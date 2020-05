Bundesliga: DFL-Pressekonferenz nach der Mitgliederversammlung heute im Liveticker

Vor dem 26. Spieltag der Bundesliga am kommenden Wochenende veranstaltet die DFL eine weitere Mitgliederversammlung. Im Anschluss wird es wieder eine Pressekonferenz geben. Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: DFL-Pressekonferenz im Liveticker

Vor Beginn: In der vergangenen Woche hatte sich die DFL gemeinsam mit der Politik darauf geeinigt, dass die Bundesliga am 16. Mai zurückgekehrt. Am Samstag, Sonntag und Montag wird somit der 26. Spieltag ausgetragen.

Vor Beginn: In der Mitgliederversammlung am Donnerstag beraten die 36 Profiklubs in einer Videoschalte über die aktuelle Situation. Im Anschluss wird es eine Pressekonferenz mit Geschäftsführer Christian Seifert geben.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der DFL-Pressekonferenz.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick