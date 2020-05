Bundesliga: Wann findet der nächste Spieltag statt?

Die Bundesliga ist als erste europäische Liga wieder in den Spielbetrieb gestartet. Auch am zweiten Spieltag nach der Coronapause stehen einige spannende Duelle auf dem Programm. Welche Spiele absolviert werden und wo Ihr diese verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga: Zweiter Spieltag nach der Zwangspause

In der höchsten deutschen Spielkasse findet bereits der zweite Spieltag nach der Corona-Zwangspause statt. Wie bereits am 26. Spieltag finden die Partien unter gewöhnungsbedürftigen Bedingungen statt. Beispielsweise sitzen die Auswechselspieler mit einem Abstand von zwei Metern nebeneinander. Nun steht der 27. Spieltag auf dem Programm, der zwischen dem 22. und 24. Mai über die Bühne geht.

Bundesliga: Die Top-Begegnung am 27. Spieltag

Der FC Bayern wird gegen Eintracht Frankfurt auf Wiedergutmachung aus sein. In der Hinrunde wurden sie mit 5:1 aus der Commerzbank-Arena gefegt. Damals kostete dieses desolate Leistung Niko Kovac den Job. Er wurde von Hansi Flick als Chefcoach beerbt, welcher ursprünglich nur als Übergangscoach fungierte. Nun wurde sein Vertrag bis 2023 verlängert, der ehemalige DFB-Funktionär wird also auch in Zukunft das Gesicht des FCB sein.

Bundesliga: Alle Spiele live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich Sky und DAZN. Während der Streamingdienst 40 Spiele am Freitag, Montag und frühen Sonntag (13.30 Uhr) zeigt, sind alle weiteren Partien beim Pay-TV-Sender zu sehen. Für den 27. Spieltag bedeutet dies folgendes: Das Auftakt-Match Hertha gegen Union wird exklusiv von DAZN übertragen, gleiches gilt am Sonntag für Schalke gegen Augsburg.

Die weiteren sieben Begegnungen gibt es nur auf Sky. Dort steht neben der TV-Übertragung auch ein Livestream via Sky Go und Sky Ticket bereit.

Bundesliga: Die Highlights bei DAZN sehen

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky.

Bundesliga: Der 27. Spieltag im Überblick

Eröffnet wird der 27. Spieltag mit dem Berliner Derby zwischen der Hertha und Union. Der BVB ist am Samstag bei den Wölfen gefordert, RB Leipzig einen Tag später in Mainz.