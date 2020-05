BVB, News und Gerüchte - Ex-Dortmund-Spieler Christian Pulisic: "Diesen Tag werde ich nie vergessen"

Christian Pulisic hat sich an den Tag erinnert, an dem er das erste Mal mit den Profis von Borussia Dortmund mittrainieren durfte. Außerdem lobte Pulisic Jürgen Klopp. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Christian Pulisic: "Diesen Tag werde ich nie vergessen"

Christian Pulisic hat im Gespräch mit Ex-Bundesliga-Spieler Jermaine Jones über sein erstes Training bei den Profis von Borussia Dortmund gesprochen. "Ich ging in Deutschland an einem normalen Tag zur Schule. Dann bekam ich die Nachricht von meinem Jugendtrainer, dass ich am Abend mit den Profis trainieren darf. Diesen Tag werde ich nie vergessen", so der 21-Jährige.

Trainer der Mannschaft war zu dieser Zeit noch Jürgen Klopp. "Ihm bin ich dafür bis heute dankbar", sagt Pulisic über den zweimaligen Meistertrainer der Borussia in Jones' Podcast 13 & Me.

Außerdem erklärte der US-Nationalspieler, dass sein letztes Spiel im Dress vom BVB "nicht einfach" gewesen sei. "Das Stadion dort war mein zweites Zuhause", ergänzte er.

Pulisic wechselte im Januar 2019 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea. Zur Rückrunde wurde er allerdings noch an den BVB verliehen, sodass er den Klub erst nach der Saison Richtung Premier League verließ. Für Chelsea kam er in der aktuellen Saison auf 23 Pflichtspiel-Einsätze und sechs Tore.

