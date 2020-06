Beendet Schalke seine Sieglos-Serie in der Bundesliga? Am 32. Spieltag müssen die Knappen in Frankfurt antreten. Hier könnt Ihr den Liveticker zur Partie verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04: Die Aufstellungen

SGE: Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - da Costa , Kohr, Ilsanker, Rode, Kostic - Kamada, Andre Silva

Vor Beginn: Schalke ist seit dem Restart weiter sieglos. Mittlerweile haben die Knappen sogar den Vereinsrekord aufgestellt. 13 Spiele ohne Sieg gab es in der Bundesliga-Geschichte der Königsblauen noch nie.

Vor Beginn: Das Spiel beginnt am heutigen Dienstag bereits um 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Schalke 04.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream

