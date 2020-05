Derbysieger, Stadtmeister: Bruno Labbadia macht die Hertha flott

Der Aufschwung von Hertha BSC nach der Coronapause wird von zwei Personen geprägt: Trainer Bruno Labbadia und Angreifer Vedad Ibisevic. Am Freitag führten sie die Berliner zum 4:0-Derby-Sieg gegen Union.

Berlin (SID) Für den ersten "Titel" seiner Amtszeit gab es keine Blumen und keinen Pokal, nicht einmal mit den Fans konnte Bruno Labbadia feiern. Und doch genoss der neue Trainer bei Hertha BSC den Gewinn der inoffiziellen Berliner Stadtmeisterschaft in vollen Zügen - und war von der Außenwirkung des verdienten 4:0 (0:0) im Geister-Derby gegen Aufsteiger Union überzeugt.

Die unter seinen Vorgängern verspielten Sympathien in der Hauptstadt, so dachte Labbadia, gewann Hertha am Freitagabend dank einer starken Leistung ein Stück weit zurück. "Wir müssen die Leute mitnehmen und für uns gewinnen", sagte Labbadia: "Ich glaube, mit dem Fußball, den wir heute gespielt haben, haben wir viele Leute für uns gewonnen."

Die Alte Dame Hertha, die sich seit Saisonbeginn zumeist als Pflegefall präsentierte und nicht nur in Berlin zum Gespött machte, wird plötzlich wieder sexy. Sieben Tore in zwei Spielen, sechs Punkte ohne Gegentreffer - der Labbadia-Effekt hat aus dem Abstiegskandidaten Hertha BSC einen stabilen Bundesligisten gemacht.

Das große Fußball-Fest war das Derby nicht, die über 74.000 grauen Sitzschalen im Olympiastadion blieben bei Labbadias Heimdebüt leer. An der spielerisch dürftigen ersten Halbzeit hatten die Zuschauer in den heimischen Wohnzimmern oder den Berliner Gaststätten wenig Freude.

Pyro, Polizei und pompöse Choreo: So lief das erste Berlin-Derby in der Bundesliga © imago images 1/19 Am Freitag kommt es zum zweiten Hauptstadt-Derby in der Bundesliga (ab 20.15 Uhr live auf DAZN). 203 Tage ist es her, dass Hertha und Union erstmals im Oberhaus aufeinandertrafen. Und es war, nun ja, besonders. Wir blicken zurück auf das Skandal-Derby. © imago images / getty 2/19 Das erste Bundesliga-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC (1:0) hatte es in sich – zumindest die Fans brannten im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk ab. Zwischenzeitlich rückte der Sport sogar in den Hintergrund. © getty 3/19 Doch alles der Reihe nach. Um 16 Uhr öffneten die Kassen der Alten Försterei. Im Stadionbereich herrschte zwar Alkoholverbot, die Fans waren zu diesem Zeitpunkt aber längst auf den Straßen unterwegs. © getty 4/19 "Hertha-Fans, die mit Zügen am S-Bhf. Wuhlheide angekommen sind, werden jetzt zu Fuß in Richtung Stadion laufen. Wir begleiten sie auf ihrem Weg", teilte die Berliner Polizei gegen 16.30 Uhr mit. © getty 5/19 Eine halbe Stunde später: "Während Fans von Hertha auf dem Weg zum Stadion vereinzelt Pyros zündeten, haben Fans des 1. FC Union sich den Einlasskontrollen entzogen und sind unkontrolliert ins Stadion gelangt." © getty 6/19 Die Polizei hatte schon vor dem Spiel alle Hände voll zu tun. © getty 7/19 Als dann mal alle Fans im Stadion drin waren, sah das fürs Erste ziemlich beeindruckend aus. Die Eisernen warteten mit einer großen Choreo auf. Das Thema: griechische Mythologie. "Spree-Athen ist Weiß und Rot!" © getty 8/19 Und auf der Gegentribüne: "Angekommen im Fußballolymp, nach einer schier endlosen Odyssee, schlägst Du nun deine größte Schlacht. Deinem Gegner wird dies fortan bedeuten: Erst die Sünde, nun der Tod …" © imago images 9/19 Die ungefährliche Variante, die gegnerischen Ultras zu provozieren: Union-Fans präsentieren ihre Hertha-"Trophäen". © getty 10/19 Aber: Nach dem Anpfiff wurde immer wieder Pyro gezündet. Vor allem der Hertha-Block war in Rauch gehüllt. © getty 11/19 Doch damit nicht genug. Die Ultras hoben das Fangnetz und … © getty 12/19 … schossen Leuchtraketen. © getty 13/19 Und zwar auf das Spielfeld. Im Laufe der Partie landeten Raketen neben Spielern und am Spielfeldrand neben Kameramännern. © imago images 14/19 Schockmoment auf der Union-Bank: Eine der Raketen flog unmittelbar in die Nähe der Ersatzbank. © imago images 15/19 Schiedsrichter Deniz Aytekin schickte beide Mannschaften kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit vorübergehend in die Kabine. © getty 16/19 Der Rasen war in dichten Rauch gehüllt. © getty 17/19 Nach drei Minuten wurde das Spiel fortgesetzt. Das Schiedsrichtergespann stand dabei in engem Austausch mit der Berliner Polizei, die es für sicherer hielt, das Spiel fortzusetzen. Dann zündeten Hertha-Fans ihre Trophäen an. © getty 18/19 Auf dem Feld passierte dann auch mal etwas Nennenswertes: Sebastian Polter schoss die Eisernen per Elfmeter in der 90. Minute zum Sieg. Doch auch nach dem Abpfiff war längst noch nicht Schluss. © getty 19/19 Union-Ultras wollten zur anderen Seite des Platzes laufen, um es mit den Hertha-Fans aufzunehmen. Unions Spieler hielten ihre eigenen Anhänger aber zurück, allen voran Keeper Rafa Gikiewicz – mit Erfolg. Es kam nicht zum Super-GAU.

