Borussia Dortmund - Jadon Sancho: Sommer-Transfer vom Tisch? BVB plant offenbar mit Verbleib

Borussia Dortmund rechnet wohl mit einem Verbleib von Jadon Sancho (20) über den Sommer hinaus. Dies berichtet Sky Sports News. Gleichzeitig sei ein Wechsel dennoch weiterhin im Bereich des Möglichen, da eine Verlängerung des 2022 auslaufenden Kontrakts als unwahrscheinlich gelte.

Der BVB wolle weiter nicht vom geforderten Preis von etwa 130 Millionen Euro abrücken, sodass Manchester United laut Daily Mirror von einem Transfer im Sommer Abstand genommen habe. Die Red Devils hätten sich zwar dem BVB in puncto Ablöse deutlich angenähert, müssten nun aber doch den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise Tribut zollen.

Vorstands-Boss Ed Woodward deutete bereits im April an, dass ein Transfer für eine dreistellige Millionensumme unrealistisch sei: "Niemand sollte sich Illusionen über die massiven Herausforderungen machen, die jedem im Fußball bevorstehen. Es wird kein Business as usual für irgendeinen Klub, unseren eingeschlossen, in Sommer-Transferfenster geben."

BVB - mögliche Neuzugänge und Abgänge: Mehrere Stars wohl auf Streichliste - Sancho-Ersatz aus Brasilien? © imago images 1/32 Trotz der Coronakrise stehen die Transferplanungen bei Borussia Dortmund nicht still. Angeblich stehen gleich acht Stars auf einer Streichliste, im Sommer könnte sich entsprechend einiges tun - sowohl bei den Zu- als auch bei den Abgängen. © getty 2/32 Aktuell stehen beim BVB 26 Mann im Profikader - im Sommer kehren sieben weitere Spieler von Leihgeschäften zurück. Fazit: Der BVB-Kader wäre zu groß. © getty 3/32 MARIUS WOLF (Hertha BSC): Noch ist fraglich, ob Hertha die Kaufoption in Höhe von angeblich 20 Millionen Euro zieht. Doch Dortmund plant laut Sport Bild nicht mehr mit dem 24-Jährigen. Genau wie die sechs weiteren Leihspieler soll er verkauft werden. © getty 4/32 JEREMY TOLJAN (US Sassuolo): Wurde im Sommer in die Serie A verliehen und ist bei Sassuolo Stammspieler. Hat nach Sport-Bild-Angaben keine Zukunft mehr beim BVB und soll im Sommer verkauft werden. AS Rom hat offenbar ein Auge auf ihn geworfen. © getty 5/32 ANDRE SCHÜRRLE (Spartak Moskau): Der Weltmeister von 2014 spielte bei Spartak zu Saisonbeginn eine wichtige Rolle, doch zuletzt mit weniger Einsatzzeit. Moskau wird die Kaufoption nicht ziehen, auch beim BVB hat er trotz Vertrag bis 2021 keine Zukunft. © getty 6/32 ÖMER TOPRAK (Werder Bremen): Kam aufgrund von Verletzungen bislang nur auf 13 Spiele für Werder. Die Bremer haben nach Sport-Bild-Infos eine verbindliche Kaufoption (4 Mio. Euro), die allerdings nur fällig wird, wenn sie den Klassenerhalt schaffen.. © imago images 7/32 SERGIO GOMEZ (SD Huesca): Ist beim spanischen Zweitligisten gesetzt und sammelt viel Spielpraxis. Bislang jedoch nur an drei Toren direkt beteiligt. Laut Sport Bild ist seine Zukunft beim BVB noch offen, doch auch er kann wohl gehen. © imago images 8/32 NICO SCHLUZ: Neben den Leihspielern stehen aber wohl noch einige weitere Namen auf der Abschussliste des BVB. Laut Sport Bild gehört dazu auch Schulz, der erst vor einem Jahr aus Hoffenheim nach Dortmund kam. Kostenpunkt damals: 25,5 Millionen Euro! © imago images 9/32 Bei den Borussen konnte sich der 27-Jährige aber nie durchsetzen und wurde von Raphael Guerreiro auf die Bank verdrängt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, sollte Dortmund ihn tatsächlich loswerden, wartet auf den BVB wohl ein dickes Minusgeschäft. © getty 10/32 MANUEL AKANJI: Startete als Stammspieler in die Saison 2019/20 - trotz einiger grober Fehler und einer unübersehbaren Unsicherheit im Defensiv-Spiel. Zuletzt war er hinter Hummels und Zagadou dann nur noch dritte Wahl in der Innenverteidigung. © getty 11/32 Allerdings soll auch Akanji einem Sport-Bild-Bericht zufolge bei einem passenden Angebot die Freigabe vom BVB erhalten. Die Dortmunder holten den Innenverteidiger im Januar 2018 für 21 Millionen Euro aus Basel, sein Vertrag läuft noch bis 2022. © getty 12/32 Dementsprechend höher dürfte die Ablöseforderung für ihn sein. Laut dem Bericht hoffe der BVB auf eine Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro für den Schweizer. © getty 13/32 MAHMOUD DAHOUD: Der U21-Europameister von 2017 darf den BVB nach Sport-Bild-Angaben bei einem passenden Angebot verlassen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2022, die Borussen würden bei einem Abgang vier Millionen pro Jahr Gehalt