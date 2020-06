Bundesliga: Deshalb wird die Samstags-Konferenz nicht im Free-TV gezeigt

Am heutigen Samstag findet der vorletzte Spieltag der aktuellen Bundesligasaison statt. Aus Gründen der Chancengleichheit finden dabei alle neun Spiele gleichzeitig statt. Diese große Konferenz wird allerdings nur im Pay-TV übertragen. SPOX erklärt, warum die Spiele nicht im Free-TV laufen.

Bundesliga: Deshalb wird die Konferenz nicht im Free-TV gezeigt

Grundsätzlich werden lediglich drei Spiele pro Bundesligasaison live im Free-TV im ZDF übertragen. Dabei handelt es sich um das Eröffnungsspiel von Hin- und Rückrunde sowie das Freitagsspiel des letzten Hinrundenspieltags.

In dieser Saison kam es wegen der Coronakrise allerdings zu weiteren Übertragungen. Durch das Zuschauerverbot übertrug Sky die Samstags-Konferenz am am 26. und 27. Spieltag jeweils live auf dem Free-TV-Sender Sky Sport News HD.

Das war aber lediglich eine Ausnahme im Rahmen des Re-Starts. Weitere solcher Übertragungen sind nicht geplant. Daher werden auch die großen Konferenzen am 33. und 34. Spieltag nicht im Free-TV gezeigt werden.

Die Bundesliga-Konferenz im TV und Livestream sehen

So wird die Konferenz lediglich bei Sky im Pay-TV übertragen. Die Konferenz läuft dabei auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1, die Einzelspiele dementsprechend auf Sky Sport Bundesliga 2-10. Alle Spiele sind dabei auch im Livestream über Sky Go oder für Nicht-Sky-Kunden gegen eine einmalige Zahlung bei Sky Ticket zu sehen.

Die Übertragung der Konferenz beginnt beginnt bereits ab 13.30 Uhr mit Moderator Michael Leopold und den Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus.

Bundesliga im SPOX-Liveticker: Einzelspiele und Konferenz

