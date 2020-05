RB Leipzig - SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga-Zwangspause ist vorbei und heute rollt wieder der Ball. RB Leipzig empfängt am 26. Spieltag den SC Freiburg. Wir sagen Euch wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

RB Leipzig vs. SC Freiburg: Wann und Wo?

Die Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg findet am heutigen Samstag, den 16. Mai, in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Die Red Bull Arena bietet normalerweise Platz für 41.939 Zuschauer, aber aufgrund der Coronakrise wird die Partie ohne Zuschauer stattfinden.

RB Leipzig vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie RB Leipzig gegen den SC Freiburg wird heute live in der Konferenz, zusammen mit den anderen Partien, auf dem frei empfänglichen Sender Sky Sport News HD zu sehen sein. Aufgrund der Coronakrise hat der Pay-TV-Sender beschlossen, die Samstags-Konferenzen am 26. und 27. Spieltag kostenfrei anzubieten.

In der Konferenz kümmert sich Kai Dittmann um die Moderation, das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD begleitet Oliver Seidler.

Die Vorberichterstattung beginnt dort ab 14 Uhr mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann. Ihr könnt die Konferenz mit der SkyGo-App oder dem Sky Ticket auch von unterwegs verfolgen.

DAZN zeigt die Highlights aller Spiele der Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo dort 11,99 Euro, das Jahresabo 119,99 Euro.

RB Leipzig vs. SC Freiburg: So endeten die bisherigen Duelle

Bundesliga: RB Leipzig vs SC Freiburg im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, auf Bewegtbild zuzugreifen, könnt Ihr auch alternativ die Partie RB Leipzig gegen SC Freiburg im Liveticker verfolgen. Hier kommt Ihr zum Liveticker.

Bundesliga: Die Begegnungen am 26. Spieltag

Datum Heim Gast 16.05. 15:30 Uhr Borussia Dortmund Schalke 04 16.05. 15:30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg 16.05. 15:30 Uhr 1899 Hoffenheim Hertha BSC 16.05. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 16.05. 15:30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg 16.05. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 17.05. 15:30 Uhr 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 17.05. 18:00 Uhr Union Berlin Bayern München 18.05. 20:30 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen



Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag