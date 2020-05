FC Bayern: Restlicher Spielplan in der Bundesliga

Die Bundesliga kehrt am 16. Mai wieder zurück. Tabellenführer Bayern München trifft am Tag darauf am 17. Mai auf Union Berlin. Doch wie sieht der restliche Spielplan des deutschen Rekordmeisters aus? Hier erfahrt Ihr es.

FC Bayern: Der restliche Spielplan in der Bundesliga

Am Donnerstag veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga nach der Pressekonferenz, in der DFL-Präsident Christian Seifert Medien für Fragen und Antworten zur Verfügung stand, den aktuellen Spielplan für die restlichen neun Spieltage der Saison.

Wegen Zeitknappheit wurde der Zeitplan stellenweise zusammengestaucht. "Wir planen zwei englische Wochen, dazu gibt es noch das Nachholspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen", sagte Seifert.

Lediglich die Spieltage 26, 33 und 34 sind, sofern es keine Corona-Rückfälle gibt, mit Uhrzeit und Datum fixiert. Bei den restlichen Terminen wurde zwar der Zeitraum bestimmt, jedoch noch nicht der exakte Wochentag. Insgesamt stehen für die Münchner noch vier Heim- und fünf Auswärtsspiele an.

Der FC Bayern spielt in der ersten Partie bei der Rückkehr am Sonntag um 18 Uhr gegen Aufsteiger Union Berlin. Das Spitzenspiel gegen den BVB wird sicher unter der Woche - entweder am 26. oder am 27. Mai - stattfinden. Den Abschluss der Spielzeit wird für die Bayern die Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg am 27. Juni um 15.30 Uhr sein.

Spieltag Heim Auswärts Datum Uhrzeit 26 1. FC Union Berlin FC Bayern München 17.05.2020 18 Uhr 27 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 22. - 24.05.2020 noch nicht fix 28 Borussia Dortmund FC Bayern München 26./27.05.2020 noch nicht fix 29 FC Bayern München Fortuna Düsseldorf 29.05. - 01.06.2020 noch nicht fix 30 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München 05. - 08.06.2020 noch nicht fix 31 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 12. - 14.06.2020 noch nicht fix 32 SV Werder Bremen FC Bayern München 16./17.06.2020 noch nicht fix 33 FC Bayern München SC Freiburg 20.06.2020 15.30 Uhr 34 VfL Wolfsburg FC Bayern München 27.06.2020 15.30 Uhr

Bundesliga: Live im TV und Livestream

Für den Großteil der Spiele hat der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Sowohl als Einzelspiel (Partien am Samstag und die späten Sonntagsspiele) als auch in der Konferenz wird die Bundesliga live und in voller Länge angeboten. Dafür wird ein SkyGo-Abonnement benötigt. Mit einem SkyTicket kann ein Tagespass erworben werden.

Auch bei DAZN werden Spiele der Bundesliga übertragen. Für die Montags,- Freitags- und frühen Sonntagsspiele ist der Streamingdienst die richtige Anlaufstelle.

Das Abo dafür wird für 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr angeboten. Zuvor habt Ihr die Möglichkeit, den Dienst mit einem kostenlosen Probemonat zu testen.

Bundesliga: Im Free-TV für Spieltag 26 und 27

Der Pay-TV-Sender Sky hat am Donnerstag verkündet, dass die Konferenzen für die Spieltage 26 und 27 der 1. und 2. Bundesliga kostenlos auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD zu sehen sein werden.

Bundesliga, 26. Spieltag: Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 16. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 26. Spieltag: Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr

Sonntag 17. Mai ab 13.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag: Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr

Samstag 23. Mai ab 15.30 Uhr 2. Liga, 27. Spieltag: Sonntag 24. Mai ab 13.30 Uhr

