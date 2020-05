Bundesliga - Wann geht die Bundesliga wieder los? Spielplan, Datum, Neustart, Corona

Nach monatelanger Pause aufgrund der Corona-Pandemie wird der Spielbetrieb der Bundesliga wieder fortgesetzt. Am Mittwoch gaben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten grünes Licht für einen Neustart der Saison ab Mitte Mai. Wie es jetzt genau mit der Liga weitergeht, erfahrt Ihr hier.

Du willst die Montags,- Freitags,- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Bundesliga - Wann geht die Bundesliga wieder los?: Datum

Die Bundesliga wird im Mai wieder den Spielbetrieb hochfahren. Die Erlaubnis bekam die Liga vom deutschen Bund. Nun darf die Deutsche Fußball Liga (DFL) darüber entscheiden, ob der 15. oder der 22. Mai als Restart-Datum gewählt wird. Noch am Mittwochabend teilte die DFL in einem Rundschreiben an die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga mit, dass am 15. Mai der Ball wieder rollen soll.

Bundesliga: Der Spieltag bei Wiederanpfiff

Welche Spiele beim Neustart stattfinden, hängt davon ab, welche Spieltags-Reihenfolge die DFL bestimmt. Nach kicker-Informationen geht die Tendenz in Richtung des 26. Spieltags - der erste, der im März der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war. Die Reihenfolge des ursprünglichen Spielplans würde dann beibehalten werden. Eine Bestätigung der DFL steht allerdings noch aus. Die erste Begegnung wäre dann das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn sein. Sollte es tatsächlich mit dem 26. Spieltag weitergehen, stünde gleich das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund an.

Heim Auswärts Ort Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park Union Berlin FC Bayern München Stadion an der alten Försterei Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK-Arena Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion

Die Corona-Verfehlungen der Fußball-Stars: Ein Kalou kommt selten allein © imago images 1/18 Hertha-Star Salomon Kalou hat dem Fußball mit einem krassen Verstoß gegen die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie einen Bärendienst erwiesen. Sein Facebook-Live-Video ging viral, die Berliner suspendierten den Ivorer daraufhin. © imago images 2/18 Doch der Fall Kalou ist nicht der einzige, der in der Coronakrise in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat. Der SID hat eine Liste mit Verfehlungen im Profifußball zusammengestellt. © imago images 3/18 Angefangen mit SALOMON KALOU selbst. Was war passiert? Der 34-Jährige zeigte in einem Facebook-Video, wie er auf dem Vereinsgelände und in der Kabine einige Mitspieler und Mitarbeiter des Klubs per Handschlag begrüßt. © imago images 4/18 Und damit noch nicht genug: Der Angreifer scherzte über die Coronavirus-Pandemie, filmte, wie sich Vedad Ibisevic über Gehaltskürzungen beschwerte und betrat entgegen die Richtlinien einen Raum, während dort ein Mitspieler auf das Virus getestet wurden. © imago images 5/18 Kalou habe nicht nur Hertha "großen Schaden zugefügt, sondern vor allem in der aktuellen Diskussion über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs den Eindruck erweckt, dass einzelne Spieler das Thema Corona nicht ernst nehmen", sagte Hertha-Manager Preetz. © imago images 6/18 JEROME BOATENG: Der Weltmeister von 2014 überstand auf der A9 in Oberfranken einen Unfall unverletzt. Bayern München verdonnerte seinen Innenverteidiger jedoch wegen Verlassens der Stadt ohne Genehmigung durch den Klub zu einer Geldstrafe. © imago images 7/18 Boateng habe den "Verhaltensweisen in der aktuellen Situation in Einklang mit den Vorgaben zur Ausgangsbeschränkung" zuwidergehandelt. Boateng besuchte eigenen Angaben zufolge seinen erkrankten Sohn in Sachsen ... © imago images 8/18 Dafür nehme er "jede Strafe in Kauf, das ist schließlich mein Sohn. Wenn es dafür dann eine Strafe gibt, dann Respekt. Ich finde das traurig", ließ der 31-Jährige verlauten. © imago images 9/18 AMINE HARIT: Der Schalker Mittelfeldspieler wurde nachts mit einer größeren Gruppe in einer Essener Shisha-Bar erwischt, als Nordrhein-Westfalen bereits erhebliche Kontakteinschränkungen verordnet hatte. © imago images 10/18 Die Polizei hatte die unerlaubte Versammlung aufgelöst. Der 22 Jahre alte Marokkaner musste angeblich 100.000 Euro Geldstrafe bezahlen. © imago images 11/18 LUKA JOVIC: Der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt ignorierte die Quarantäne-Auflagen seines Klubs Real Madrid und feierte in Belgrad laut Zeitungsberichten den Geburtstag seiner Lebensgefährtin. © imago images 12/18 Er habe nur eine Apotheke besucht, beteuerte Jovic dagegen. Zudem habe es keine speziellen Anweisungen gegeben, "wie ich mich während meiner Isolation verhalten soll". © imago images 13/18 KYLE WALKER: Der englische Nationalspieler soll einem Bericht des Boulevardblatts Sun zufolge mit einem Freund zwei Prostituierte zu sich nach Hause eingeladen haben. © imago images 14/18 Der Profi von Manchester City entschuldigte sich anschließend für sein Verhalten. Kurz zuvor hatte Walker die Fans noch dazu aufgerufen, den Anweisungen der Regierung zum "Social distancing" Folge zu leisten. © imago images 15/18 MOISE KEAN: Der Italiener in Diensten vom FC Everton hat sich als Gastgeber einer Party selbst gefilmt ... © imago images 16/18 Die Aufnahmen, die Kean in einer privaten Gruppe beim Instant-Messaging-Dienst Snapchat teilte, sollen laut Daily Star auch weibliche Gäste beim Lap Dance zeigen. © imago images 17/18 JOSE MOURINHO: Der Star-Coach wurde von seinem Klub Tottenham Hotspur ermahnt, weil er beim Training mit Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele die Abstandsregel missachtet hatte. Mourinho zeigte sich einsichtig. © imago images 18/18 "Ich akzeptiere, dass mein Verhalten nicht den von der Regierung vorgegebenen Verhaltensregeln entspricht", gab der Portugiese zu. Auch die Spurs-Profis Serge Aurier, Moussa Sissoko, Davinson Sanchez und Ryan Sessegnon verstießen gegen die Anordnungen.

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Für den Großteil der Spiele der Bundesliga hat der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Der Livestream wird via SkyGo erreichbar sein. Mittels SkyTicket kann der Kunde einen Tagespass erwerben.

Der Streamingdienst DAZN zeigt dafür die Montags,- Freitags,- und frühen Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat auszutesten.

Bundesliga: Bedingungen für einen Neustart

Vor dem Neustart der Liga haben sich die Spieler und Vereine an strenge Vorschriften zu halten. "Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", steht in der Beschlussvorlage des Bundes, die der Deutschen Presse Agentur vorliegt.

Davon war anschließend jedoch nicht mehr die Rede. Nun ist lediglich eine siebentätige, mannschaftsinterne Quarantäne gefordert. Ein Klub hat "mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn eine Quarantänemaßnahme in Form eines Trainingslagers durchzuführen, wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird", heißt es in dem DFL-Schreiben. Die Vereine müssen die Quarantäne also bereits an diesem Wochenende antreten.

Bundesliga: Anzahl der Coronafälle bei den getesteten Spielern

Um einen schnellen Neustart der Bundesliga gewähren zu können, wurden bei den Spielern Coronavirus-Tests vollzogen. Bei 1724 getesteten Spielern der 1. und 2. Bundesliga kamen dabei zehn positive Tests heraus.

Bundesliga - Tabelle: nach 25 Spieltagen

Rekordmeister Bayern München steht momentan auf Platz eins der Tabelle und wird versuchen nach dem Wiederanpfiff die Führung zu verteidigen. Erster Verfolger ist der BVB mit nur vier Punkten Rückstand. Auf Rang drei folgt Champions-League-Viertelfinalist RB Leipzig.