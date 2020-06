FC Schalke 04 - News und Gerüchte: "Sozial verantwortungslos!" S04 entlässt 24 langjährige Busfahrer

Der FC Schalke 04 hat sich im Umgang mit den eigenen Anhängern und Mitarbeitern offenbar den nächsten Fehltritt geleistet. Daniel Caligiuri steht angeblich vor einem ablösefreien Wechsel zum FC Augsburg. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke 04 entlässt 24 langjährige Busfahrer: "Sozial verantwortungslos"

Der FC Schalke 04 hat sich offenbar den nächsten Fehltritt im Umgang mit den eigenen Fans und den eigenen Mitarbeitern geleistet. Nach dem "Härtefallantrag" für Ticketrückerstattungen entließ der Bundesligist einem Bericht der WAZ zufolge nun 24 langjährige Busfahrer, die Jugendspieler auf 400- oder 450-Euro-Basis von der eigenen Wohnung oder Schule abholen und zum Training fahren.

Wie die WAZ berichtet, seien darunter auch einige Rentner gewesen, die sich etwas nebenher verdienen wollten. Anstelle der 24 Busfahrer soll nun ein externer Dienstleister die Arbeit übernehmen. Der Betriebsrat zeigte sich angesichts der Entlassungen empört und bezeichnete die Vorgänge als "sozial verantwortungslos".

Schalke 04: Daniel Caligiuri offenbar vor Wechsel zum FC Augsburg

Dem FC Schalke 04 droht offenbar der Verlust eines Führungsspielers. Wie die Bild-Zeitung am Freitag berichtet, habe sich Daniel Caligiuri mit Stefan Reuter über einen ablösefreien Wechsel zum FC Augsburg zur kommenden Saison "weitgehend geeinigt".

Caligiuris Vertrag bei den Königsblauen läuft am 30. Juni aus. Zu einer Verlängerung sei es bis dato nicht gekommen, weil dem finanziell angeschlagenen Ruhrpott-Klub dafür aufgrund des 197-Millionen-Schuldenbergs die Mittel fehlten, berichtet die Bild. Selbst bei einer Gehaltshalbierung von Caligiuri könne sich S04 eine Vertragsverlängerung des 32 Jahre alten Mittelfeldspielers nicht leisten.

Caligiuri kam im Januar 2017 für 2,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg und gehörte seitdem zu den etablierten Kräften der Schalker. In 127 Pflichtspielen kommt er auf 20 Tore und 25 Vorlagen. In Abwesenheit der verletzten Benjamin Satmbouli und Omar Mascarell trägt Caligiuri als Mitglied des Mannschaftsrats sogar die Kapitänsbinde.

© imago images

FC Schalke 04: Reißt die Negativserie gegen Bayer Leverkusen?

Der FC Schalke 04 hat am vergangenen Spieltag seinen eigenen Negativrekord mit zwölf sieglosen Bundesligaspielen in Folge eingestellt. Gegen Union Berlin kamen die Königsblauen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (ab 18 Uhr im LIVETICKER) könnte der nächste Tiefpunkt und der neue Negativrekord folgen.

Um sich dem entgegenzustemmen und den ersten Sieg seit Mitte Januar einzufahren, muss sich Trainer David Wagner besonders bei den Personalien etwas einfallen lassen. Gegen die Werkself muss er gleich neun Ausfälle in der potenziellen Startelf kompensieren. Salif Sane, Kapitän Omar Mascarell, Suat Serdar, Amine Harit und Guido Burgstaller fallen für den Rest der Saison aus. Rabbi Matondo, Matija Nastasic und Benjamin Stambouli sind angeschlagen.

FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04: Nübel - Kabak, Nastasic, Todibo - Kenny, Oczipka - McKennie, Schöpf - Caligiuri, Matondo - Raman

Nübel - Kabak, Nastasic, Todibo - Kenny, Oczipka - McKennie, Schöpf - Caligiuri, Matondo - Raman Bayer Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Aranguiz, Baumgartlinger - Havertz, Demirbay, Diaby - Alario

Bundesliga-Tabelle: FC Schalke 04 verpasst Europa League aktuell