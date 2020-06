Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Samstag den bereits sicher abgestiegenen SC Paderborn. SPOX verrrät Euch, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. SC Paderborn live: Uhrzeit und Ort

Wie alle anderen Samstagsspiele steigt die Begegnung zwischen der Eintracht aus Frankfurt und dem SC Paderborn heute um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Commerzbank-Arena in der hessischen Metropole. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es keine Zuschauer geben.

Eintracht Frankfurt - SC Paderborn heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Frankfurt und Paderborn wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat alle Samstagsspiele der Bundesliga am letzten Spieltag live und exklusiv im Programm - und zeigt diese sowohl einzeln als auch in einer Konferenz.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch zudem einen Tagespass sichern, der allerdings ebenfalls kostenpflichtig ist.

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Spiele live zu sehen, seid Ihr bei DAZN goldrichtig. Der Streaminganbieter zeigt alle Highlights der neun Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Am Sonntag trifft dies auch auf die 2. Bundesliga zu.

Alternativ zu den Höhepunkten der zwei höchsten deutschen Ligen hat DAZN auch Live-Berichterstattungen der Ligue 1, Serie A, Champions League, Europa League und von LaLiga im Programm.

Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn heute im Liveticker

Wer Eintracht Frankfurt gegen den SC Paderborn nicht vor den Bildschirmen verfolgen kann oder unterwegs sein sollte, bleibt mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX immer auf dem Laufenden.

Dort könnt Ihr entweder zwischen dem Einzel- oder dem Konferenz-Liveticker wählen.

© imago images / Sven Simon

Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag

Während der SC Paderborn bereits sicher abgestiegen ist, kann sich Eintracht Frankfurt bestenfalls nur noch in der oberen Tabellenhälfte platzieren. Für die erneute Qualifikation für die Europa League reicht es in jedem Fall nicht mehr.