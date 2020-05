FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Profis verzichten bis Saisonende auf Teile des Gehalts

Trotz der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga verzichten die Spieler des FC Bayern München weiterhin auf Teile des Gehalts. In der Transfer-Causa um Ivan Perisic spricht Inter-Sportdirektor Piero Ausilio von einem "Gentlemen's Agreement". Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern München: FCB-Profis verzichten weiterhin auf Gehalt

Aufgrund der aktuellen Lage im Zuge der Coronavirus-Pandemie verzichten die Spieler des FC Bayern München bis zum Saisonende auf Teile ihres Gehalts. Nach Informationen der Bild-Zeitung handelt es sich dabei um 20 Prozent der jeweiligen Einkünfte.

"Es ist sehr erfreulich, dass unsere Mannschaft vollstes Verständnis für die Situation hat und bis zum Saisonende weiter auf Gehalt verzichten wird", bestätigte Bayern-Präsident Herbert Hainer das Zeichen der Solidarität aus Mannschaftskreisen.

Dass die entscheidenden Spiele in der Champions League vermutlich erst gegen Ende Juli stattfinden und der FCB - anders als die anderen Top-Klubs aus England, Spanien und Italien - eine lange Spielpause hätte, sieht Hainer zudem nicht als Problem: "Ich glaube nicht, dass die Pause ein Nachteil wäre. Für die französischen Mannschaften wäre das eine viel größere Herausforderung, weil die Liga ja dort komplett abgebrochen wurde. Sie müssten sich über sechs oder sogar acht Wochen ohne Spielpraxis fit halten - nicht einfach."

Nach aktuellem Plan soll die Königsklasse rund drei Wochen nach dem Pokalfinale (4. Juni) steigen. Für den FC Bayern geht es dann zum Rückspiel gegen den FC Chelsea im Achtelfinale. Demnach hätte der Rekordmeister rund drei Wochen Spielpause.

FC Bayern, News: Perisic-Transfer trotz abgelaufener Frist? "Haben ein Gentlemen's Agreement"

In einem Interview mit Sky Sport hat sich sich Inter Mailands Sportdirektor Piero Ausilio zur noch unklaren Zukunft von Ivan Perisic geäußert. Der Kroate ist bekanntlich bis zum Saisonende an die Münchner ausgeliehen. Zuletzt ließen die Bayern die erste Frist der für Perisic festgelegten Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro verstreichen. Der deutsche Rekordmeister wollte mehr Zeit für die möglicherweise kostspielige Entscheidung.

"Perisic? Die Frist ist abgelaufen, aber wir haben ein exzellentes Verhältnis zu Bayern und dem Berater", erklärte Sportdirektor Ausilio. Die Bayern haben allerdings noch die Chance, den 31-Jährigen zu verpflichten, wie Ausilio andeutete. "Wir haben ein Gentlemen's Agreement, wir haben abgemacht, dass wir später darüber sprechen werden", sagte er.

FC Bayern München empfängt Düssseldorf

Nach dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen Borussia Dortmund empfängt der FC Bayern am Samstag Fortuna Düsseeldorf. Die Partie wird live und exklusiv bei Sky gezeigt. Anpfiff ist um 18,30 Uhr. Alternativ gibt es das Spiel im Liveticker von SPOX.

Thiago: Darum zögert er mit der Vertragsverlängerung

Thiago hat nach Angaben der Medien einen unterschiftsreifen Vertrag vorliegen. Nach Informationen der Bild braucht der Spanier allerdings noch Bedenkzeit. Demnach liebäugelte er auch zwischenzeitlich mit einer Rückkehr in seine Heimat Barcelona.

Inzwischen sei "die Tendenz aber wieder klar pro Bayern", wie die Bild berichtet'. Thiagos Vertrag läuft noch bis 2021, mit einer Verlängerung würde sich der Kontrakt wohl um zwei Jahre ausdehnen.

Bundesliga: Tabelle