Uhr SV Werder Bremen 1. FC Heidenheim 06.07. 20.30 Uhr 1. FC Heidenheim SV Werder Bremen

Bundesliga, Relegation: Alle bisherigen Duelle

Bei insgesamt elf Duellen in der Relegation fand die Auswärtstorregel zweimal Anwendung. Im vergangenen Jahr half sie Union Berlin nach einem 2:2-Unentschieden beim VfB Stuttgart zum Aufstieg. Das Rückspiel an der Alten Försterei endete 0:0.

Zuvor hatte sich auch der HSV mit Hilfe dieser Regel gerettet. In der Relegation 2014 endete das Hinspiel torlos. Im Rückspiel im Fürther Rohnhof reichte den Hamburgern der 1:1-Ausgleichstreffer von Pierre-Michel Lasogga zum Klassenerhalt.

Jahr Zweitligist Erstligist Hinspiel Rückspiel 2009 1. FC Nürnberg Energie Cottbus 3:0 2:0 2010 FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0:1 0:2 2011 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:1 1:1 2012 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 2:1 2:2 2013 1. FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 1:3 1:2 2014 SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 0:0 1:1 2015 Karlsruher SC Hamburger SV 1:1 1:2 n.V. 2016 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 2017 Eintracht Braunschweig VfL Wolfsburg 0:1 0:1 2018 Holstein Kiel VfL Wolfsburg 1:3 0:1 2019 Union Berlin VfB Stuttgart 2:2 0:0

