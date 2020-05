Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Mit Werder Bremen und Bayer Leverkusen greifen am heutigen Abend auch die letzten beiden Bundesligisten wieder ins Spielgeschehen nach der Corona-Pause ein. SPOX verrät euch, wo ihr das Duell der beiden Teams im Fernsehen und Livestream sehen könnt.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Datum, Anstoß, Stadion

Werder empfängt die Werkself am heutigen Montag um 20.30 Uhr im heimischen wohninvest Weserstadion. Die 42.358 verfügbaren Zuschauerplätze müssen wegen den Corona-Schutzmaßnahmen leer bleiben.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Bremen und Leverkusen wird in Deutschland und der Schweiz live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Vorberichte beginnen dort ab 20.15 Uhr mit folgender Besetzung:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Jonas Hummels

Werder Bremen: Noch kein Endspiel

Auch wenn Werder dringend Punkte braucht, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen, sieht Trainer Florian Kohfeldt in der Partie gegen Leverkusen noch keine entscheidende Partie: "Es ist definitiv kein Endspiel. Mit zehn Spielen liegt fast ein Drittel der Saison noch vor uns. Das Spiel ist eine große Chance, den Abstand zu verkürzen und Druck aufzubauen. Wir wollen unbedingt gewinnen."

Sein Team sieht er aber bestens für das Spiel eingestellt: "Mental und physisch sind wir so gut vorbereitet wie möglich. Bayer wird nicht abwartend spielen, deshalb müssen und werden wir von Beginn an mutig dagegenhalten."

Bayer Leverkusen: Mannschaft noch nicht in Topform

Durch die erschwerten Trainingsbedingungen sieht Bayer-Coach Peter Bosz sein Team aktuell noch nicht in Topform. Das sei aber bei allen Mannschaften so: "Konditionell sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen - auch, weil wir keine Freundschaftsspiele machen konnten. Die Fragezeichen, die wir haben, hat aktuell jeder Trainer."

Dementsprechend schwierig sei auch die Vorbereitung auf den Gegner gewesen: ""Wir haben jetzt rund zwei Monate kein Fußballspiel gehabt und auch den Gegner nicht beobachten können. Werdersteht unten drin, sie wollen Punkte holen und werden auf diese Weise auch auftreten. Aber wir brauchen ebenfalls die Punkte..."

Wer zeigt Bremen - Leverkusen heute live? Die letzten Duelle

Insgesamt 91-mal standen sich Bremen und Leverkusen bisher gegenüber, wobei Bremen die bessere Bilanz aufweist. 35 Siege konnten die Grün-Weißen in dieser Zeit erringen, während Leverkusen 24 Erfolge aufweist. In 32 Spielen gab es dagegen keinen Sieger, so auch in der Hinrunde der aktuellen Saison.