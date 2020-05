FC Schalke 04 vs. FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der 0:4-Pleite im Revierderby gegen den BVB ist der FC Schalke 04 am 27. Spieltag gegen den FC Augsburg gefragt. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, seht Ihr hier.

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg: Datum, Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg findet am heutigen Sonntag, den 24. Mai, um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Auch dieser Spieltag wird aufgrund der Corona-Pandemie komplett ohne Zuschauer absolviert.

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg: Heute live im TV und Livestream

Die Begegnung wird live und in voller Länge auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Dort startet die Übertragung 15 Minuten vor Anpfiff mit Moderator Tobi Wahnschaffe. Kommentator des Spiels ist Freddy Harder. Unterstützung bekommt er dabei vom Experten Sebastian Kneißl. Max Siebald ist vor Ort an der Seitenlinie und interviewt die Spieler.

Doch nicht nur ausgewählte Spiele der Bundesliga hat DAZN im Angebot

Ein DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor hat der Kunde die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg: Heute im Liveticker

Zusätzlich bietet SPOX allen Fußballfans, die Schalke gegen Augsburg nicht im TV oder Livestream verfolgen können, einen Liveticker zum Mitlesen an.

FC Schalke gegen FC Augsburg: Die letzten fünf Begegnungen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 03.11.2019 FC Augsburg FC Schalke 04 2:3 (1:1) Bundesliga, 10. Spieltag 05.05.2019 FC Schalke 04 FC Augsburg 0:0 (0:0) Bundesliga, 32. Spieltag 15.12.2018 FC Augsburg FC Schalke 04 1:1 (1:0) Bundesliga, 15. Spieltag 05.05.2018 FC Augsburg FC Schalke 04 1:2 (1:2) Bundesliga, 33. Spieltag 13.12.2017 FC Schalke 04 FC Augsburg 3:2 (1:0) Bundesliga, 16. Spieltag

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg: So könnten die Mannschaften starten

FC Schalke 04:

Schubert - Kenny, Sané, Nastasic, Oczipka - McKennie, S. Serdar - Caligiuri, Schöpf - Gregoritsch, Raman

FC Augsburg:

Luthe - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - M. Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag