Bundesliga: Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 31. Spieltag der Bundesliga steht heute das Spiel von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: Uhrzeit, Ort

Das Spiel zwischen beiden Mannschaften wird heute um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Die Schiedsrichterpaarung wird vom DFB erst im Laufe des Tages bekannt gegeben.

Bundesliga: Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel live und in Farbe sehen möchte, muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Kommentator Einzelspiel: Michael Born

Auf SkyGo könnt Ihr als Sky-Kunde das Spiel auch im Livestream sehen. Ansonsten könnt Ihr Euch auf SkyTicket einen Tagespass kaufen.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute im Liveticker verfolgen

Hier bei SPOX seid Ihr natürlich immer richtig, doch auch in Sachen Livesport! So könnt Ihr sämtliche Partien der europäischen Profiligen im Liveticker verfolgen, so auch Hertha gegen die SGE.

Hertha in der Champions League - Schalke Letzter: Die Bundesliga-Tabelle seit der Coronapause © imago images 1/19 Seit der Corona-bedingten Spielpause hat sich in der Liga einiges getan: Nimmt man nur die Tabelle seit dem Re-Start wären die aktuellen Kellerkinder beispielsweisesouverän gerettet. Anders sähe das bei Schalke aus. Den größten Sprung macht Hertha BSC. © imago images 2/19 Platz 1: FC Bayern München | 5 Spiele | 15 Punkte | Bilanz: 5/0/0 | Tore: 17:4 (+13) © imago images 3/19 Platz 2: Borussia Dortmund | 5 Spiele | 12 Punkte | Bilanz: 4/0/1 | Tore: 13:2 (+11) © imago images 4/19 Platz 3: Hertha BSC | 5 Spiele | 10 Punkte | Bilanz: 3/1/1 | Tore: 11:3 (+8) © imago images 5/19 Platz 4: RB Leipzig | 5 Spiele | 9 Punkte | Bilanz: 2/3/0 | Tore: 13:6 (+7) © imago images 6/19 Platz 5: VfL Wolfsburg | 5 Spiele | 9 Punkte | Bilanz: 3/0/2 | Tore: 8:6 (+2) © imago images 7/19 Platz 6: Bayer Leverkusen | 5 Spiele | 9 Punkte | Bilanz: 3/0/2 | Tore: 11:10 (+1) © imago images 8/19 Platz 7: TSG Hoffenheim | 5 Spiele | 8 Punkte | Bilanz: 2/2/1 | Tore: 7:7 (0) © imago images 9/19 Platz 8: Borussia Mönchengladbach | 5 Spiele | 7 Punkte | Bilanz: 2/1/2 | Tore: 8:6 (+2) © imago images 10/19 Platz 9: Eintracht Frankfurt | 6 Spiele | 7 Punkte | Bilanz: 2/1/3 | Tore: 11:14 (-3) © imago images 11/19 Platz 10: Werder Bremen | 6 Spiele | 7 Punkte | Bilanz: 2/1/3 | Tore: 3:8 (-5) © imago images 12/19 Platz 11: Fortuna Düsseldorf | 5 Spiele | 6 Punkte | Bilanz: 1/3/1 | Tore: 6:10 (-4) © imago images 13/19 Platz 12: FC Augsburg | 5 Spiele | 5 Punkte | Bilanz: 1/2/2 | Tore: 5:5 (0) © imago images 14/19 Platz 13: SC Freiburg | 5 Spiele | 5 Punkte | Bilanz: 1/2/2 | Tore: 5:6 (-1) © imago images 15/19 Platz 14: FSV Mainz 05 | 5 Spiele | 5 Punkte | Bilanz: 1/2/2 | Tore: 5:9 (-4) © imago images 16/19 Platz 15: SC Paderborn | 5 Spiele | 4 Punkte | Bilanz: 0/4/1 | Tore: 3:8 (-5) © imago images 17/19 Platz 16: 1. FC Köln | 5 Spiele | 3 Punkte | Bilanz: 0/3/2 | Tore: 8:12 (-4) © imago images 18/19 Platz 17: Union Berlin | 5 Spiele | 2 Punkte | Bilanz: 0/2/3 | Tore: 3:12 (-9) © imago images 19/19 Platz 18: FC Schalke 04 | 5 Spiele | 1 Punkt | Bilanz: 0/1/4 | Tore: 2:11 (-9)

Bundesliga: Hertha vs. Eintracht Frankfurt - Die letzten Duelle

Im Hinspiel gab es ein munteres 2:2-Unentschieden. Ob es heute auch wieder so ein Torspektakel geben wird?

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 06.12.2019 2:2 Bundesliga 27.04.2019 0:0 Bundesliga 08.12.2018 1:0 Bundesliga 21.04.2018 0:3 Bundesliga 03.12.2017 1:2

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Hertha BSC hatte zwischenzeitlich eine Aufholjagd gestartet, für die Europacup-Plätze wird es aber wohl nicht mehr reichen.