Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 29. Spieltag der Bundesliga steht heute an. Spannende Partien erwaten uns. Wir verraten euch, wo Ihr die Bundesliga heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bundesliga: Der 29.Spieltag

Am 29. Spieltag empfängt Tabellenführer FC Bayern München Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf in der Allianz Arena. Verfolger Borussia Dortmund muss in Paderborn ohnehin siegen, um noch eine mögliche Chance noch auf den Meistertitel zu wahren. Die formschwachen Schalker empfangen die abstiegsbedrohten Werderaner aus Bremen. Gladbach (gegen Union) und Leverkusen (in Freiburg) kämpfen im Fernduell um die Champions-League-Plätze.

Bundesliga heute live im TV und Livestream

An allen Spieltagswochenenden zeigt Sky sämtliche Spiele am Samstag. Diese seht ihr beim Pay-TV-Sender als Einzelspiel ebenso wie in der Konferenz. An den vergangenen zwei Samstagen hatte Sky die Samstags-Konferenzen im Free-TV aus Sky Sports News HD gezeigt.

Die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime übertragen das Freitags- und Montagsspiel. Also das Duell zwischen dem SC Freiburg und Bayern Leverkusen sowie am Montag die Partie des 1. FC Köln gegen RB Leipzig.

Bundesliga heute im Liveticker

Bundesliga: Die Begegnungen am 29. Spieltag

Datum Heim Gast Freitag, 29.05. 20:30 Uhr SC Freiburg Bayer Leverkusen Samstag, 30.05.15:30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Samstag, 30.05. 15:30 Uhr Hertha BSC FC Augsburg Samstag, 30.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim Samstag, 30.05. 15:30 Uhr Schalke 04 Werder Bremen Samstag, 30.05. 18:30 Uhr Bayern München Fortuna Düsseldorf Sonntag, 31.05 15:30 Uhr Mönchengladbach Union Berlin Sonntag, 31.05. 18:00 Uhr SC Paderborn 07 Borussia Dortmund Montag, 01.06. 20:30 Uhr 1. FC Köln RB Leipzig

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag