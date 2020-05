Stimmen zum 27. Bundesliga-Spieltag - Dortmunds Thomas Delaney gibt zu: "Bin nicht hundertprozentig in Form"

Thomas Delaney hat nach dem Sieg des BVB in Wolfsburg zugegeben, dass ihm noch einiges zur Topform fehlt. Teamkollege Manuel Akanji sah in der Roten Karten für Gegenspieler Felix Klaus eine harte Entscheidung. Außerdem: Der Freiburger Keeper hat nach der erneuten Abseitsentscheidung gegen seine Mannschaft in letzter Sekunde die "Schnauze voll". Hier gibt es die Stimmen zum 27. Spieltag.

Kai Havertz (Torschütze Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Wir haben uns vorgenommen, hier zu gewinnen. Ich glaube, dass es ein Topspiel war, in dem wir alles raushauen mussten. Das haben wir gemacht und haben auch verdient gewonnen. Wir hatten seit der ersten Minute das Spiel im Griff und haben den Ball gut laufenlassen. Klar, wir haben auch die ein oder andere Chance zugelassen, weil Gladbach natürlich auch eine große Qualität hat. Trotzdem haben wir gut gespielt und haben viele Chancen herausgespielt und in der zweiten Halbzeit das Spiel entschieden."

... zur Chancenverwertung: "Man muss schon sagen, dass der Pltz schon relativ stumpf war heute. Deswegen konnte man den Ball nicht so gut einschätzen, auch wenn es einfacher aussieht. Ich hoffe, dass wir die am Dienstag wieder reinmachen."

... auf die Frage, ob Zweifel bestehen, dass es am Ende nicht für die Champions League reicht: "Was heißt Zweifel. Ich glaube, wir haben noch viele Spiele vor uns, wo wir alles raushauen müssen und viele Punkte holen müssen. Wir werden in den nächsten Wochen hart arbeiten, um unser Ziel zu erreichen, was ganz klar die Champions League ist. Wenn wir so weitermachen, können wir das Ziel auch erreichen."

... zur Frage, ob die Champions League ein wichtiger Faktor für seinen Verbleib in Leverkusen ist: "Nach solchen Spielen äußere ich mich da nicht so gerne zu. Es ist klar, dass im Moment viel spekuliert wird. Das ist ganz normal. Im Moment stehen die Spiele für Bayer Leverkusen bei mir im Vordergrund und ich versuche mich darauf zu konzentrieren. Am Ende der Saison werden wir da eine Lösung finden. Ich persönlich will immer Champions League spielen. Das war seit meinem ersten Jahr hier das Ziel und generell ist das für jeden Bundesligaspieler ein Ziel. Abgesehen davon, bin ich Leverkusen sehr dankbar, deswegen möchte ich das jetzt, wo noch so viele Spiel ausstehen, nicht auseinanderbringen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Elfmeterpfiff: "Ich habe mich grundsätzlich nicht über die Elfmeterentscheidung aufgeregt, sondern darüber, dass wir im Angriff vorher eine Situation haben, wo Thuram alleine aufs Tor zugeht und festgehalten wird. Das wurde jetzt nicht so häufig gezeigt. Möglicherweise war der Elfmeter für Leverkusen klarer, wenn ich danach dann aber höre, dass diese Entscheidung klarer ist als bei Thuram, dann verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz. Regeltechnisch haut der hin für Leverkusen, nachdem ich ihn gesehen habe. Dass die Nummer an Thuram gänzlich unbeachtet bleibt, hat mich geärgert.

Yann Sommer (Torwart Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Leverkusen war besser in der ersten Halbzeit. Das müssen wir klar anerkennen. Aber wir sind mit dem 0:1 in die Pause, sie hatten noch die Riesenmöglichkeit zum 2:0, der zum Glück nicht reingeht. Dann haben wir uns gesagt, dass wir eine gute zweite Halbzeit spielen müssen. Und das haben wir gemacht, finde ich. Wir waren aber nicht effizient genug, um genügend Tore zu schießen heute."

Sven Bender (Torschütze Bayer 04 Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Der Sieg geht am Ende auch so in Ordnung. Man muss aber auch sagen, dass Gladbach sehr, sehr gut aus der Halbzeit kam. Sie haben bis zum Elfmeter sehr viel gut Druck gemacht und ein gutes Spiel gezeigt. Das zeigt auch, warum Gladbach da oben steht. Sie stehen absolut zu Recht da. Wir haben es dann sehr schwer gehabt und natürlich dann kam der Elfmeter und das 3:1. Am Ende ist der Sieg verdient, aber es war nochmal eng."

Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) ...

... zu den Pappfans: "Es schaut super aus und macht zwar keine Stimmung, aber eine gewisse Atmosphäre. Auf jeden Fall eine super Idee und ich freue mich, dass so viele ihren Teil dazu beigetragen haben."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Wir wussten, dass das ein wichtiges Spiel um die Champions-League-Plätze wird. Das haben wir von Anfang an gezeigt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut nach vorne gespielt. Die zweite war schwieriger, aber insgesamt war das eine gute Leistung. Kai Havertz hat ein bisschen besser gespielt als gegen Bremen. Aber es geht nicht um Kai. Wir als Bayer 04 haben eine Topleistung gebracht, und Kai war einer davon. Da waren noch 13 andere, die genauso gut gespielt haben wie Kai. Beim Elfmeter hatten wir zum Glück den Videobeweis, damit man sicher ist, dass wir die richtige Entscheidung haben."

Thomas Delaney (Borussia Dortmund) ...

... zur Fitness: "Wir sind natürlich in einer Situation, die der Körper nicht gewohnt ist. Aber das gleiche gilt für Wolfsburg. Ich bin nicht hundertprozentig in Form, mir fehlt noch ein bisschen Luft. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass man öfter auch mal die Kontrolle über das Spiel verliert."

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) ...

... zur Roten Karte: "Wenn man es jetzt so sieht, kann man schon die Rote Karte geben. Im Spiel hatte ich nicht das Gefühl. Aber so sieht es natürlich nochmal anders aus. Ich bin froh, dass ich nicht darüber entscheiden muss."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Sieg: "Wir haben verdient gewonnen und sofort nach Spielbeginn gezeigt, dass wir unbedingt siegen wollten. Die erste Halbzeit haben wir sehr gut kontrolliert, aber das kann man nicht über 90 Minuten machen. Als positiv empfinde ich, dass die Spieler mich als Trainer im Stadion jetzt besser hören können. Normalerweise verstehen mich immer nur meine Außenspieler."

Renato Steffen (VfL Wolfsburg) ...

... zum Spiel: "In der zweiten Halbzeit sind wir besser rausgekommen. Auch durch meine Chance, wo ich eigentlich ausgleichen müsste. Dann wäre das Spiel vielleicht gekippt. Es passt ein bisschen zum Spiel, dass ich die Chance nicht mache."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg) ...

... zur Niederlage: "Eigentlich wollten wir mutiger spielen, aber wir haben bei Ballbesitz zu viele Fehler gemacht. Mit der zweiten Halbzeit war ich zufriedener, wir hatten da unsere Ausgleichschance. Aber der BVB war ohne jede Frage effizienter Die Rote Karte gegen Felix Klaus war eine harte Entscheidung, ursprünglich hatte der Schiedsrichter ja nicht mal eine Gelbe Karte gegeben."

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/29 Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg macht Borussia Dortmund weiter Druck auf den Tabellenführer aus München. Torjäger Erling Haaland spielt ungewohnt schwach - bei den Wölfen gibt es gleich mehrere Totalausfälle. Die Noten. © imago images 2/29 KOEN CASTEELS: Wirkte nicht immer sicher. Gerade im Aufbauspiel und in der Luft mit kleinen Wacklern. Beim Gegentor fast noch dran. Note: 4. © imago images 3/29 KEVIN MBABU: In der ersten Halbzeit kaum auffällig. Nach dem Seitenwechsel mutiger, ging vermehrt ins Dribbling, ließ dadurch aber seine defensiven Aufgaben auch etwas schleifen. Verlor Guerreiro nicht nur beim 0:1 aus dem Blick. Note: 4,5. © imago images 4/29 MARIN PONGRACIC: Beim 0:1 etwas zu sehr auf Haaland fixiert - aber wer will es ihm verübeln? Insgesamt sehr solider Auftritt. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpf und strahlte absolute Sicherheit aus. Note: 2. © imago images 5/29 JOHN BROOKS: Ließ sich beim 0:1 zu weit aus dem Zentrum locken und machte so Platz für Vorbereiter Hazard. Auch beim 0:2 kam er weit aufgerückt gegen Dahoud zu spät und machte hinten auf. Note: 5. © imago images 6/29 JEROME ROUSSILLON (bis 64.): Hatte Hakimi über weite Strecken eigentlich im Griff. Rutschte vor dem 0:1 im Zweikampf mit ihm aber zunächst leicht weg und attackierte Brandt dann überhastet. Note: 4. © imago images 7/29 RENATO STEFFEN: Defensiv ohne große Fehler. Hatte in der 48. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, als er freistehend vor Bürki zum Abschluss kam. Sein Schuss küsste die Latte, der hätte drin sein müssen. Sah beim 0:2 gegen Sancho sehr alt aus. Note: 5. © imago images 8/29 XAVER SCHLAGER: Sehr lauf- und zweikampfstark. Nach Balleroberung aber häufig zu überhastet im Umschaltspiel, leistete sich unnötige Fehlpässe. Note: 4. © imago images 9/29 MAXIMILIAN ARNOLD: Übernahm nach Pongracic den Spielaufbau, für Vertikalität sorgte aber auch er nicht. Seine beiden Freistöße waren ebenso ungefährlich. Mehr Spielverwalter als Antreiber. Note: 4. © imago images 10/29 ADMIR MEHMEDI (bis 85.): Besonders auffällig im Forechecking. Leistete sich ähnlich wie die gesamte Wolfsburger Mannschaft im offensiven Umschaltspiel aber zu viele Ballverluste (10). Note: 4. © imago images 11/29 WOUT WEGHORST: Arbeitete vor allem gegen den Ball. Mit Ball oft unglücklich, technische Mängel oder Abseitspositionen hielten den Stürmer zurück. Im zweiten Durchgang deutlich verbessert. Bereitete Steffens Großchance stark vor. Note: 3,5. © imago images 12/29 DANIEL GINCZEK (bis 64.): Blieb völlig blass. Ähnlich wie Weghorst in erster Linie mit dem Spiel gegen den Ball beschäftigt. Viel mehr war nicht von ihm zu sehen. Note: 5. © imago images 13/29 JOSIP BREKALO (ab 64.): Der Kroate brachte nochmal etwas frischen Wind ins Wolfsburger Angriffsspiel. Profit schlagen konnte der VfL daraus nicht. Auch er verlor rund ein Drittel seiner Bälle. Note: 4. © imago images 14/29 FELIX KLAUS (ab 64.): Wirkte etwas übermotiviert. Kam im Zweikampf gegen Akanji zu spät und trat dem Schweizer mit der offenen Sohle übel in die Wade. Harte Entscheidung, aber Rot kann man geben. Wurde für seine ungestüme Art bestraft. Note: 5. © imago images 15/29 JOAO VICTOR (ab 85.): Hätte mit seiner Agilität dem statischen Spiel der Wölfe vielleicht schon früher gutgetan. Keine Bewertung. © imago images 16/29 ROMAN BÜRKI: In der 1. Halbzeit praktisch beschäftigungslos, bis auf ein paar herrenlose Flanken gab es für ihn nichts zu halten. Ein bisschen Glück bei Steffens Lattentreffer, beim Flatterball danach sicher mit beiden Fäusten. Note: 3,5. © imago images 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Solider Auftritt nach seiner Vertragsverlängerung. Stand defensiv gut im Zweikampf, hatte im Spielaufbau Platz und war in der Entstehung des Führungstreffers beteiligt. Vor Steffens Chance aber unterlegen gegen Weghorst. Note: 2,5. © imago images 18/29 MATS HUMMELS (bis zu 45.): Organisierte die Dreierkette und räumte die Bälle in seine Richtung ab. Schlug ein paar schöne lange Pässe, ein Fehlpass leitete aber auch Wolfsburgs Chance in Halbzeit eins ein. Blieb zur Pause angeschlagen draußen. Note: 3. © imago images 19/29 MANUEL AKANJI: Unauffälliger Auftritt, war fast nur bei hohen Bällen in seine Richtung gefordert. Wackelte wie der ganze BVB in den 20 Minuten nach der Pause. Konnte nach dem harten Foul von Klaus und dessen Platzverweis weitermachen. Note: 3,5. © imago images 20/29 ACHRAF HAKIMI: Zunächst mit Schwierigkeiten gegen Roussillon, kam dann aber immer besser ins Spiel und fand die Räume nach vorn. Hatte die meisten Ballaktionen beim BVB, machte mit dem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. Note: 2. © imago images 21/29 MAHMOUD DAHOUD: Nicht so auffällig wie vor einer Woche gegen Schalke, fügte sich ins Kombinationsspiel des BVB aber gut ein und ließ auch defensiv nichts anbrennen. Note: 3. © imago images 22/29 THOMAS DELANEY (bis zur 83.): Der Zweikämpfer im Mittelfeld: In der Luft mit Problemen, am Boden ganz sicher, fing viele Bälle ab und erstickte so Wolfsburger Angriffe im Keim. Note: 2,5. © imago images 23/29 RAPHAEL GUERREIRO (bis zur 83.): Emsiger Auftritt auf der linken Seite, auch wenn der BVB vor allem über rechts ins Rollen kam. Rückte beim Führungstor mit auf und musste völlig frei nur noch einschieben. Note: 2. © imago images 24/29 THORGAN HAZARD (bis zur 74.): Verbuchte den ersten Torschuss nach schöner Körpertäuschung (16.), hatte aber viele Leerlaufphasen und gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. In dieser Partie war das Spiel des BVB deutlich rechtslastiger. Note: 4. © imago images 25/29 JULIAN BRANDT (bis zur 65.): Kam nominell über links, hatte aber alle Freiheiten und war überall auf dem Feld zu finden. Leitete den Führungstreffer ein, immer für Ballstafetten zu haben. Note: 3. © imago images 26/29 ERLING HAALAND: Sehr wenige Szenen vor dem Tor (kein Torschuss), bekam kaum Bälle. Schlug vor dem 1:0 ein Luftloch, zog aber dabei zwei Gegenspieler auf sich und machte Platz für Guerreiro. Viel Einsatz, aber eines seiner schwächeren Spiele. Note: 4,5. © imago images 27/29 EMRE CAN (ab 46.): Kam zur zweiten Hälfte für Hummels und übernahm dessen Part in der Kette. Es folgte Unordnung in der Hintermannschaft, bei Steffens Großchance nicht in Position. Nach Wolfsburgs Drangphase dann sicherer und mit wenig zu tun. Note: 4. © imago images 28/29 JADON SANCHO (ab 65.): Hatte seine große Szene, als er beim Konter zum 2:0 einen Gegner ausdribbelte und dann vor dem Tor überlegt auf Hakimi ablegte. Note: 2,5. © imago images 29/29 GIOVANNI REYNA (ab 79.): Durfte nach der Verletzung vor einer Woche diesmal noch in der Schlussphase ran. Keine Bewertung.

Sebastian Rudy (TSG 1899 Hoffenheim) ...

... zum Spiel: "Ich ärgere mich eigentlich eher über das Ergebnis. In der ersten Halbzeit hatten wir sehr viel Spielkontrolle und eine Anzahl von vielen guten Möglichkeiten. Wir müssen jetzt in eine Phase kommen, in der wir mehr Tore schießen. Wo wir aus vier Chancen drei Tore schießen, sowas brauchen wir jetzt mal. Das müssen wir uns jetzt hart erarbeiten."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim) ...

... zur Leistung: "Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht gegen einen Gegner, der sehr mutig spielt mit einer klaren Struktur. Nach dem 1:1 haben wir gewackelt, aber uns wieder gefangen. Paderborn ist eine gute Mannschaft, die sehr mutig spielt. Wir können uns heute Vorwürfe machen, dass wir nicht gewonnen haben, aber die Mannschaft spielt sehr gut Fußball. Wir müssen so weitermachen und sollten nicht auf die Tabelle schauen."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn) ...

... zum Spiel: "Für mich ist entscheidend, dass die Jungs weiter an sich glauben. Wenn wir sehen, wie das Spiel losgeht, und wie sich die Jungs dann zurückkämpfen. Wir hätten zur Halbzeit schon führen können. Das Unentschieden über 90 Minuten ist nicht ungerecht. Aber wir hätten natürlich gerne zwei mehr gehabt."

Klaus Gjasula (SC Paderborn) ...

... zur Situation: "Wir müssen einfach dran glauben und weiter alles probieren, damit wir am Ende des Tages in den Spiegel schauen können und wissen, dass wir alles dafür getan haben.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg)

... zum Heimspiel ohne Zuschauer: "Wir haben uns die Leute gedacht, das haben wir uns so vorgenommen. Wir wussten ja, dass die alle zu Hause hocken. Unsere Frauen, die Kinder, die ganzen Fans hocken zu Hause und wollen ein gutes Spiel sehen. Wir haben uns voll fokussiert, dass wir ein gutes Spiel machen können. Das ist und auch in großen Teilen gelungen."

Alexander Schwolow (Torwart SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Es ist sehr, sehr ärgerlich. Gerade am Ende jetzt schon wieder mit dem Abseitstor, zum zweiten Mal hintereinander. So langsam habe ich die Schnauze voll. Ich habe es noch nicht in der Wiederholung gesehen, aber es regt mich einfach nur auf. Bei so vielen Chancen muss am Ende einfach mehr dabei rauskommen. Zuhause musst du das Ding einfach gewinnen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) ...

... zum Befreiungsschlag: "Es war maximal ein erster Schritt. Und da müssen wir weitergehen. Ich bin gerade auch erst mal in die Kabine und habe mich erst mal hingesetzt. Wir müssen jetzt in diesem Modus bleiben. Die Basis von allem bleibt diese Leidenschaft. Wir haben alle Emotionen reingeworfen, die uns zur Verfügung stehen. Es war ein erster Schritt."