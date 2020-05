Bundesliga - nächster Spieltag: Mit diesen Spielen geht es weiter

Nach monatelanger Corona-Pause beginnt ab dem 16. Mai wieder der Bundesliga-Spielbetrieb. Hier erfahrt Ihr, wie der nächste Spieltag aussieht.

Die Bundesliga bekam am Mittwoch von der Politik die Erlaubnis, den Fußball-Betrieb wieder hochfahren zu dürfen. Direkt am selben Tag teilte die Deutsche Fußball Liga den Mannschaften in einem Rundschreiben mit, dass der 16. Mai als Restart-Datum gewählt wurde.

Bundesliga: Spielplan, Partien, Termine, Datum

Die DFL gab am Donnerstag bekannt, dass der Spielbetrieb am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt werden wird. Das heißt auch, dass es kein Freitagsspiel geben wird.

Stattdessen findet ein Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen statt. Im Fokus steht allerdings das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstagnachmittag.

Heim Auswärts Ort Datum voraussichtliche Uhrzeit Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Merkur Spiel-Arena 16.05.2020 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC PreZero Arena 16.05.2020 15.30 Uhr FC Augsburg VfL Wolfsburg WWK Arena 16.05.2020 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Red Bull Arena 16.05.2020 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Schalke 04 Signal Iduna Park 16.05.2020 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Commerzbank-Arena 16.05.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 Rhein-Energie-Stadion 17.05.2020 15.30 Uhr Union Berlin FC Bayern Alte Försterei 17.05.2020 18.00 Uhr Werder Bremen Bayer Leverkusen Weser-Stadion 18.05.2020 20.30 Uhr

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt den großen Teil der Bundesliga-Partien. Mit einem SkyGo-Abo erhält man Zugriff auf diese. Wer kein SkyGo-Abo besitzt, kann mittels SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Die Monatgs,- Freitags,- und frühen Sonntagsspiele werden hingegen auf DAZN zu sehen sein.



Bundesliga: Die Bedingungen für einen Neustart

Nachdem zu Beginn, um einen Liga-Neustart zu ermöglichen, eine zweiwöchige Quarantäne gefordert war, sind aktuell nur mehr sieben Tage Quarantäne Pflicht.

Ein Klub hat "mindestens die letzten sieben Tage vor Saisonbeginn eine Quarantänemaßnahme in Form eines Trainingslagers durchzuführen, wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird", wurde im DFL-Schreiben geregelt. Somit müssen die Klubs bereits an diesem Wochenende die Quarantäne antreten.