Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kurz vor Saisonende geht es für den FC Schalke um nicht mehr viel. Weder der Abstieg noch die internationalen Plätze sind realistisch. Bayer Leverkusen kämpft dagegen noch um einen Platz in der Champions League. Heute treffen beide Teams aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel sehen könnt.

Wann und wo spielt der FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen?

Der FC Schalke empfängt Bayer Leverkusen zum Abschluss der 31. Spieltags am heutigen Sonntag, 14. Juni, um 18 Uhr. Gespielt in wird in der leeren Veltins-Arena.

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Als Kunde könnt ihr das Spiel im Fernsehen auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 oder im Livestream über Sky Go sehen. Falls ihr kein Sky-Kunde seid, könnt ihr das Spiel auch einmalig über das Sky Ticket buchen.

Marcus Lindemann kommentiert das Spiel dabei.

FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen heute live im Liveticker

Wie zu allen Bundesligaspielen bietet SPOX auch zu Schalke - Leverkusen einen Liveticker an, mit dem ihr über alle Spielereignisse informiert werdet.

FC Schalke 04: Wagner angetan vom Leverkusener Spiel

Schalkes Trainer David Wagner zeigt sich vor dem heutigen Duell durchaus beeindruckt vom Spiel des Gegners: "Leverkusen hat eine super Spielidee. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Sie haben nicht nur hervorragende Einzelspieler, sondern funktionieren auch als Team auf dem Platz."

Vor allem seinem Leverkusener Trainerkollegen spricht er dabei ein Lob aus: "Peter Bosz und sein Team machen einen hervorragenden Job."

Bayer Leverkusen: Schalke schwer einzuschätzen

Angesichts der jüngsten schwachen Auftritte der Schalker ist sich Bayer-Trainer Peter Bosz unsicher, was ihn heute erwartet: "Es ist schwierig zu sagen, was auf uns zukommt. Das Schalke in der Rückrunde ist ein großer Unterschied zum Schalke aus der Hinrunde. Es ist deutlich, dass das Selbstvertrauen zurzeit nicht da ist. Aber sie haben auch nicht mehr viel zu verlieren."

Ein Sieg sei im Hinsicht auf die Champions-League-Plätze besonders wichtig: "Wenn man sieht, dass mit Gladbach ein direkter Konkurrent auswärts in München spielt, bietet sich vielleicht die Chance an ihnen vorbeizuziehen. Es macht aber keinen Sinn auf Gladbach zu gucken, wenn wir nicht selbst nicht gegen Schalke gewinnen." Aktuell befindet sich Bayer auf dem fünften Platz, punktgleich mit Mönchengladbach auf Platz vier, der für die Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen: Bilanz und letzte Duelle

Insgesamt gab es bereits 76 Pflichtspiele zwischen beiden Teams. Die Werkself konnte 32 davon gewinnen, die Königsblauen 21. In 23 Duellen gab es dagegen keinen Sieger.

Datum Heim Gast Ergebnis 07.12.2019 Bayer Leverkusen FC Schalke 04 2:1 11.05.2019 Bayer Leverkusen FC Schalke 04 1:1 19.12.2018 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 1:2 25.02.2018 Bayer Leverkusen FC Schalke 04 0:2 29.09.2017 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 1:1

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Leverkusen würde schon mit einem Punkt auf einen Champions-League-Platz. Sollte Schalke gewinnen, wären sie nur noch zwei Punkte von Platz sieben entfernt, der dieses Jahr für den Europapokal reicht.