Bundesliga: Wann spielt BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern?

Die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb wieder auf und eine Frage hat jetzt jeder Fußball-Fan: Wann spielt der BVB gegen den FC Bayern? Die Antwort verraten wir Euch hier.

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München: Wann und Wo?

Kommenden Samstag nimmt die Bundesliga wieder Ihren Spielbetrieb auf und führt den 26. Spieltag fort. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstagnachmittag die Termine für die Spieltage 27 bis 29 bekanntgegeben. Auch das genaue Datum zum Spitzenduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde festgelegt.

Es wird am 29. Spieltag am Dienstag, den 26.05. im Signal-Iduna-Park in Dortmund stattfinden. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Der Signal-Iduna-Park bietet normalerweise 81.365 Plätze, diese werden aber sowohl zum Spitzenduell mit dem FC Bayern als auch für alle anderen Heimspiele unbesetzt bleiben. Die Choreos und Untersützung der Fans wird den Mannschaften sicherlich in dieser Partie fehlen.

Bundesliga: Der 29. Spieltag im Überblick

Nicht nur der "deutsche Clasico" findet am 29. Spieltag statt. RB Leipzig muss gegen Hertha SBC ran, und der SC Freiburg ist zu Gast in Frankfurt. Der SC Paderborn will in Augsburg Punkte holen.

Datum Heim Gast Dienstag, 26.05. 18:30 Uhr Borussia Dortmund FC Bayern München Dienstag, 26.05. 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen VFL Wolfsburg Dienstag, 26.05. 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt SC Freiburg Dienstag, 26.05. 20:30 Uhr SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 27.05. 18:30 Uhr RB Leipzig Hertha BSC Berlin Mittwoch, 27.05. 20:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Köln Mittwoch, 27.05. 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf FC Schalke 04 Mittwoch 27.05. 20:30 Uhr FC Augsburg SC Paderborn 07 Mittwoch, 27.05. 20:30 Uhr 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Die letzten Duelle

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag