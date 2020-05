Die Bundesliga ist zurück und startet mit einem absoluten Klassiker! Borussia Dortmund spielt schon am Samstag, im Rahmen des 26. Spieltags der Bundesliga, gegen Schalke 04. Wie, wo und wann Ihr das Revierderby im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04: Datum, Uhrzeit, Ort

Das Revierderby BVB-Schalke findet am Samstag, den 16. Mai, um 15.30 Uhr statt. Die Borussia empfängt die Gäste aus Gelsenkirchen im Signal Iduna Park, der bei Bundesliga-Partien 81.635 Zuschauern Einlass bietet. Aufgrund der Coronapandemie wird das Spiel jedoch unter Ausschluss der Fans ausgetragen werden.

Das Schiedsrichter-Team für die Partie soll erst am Spieltag feststehen.

BVB gegen FC Schalke: Verletzungssorgen vor dem Revierderby

Borussia Dortmund könnte eine mögliche Jagd auf den FC Bayern an der Tabellenspitze schon zur Bundesliga-Fortsetzung geschwächt beginnen. Mittelfeldspieler Axel Witsel (31) und Emre Can (26) gelten vor der Partie gegen den FC Schalke 04 als fraglich. Kapitän Marco Reus (30) und Defensivkraft Dan-Axel Zagadou (20) werden nicht spielen.

Fragezeichen stehen auch hinter der Verfügbarkeit von Jadon Sancho (20) und Manuel Akanji (24). Außerdem trainierten Mario Götze (27), Marcel Schmelzer (32) und Achraf Hakiimi (21) laut dem kicker zuletzt nur eingeschränkt.

Der FC Schalke darf nach aktuellem Stand auf eine deutlich kürzere Liste an Verletzten blicken. Benjamin Stambouli (29) und Kapitän Omar Mascarell (27) gelten noch als fraglich für die Partie am Samstag.

BVB vs. Schalke 04: Revierderby live im TV und Livestream sehen

Die Partie ist nicht in voller Länge im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat jedoch kürzlich verkündet, dass die Samstags-Konferenz zum 26. Spieltag der Bundesliga live auf dem frei empfänglichen Sender Sky Sport News HD laufen wird. Dort seht Ihr die Highlights der Partie Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. ARD zeigt die Highlights der frühen Spiele am Samstag ab 18.00 Uhr in der Sportschau.

Das komplette Einzelspiel könnt ihr nach wie vor als Kunden bei Sky sehen. Die Übertragung des Revierderbys beginnt dort ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 / HD mit Komentator Jonas Friedrich. Alternativ könnt ihr das Spiel auch von unterwegs mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket verfolgen.

DAZN zeigt die Highlights der Partie 40 Minuten nach Abpfiff, wie bei jedem Spiel der Bundesliga und 2. Liga. Der Streamingdienst zeigt ausgewählte Spiele der höchsten deutschen Fuball-Liga live und exklusiv in voller Länge.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick

Der 26. Spieltag der Bundesliga startet nicht mit einem Freitagsspiel. Am Samstag, den 16. Mai steigen fünf Partien um 15.30 Uhr und ein Spiel um 18.30 Uhr. Am Sonntag folgen zwei Spiele, bevor der Spieltag mit der Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen abgeschlossen wird.