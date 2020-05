Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

2/17

Platz 11: DIEGO - 13 Assists in der Saison 2006/07 für Werder Bremen (Die Zahlen stammen von Opta. Assists werden im Detail erst seit 2004 erfasst). Blieb bis zur Saison 2009/10 in Bremen, ehe er bei Juventus Turin anheuerte. Aktuell wieder in Brasilien.