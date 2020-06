Bundesliga: BVB - Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund empfängt am 30. Spieltag der Bundesliga mit Hertha BSC die Überraschungself nach der Corona-Pause. Gelingt den Berlinern ein weiterer Coup? Wo Ihr das heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zehn Punkte in den vier Partien seit Ende der Corona-Pause konnte Hertha BSC mit dem neuen Coach Bruno Labbadia verbuchen. Nun wartet mit Borussia Dortmund der bislang größte Brocken auf die Hauptstädter. Für den BVB geht es schließlich noch um die Minimalchance auf die Meisterschaft.

BVB gegen Hertha BSC heute live im TV und Livestream: Alle Informationen zur Übertragung!

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC: Alle Infos zum Spiel

Borussia Dortmund empfängt heute um 18.30 Uhr Hertha BSC im Signal-Iduna Park. Das beeindruckende Stadion der Borussen muss aber wieder mal ohne Zuschauer auskommen. Die Corona-Pandemie lässt weiterhin keine Spiele mit Zuschauern zu.

Spiel: BVB gegen Hertha BSC

Wettbewerb: 30. Spieltag der Bundesliga

Anstoß: 15.30 Uhr

Stadion: Signal-Iduna Park in Dortmund

© imago images

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im TV

Das Abendspiel der Bundesliga am Samstag läuft traditionell bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt aktuell die Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. BVB gegen Hertha BSC kommt also heute live auf Sky. Das Spiel wird somit nicht im Free-TV oder bei DAZN zu sehen sein.

Um 17.30 Uhr melden sich Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD & UHD), um die Zuschauer auf das Abendspiel einzustimmen. Kommentiert wird das Topspiel von Martin Groß.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im Livestream

Wer kein TV-Gerät in der Nähe hat, kann sich das Spiel auch im Livestream von Sky anschauen. Für Abonnenten geht das über Sky Go, Nicht-Abonnenten haben die Möglichkeit, sich den Spieltag über Sky Ticket zu kaufen. Wie genau das funktioniert, ist auf der Homepage des Senders nachzulesen.

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im Liveticker

Alle Fans, die gar keine Möglichkeit haben, Livebilder des Spiels zu sehen, können sich im ausführlichen Liveticker von SPOX über das Spiel informieren. SPOX bietet zu jedem Bundesliga-Spiel einen Liveticker an. Am Samstagnachmittag gibt es zudem eine Konferenz.

BVB gegen Hertha BSC: Die Highlights auf DAZN

Nur 40 Minuten nach Spielende gibt es dann auch ausführliche Highlights des Spiels auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat die Highlights aller Bundesliga- und Zweitligaspiele auf Abruf im Programm. Die Highlights des Spiels zwischen dem BVB und Hertha BSC sind demnach ab circa 21 Uhr verfügbar.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Borussia Dortmund muss gleich auf mehrere Ausrutscher des FC Bayern hoffen, damit es noch mit der Meisterschaft klappen kann. Hertha schielt noch auf die internationalen Plätze.