Hertha BSC gelingt Revanche für Pleite in der Hinrunde

Nach dem Seitenwechsel drehte Hertha aber auf, Kapitän Vedad Ibisevic (51.), Dodi Lukebakio (52.), Matheus Cunha (61.) und Dedryck Boyata (77.) nahmen Revanche für die 0:1-Schmach aus der Hinrunde. Union wurde dagegen kaum gefährlich. "Wir wissen genau, was dieses Spiel für die Fans bedeutet und auch, wie schmerzhaft die Niederlage aus dem Hinspiel war", sagte Ibisevic bei DAZN: "Dies wollten wir wieder revidieren, und umso mehr bin ich glücklich, dass es uns auch gelungen ist."

Ibisevic, 35, blüht unter Labbadia, mit dem er bereits beim VfB Stuttgart zusammenarbeitete, auf. In Hoffenheim und gegen Union erhielt der Bosnier den Vorzug vor dem polnischen Winter-Millioneneinkauf Krzysztof Piatek und sammelte Argumente für eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags. Gegen Union avancierte er mit einem Treffer und zwei Vorlagen sogar zum Matchwinner.

Labbadia und er hätten ein sehr gutes Verhältnis, sagte Ibisevic: "Er gibt mir viel Selbstvertrauen. Er hat mir eine faire Chance gegeben, und die habe ich nun genutzt."

Genutzt haben Labbadia und sein Trainerstab auch die spielfreie Zeit in der Coronakrise. In Herthas Spiel ist plötzlich eine Struktur zu erkennen, die Abstimmung auf dem Platz hat sich verbessert, die Chancenverwertung ebenfalls.

Hertha BSC: Bruno Labbadia lobt Arbeit in der Corona-Pause

"Wir haben die vier Wochen ohne Mannschaftstraining sehr, sehr gut genutzt", sagte Labbadia, der vom schnellen Erfolg aber selbst überrascht war: "Es war nicht zu erwarten, dass wir schon so weit sind, dass wir diese Geduld aufzeigen, und auch so überzeugend im Ballbesitz sind."

Nach sechs Punkten in sechs Tagen sind die Blau-Weißen viele Sorgen losgeworden. Den Abstiegskampf erklärte Labbadia aber dennoch nicht für beendet: "Wir haben diese Situation extremst verbessert. Aber ich bin zu lange dabei, man muss im Abstiegskampf immer Respekt haben."