BVB-Traumelf von Tomas Rosicky: Eine Legende jagt die nächste © imago images 1/23 Die ehemalige Dortmunder Legende Tomas Rosicky hat ihre persönliche BVB-Traumelf aufgestellt. In die Top-11 des Tschechen, der fünf Jahre für die Borussen spielte, haben es natürlich nur Hochkaräter geschafft. SPOX zeigt, wer dabei ist. © imago images 2/23 TOR - Jens Lehmann. Rosicky: "Der verrückte Deutsche! Das war sein Spitzname in England. Er hatte zwei Gesichter. Auf dem Platz war er verrückt, abseits mochte ich ihn sehr gerne, denn er ist immer sehr ehrlich gewesen." © imago images 3/23 Der Torhüter machte in vier Jahren 179 Spiele für den BVB. Anschließend zog es Lehmann zum FC Arsenal, wo er ebenfalls eine erfolgreiche Zeit feierte. Zuletzt fungierte der 50-Jährige als Co-Trainer von Manuel Baum beim FC Augsburg. © imago images 4/23 ABWEHR - Evanilson. Rosicky: "Evanilson ist immer gelaufen, die Außenbahn war sein Revier. Er war ein sehr guter Spieler. Als Teamkollege auf der selben Seite war er super, denn er hat für mich verteidigt." © imago images 5/23 Wegen finanzieller Probleme wurde der Verteidiger 2001 für 17,5 Mio. Euro nach Parma verkauft. Im Gegenzug bezahlte der BVB eine Leihgebühr an die Italiener, ehe ihn Schwarzgelb 2003 fest zurückholte. 2013 beendete er seine Karriere in Brasilien. © imago images 6/23 Jürgen Kohler. Rosicky: "Jürgen war ein beinharter Verteidiger. Er war einfach sehr stark, auch im Training war es so schwer, gegen ihn zu spielen. Er hat einen über den Platz getreten. Das war eine wichtige Erfahrung für mich." © imago images 7/23 Spielte von 1995 bis 2002 für Borussia Dortmund und holte neben zwei Meisterschaften auch die Champions League. Der Publikumsliebling wurde später mit "Jürgen Kohler Fußballgott" bejubelt. Derzeit ist er Interimstrainer in der 3. Liga bei Viktoria Köln. © imago images 8/23 Christian Wörns. Rosicky: "Christian ist sehr ähnlich wie Jürgen. Ein starker Verteidiger, der sehr unangenehm zu bespielen ist. Er attackiert dich überall. Jürgen und Christian haben es gehasst, zu verlieren. Sogar im Training." © imago images 9/23 Der Innenverteidiger war neun Jahre bei Borussia Dortmund und trug einige Zeit die Kapitänsbinde. Nachdem er 2008 seine Karriere beendete, schlug Wörns eine Laufbahn als Trainer ein. Seit 2019 arbeitet er als Trainer der U18 von Deutschland. © imago images 10/23 Dede. "Dede war wahrscheinlich der beste Linksverteidiger, mit dem ich in meiner Karriere zusammengespielt habe. Er ist ähnlich viel gelaufen wie Evanilson, aber er war spielerisch besser. Er war technisch richtig gut." © imago images 11/23 Der Linksverteidiger mauserte sich schnell zum Stammspieler und stieg in der Folge zum Publikumsliebling auf. Nach 13 Jahren wurde sein Vertreag beim BVB nicht mehr verlängert, weshalb er seine Karriere bei Eskisehirspor in der Türkei ausklingen ließ. © imago images 12/23 MITTELFELD - Sebastian Kehl. Rosicky: "Kehli war genau der Spielertyp, den ich brauchte. Der Spielertyp, der er war, brauchte wiederum einen wie mich. Ein super Job von Michael, uns zusammenzubringen. Wir haben uns perfekt ergänzt." © imago images 13/23 Der heutige Chef der Lizenzspielerabteilung war von 2002 bis 2015 als Spieler für Borussia Dortmund aktiv. Insgesamt gewann er dreimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal mit dem BVB. Außerdem war er jahrelang Kapitän. © imago images 14/23 Stefan Reuter. Rosicky: "Ein extrem erfahrener Spieler. Zu meiner Zeit war er am Ende seiner Laufbahn, aber er war extrem wichtig für die Atmosphäre des Teams. Er hat aber immer noch sehr gut gespielt. Wir haben also auch dank ihm gewonnen." © imago images 15/23 Trug zwölf Jahre das schwarzgelbe Trikot, ehe er 2004 seine Laufbahn beendete. Anschließend arbeitete als Assistent in der Unternehmensführung beim BVB, ehe er seine Karriere als Manager startete. Seit 2012 ist er Sportdirektor beim FC Augsburg. © imago images 16/23 Tomas Rosicky. Rosicky: "Ich möchte einfach nochmal in diesem Team spielen. Ich mag es nicht so sehr, über mich selbst zu sprechen, aber in dieses Team muss ich auf jeden Fall rein." © imago images 17/23 Der Tscheche wechselte nach fünf Spielzeiten von Dortmund zum FC Arsenal und traf dort auf seinen Ex-Teamkollegen Lehmann. 2017 beendete er seine Karriere bei Sparta Prag, um dort anschließend als Sportdirektor anzufangen. © imago images 18/23 ANGRIFF - Ewerthon. Rosicky: "Ewerthon war ein torgefährlicher Flügelspieler. Er war sehr schnell. Und ich brauchte die Mitspieler, denen ich Bälle weitergeben konnte. Ich habe immer abgespielt und mich über Vorlagen mehr gefreut als über eigene Tore." © imago images 19/23 Seine größten Erfolge waren der Gewinn des Weltpokals (2000 mit Corinthians) und die deutsche Meisterschaft mit Dortmund. 2005 verließ er den BVB, um 2007 für ein halbes Jahr in die Bundesliga nach Stuttgart zurückzukehren. 2014 beendete er die Karriere. © imago images 20/23 Marcio Amoroso. Rosicky: "Marcio war Torschützenkönig. Manchmal wollte er nicht mit nach hinten arbeiten, deswegen hatte Matthias Sammer einige Probleme mit ihm. Aber in und um den Strafraum war er einfach ein Killer." © imago images 21/23 Kam 2001 für über 25 Mio. Euro nach Dortmund und schoss sein Team als Torschützenkönig gleich zur Meisterschaft. Nachdem Trainer Sammer nicht mehr auf ihn setzte und es Probleme mit dem Verein gab, wurde sein Vertrag 2004 aufgelöst. © imago images 22/23 Jan Koller. Rosicky: "Dino muss natürlich auch dabei sein, er war der Anker unserer Offensive. Für einen Spieler seiner Größe (2,02 m) konnte er sehr gut kombinieren. Und er hatte ein super Spielverständnis." © imago images 23/23 Die "Giraffe mit dem Torinstinkt" machte sich nicht nur als Kopfballungeheuer einen Namen. Er schrieb auch Geschichte, als er 2002 gegen den FC Bayern mehrere Minuten als Torhüter glänzte (Platzverweis Lehmann). Seit 2011 ist er nicht mehr aktiv.

Borussia Dortmund - Matthias Sammer offenbart: "Meine Arbeit als Trainer kam zu früh"

Matthias Sammer hat im Buch Mensch Trainer von Isabella Müller-Reinhardt, aus dem Sportbuzzer Auszüge veröffentlichte, verraten, dass seine Zeit als Trainer für ihn zu früh kam. "Ich war zu jung, war vom Persönlichkeitsprofil her noch nicht gefestigt. Die fünf Jahre damals waren geistig unglaublich anstrengend", erklärte der 52-Jährige.

"Ich war einsam und ständig unter Druck, weil ich wusste, dass mir nach meinen eigenen Ansprüchen einige Grundlagen fehlten. Ich war zwar selbstbewusst und hatte eine genaue Idee, was ich wollte. Aber mir hat persönlich ein gewisses Maß an theoretischem Hintergrundwissen gefehlt, für noch mehr Sicherheit", führte Sammer weiter aus.

Sammer übernahm 2000 das Traineramt bei den Schwarz-Gelben und führte den Klub 2002 zur Meisterschaft. Aktuell ist er als Berater für den Verein aktiv.

Bundesliga: Die Tabelle