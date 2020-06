Werder Bremen und Eintracht Frankfurt spielen als einzige Bundesligisten am Mittwochabend. Warum das so ist, verraten wir Euch hier.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Ort, Datum, Anpfiff

Das Nachholspiel zwischen Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt findet am morgigen Mittwoch, den 03.06. statt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr im Weser-Stadion in Bremen. In der Regel haben dort 42.358 Zuschauer Platz, aber aufgrund der Corona-Krise werden bis zum Saisonende alle Bundesligaspiele vor leeren Rängen stattfinden.

Deshalb spielt Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch

Mit dreimonatiger Verzögerung startet am Mittwoch das Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Es das 100. Bundesligaspiel zwischen den beiden Vereinen. Der ursprüngliche Termin Anfang März war abgesagt worden, da Eintracht Frankfurt aufgrund der Verlegung der Europa-League-Zwischenrunde gegen den FC Salzburg Terminprobleme bekam. Dann kam auch noch die Corona-Zwangspause dazwischen.

Nach der erfolgreichen Wiederaufnahme der Bundesliga und des neustrukturierten Zeitplans der DFL ist das Nachholspiel für Mittwoch angesetzt. So haben beide Mannschaften etwas Zeit, um sich für den nächsten Spieltag am Samstag zu regenerieren.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Mittels SkyGo-Abo oder SkyTicket kann das Angebot auch per Livestream genutzt werden.

Spiel verpasst? Bei DAZN könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Spielende sind die Highlights aller Partien des Spieltags sehen.



Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Kein Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem! SPOX bietet euch einen kostenlosen Liveticker, mit dem Ihr garantiert keine wichtige Spielszene verpasst.

Hier kommst Du zum Liveticker Bremen gegen Frankfurt!

Bundesliga: Der 30. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 05.06. 20:30 Uhr SC Freiburg Mönchengladbach 06.06. 15:30 Uhr RB Leipzig SC Paderborn 07 06.06. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen Bayern München 06.06. 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 06.06. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1899 Hoffenheim 06.06. 18:30 Uhr Borussia Dortmund Hertha BSC 07.06. 13:30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 07.06. 15:30 Uhr Union Berlin Schalke 04 07.06. 18:00 Uhr FC Augsburg 1. FC Köln