einsparen. © getty 14/32 Dahoud kam 2017 für 12 Mio. Euro aus Gladbach, konnte sich allerdings nie in der Startelf festspielen. In der laufenden Saison kommt er auf gerade einmal 322 Einsatzminuten. © getty 15/32 LUKASZ PISZCZEK: Der Vertrag des Routiniers läuft im Sommer aus, doch Manager Michael Zorc stellte bereits einen neuen Kontrakt für den 34-Jährigen in Aussicht ... © getty 16/32 "Ich urteile immer danach, ob ein Spieler noch die nötige Kraft und Leistungsbereitschaft hat. Das war bei Lukasz definitiv der Fall", sagte Zorc Ende April der Bild. Piszczek selbst betonte, dass er "gerne noch ein Jahr bleiben" wolle. © getty 17/32 MARCEL SCHMELZER: Sein Vertrag läuft zwar nicht aus, allerdings stand der ehemalige BVB-Kapitän bereits im Sommer kurz vor einem Wechsel ins Ausland. Diesen habe ihm der BVB jedoch verweigert. Vor Saisonbeginn stellte Zorc klar: "Wir planen fest mit ihm." © getty 18/32 Schmelzer, der bei Lucien Favre in dieser Saison nur drei Einsatzminuten bekam, sei zwar enttäuscht gewesen, habe die Entscheidung aber akzeptiert. Nach Sport-Bild-Angaben darf Schmelzer den BVB nun aber bei einem passenden Angebot verlassen. © getty 19/32 MARIO GÖTZE: Sein Vertrag läuft im Sommer aus, der 27-Jährige hat sich für einen Tapentenwechsel entschieden. Die Borussia kann damit einen ihrer Topverdiener (zehn Mio. Euro Jahresgehalt) von der Gehaltsliste streichen. © getty 20/32 Götze zieht es wohl nach Italien oder Spanien. Nach Informationen von SPOX und GOAL gelten AS Rom und Lazio Rom als vielversprechende Kandidaten, auch der AC Mailand hat Interesse angemeldet. © getty 21/32 JADON SANCHO: Die Gerüchteküche um einen Sancho-Abschied im Sommer brodelt schon seit einer Weile gewaltig. Nach einem kurzen Leistungstief und disziplinarischen Problemen zu Saisonbeginn präsentierte sich Sancho seit November in bärenstarker Verfassung. © getty 22/32 Die ganz großen Klubs sollen beim 20-Jährigen Schlange stehen. Nach Informationen von SPOX und Goal hat Manchester United aktuell die besten Karten. Auch Chelsea oder Barcelona wurde zuletzt Interesse nachgesagt. © imago images 23/32 Weil das Interesse an dem englischen Shootingstar so groß ist, bereitet sich der BVB bezüglich der Kaderplanung dem Vernehmen nach auf den Verlust Sanchos vor und scoutet Gerüchten zufolge schon einige Flügelspieler. © getty 24/32 ANTONY (19/FC Sao Paulo): Auf dem Radar der Dortmunder war unter anderem der Brasilianer, den sich jedoch Ajax Amsterdam schnappte. Laut Antonys Berater war der BVB aber "nah dran". © getty 25/32 EVERTON (23/Gremio Porto Alegre): Dortmund hat stattdessen wohl bereits ein Angebot für Everton hinterlegt, der nicht nur ein paar Jahre älter, sondern statistisch gesehen auch torgefährlicher ist (15 Tore, 7 Vorlagen in 42 Spielen 2019). © imago images 26/32 ANSU FATI (17/ FC Barcelona): Ein weiterer potenzieller Kandidat auf die Sancho-Nachfolge soll der Barca-Youngster sein. Laut der spanischen Sport habe der BVB zumindest mal seine Fühler nach dem Top-Talent ausgestreckt. © imago images 27/32 Der spanische Spitzenreiter habe dem Bericht zufolge aber um Bedenkzeit gebeten. Für Barcelona komme jedoch lediglich ein Leihgeschäft oder ein Verkauf mit einer Rückkaufoption infrage. © getty 28/32 EDUARDO CAMAVINGA (17/Stade Rennes): Debütierte mit 16 in der Ligue 1, ist mit 17 Stammspieler und nach Sport-Bild-Angaben heiß begehrt bei den europäischen Top-Klubs. Neben den BVB sollen auch Barca und Real ein Auge auf den Sechser geworfen haben. © getty 29/32 Ende April stieg der BVB aber laut spanischen Medienberichten aus dem Rennen um Camavinga aus. Mit einer Ablöseforderung von etwa 50 Millionen Euro war er den Dortmundern wohl zu teuer. © getty 30/32 ACHRAF HAKIMI: Es ist längst ein offenes Geheimnis, dass der BVB Hakimi gerne über den Sommer hinaus fest von Real Madrid verpflichten will. Zorc hat nach Sport-Bild-Angaben im Wintertrainingslager bereits Gespräche mit Berater Camano geführt. © getty 31/32 Hakimi selbst könnte sich sowohl einen Verbleib beim BVB als auch eine Rückkehr zu Real vorstellen, allerdings ist dort auf rechts Dani Carvajal gesetzt. Sein Herz sei "geteilt zwischen Real und Dortmund", sagte Hakimi im Januar den Ruhr Nachrichten. © getty 32/32 Zuletzt mehrten sich Gerüchte, wonach auch die Bayern bei Real wegen Hakimi vorstellig geworden sind. Der BVB soll jedoch ein Matching Right bei Hakimi besitzen, was es den Schwarzgelben erlaubt, jedes eingehende Angebot zu überbieten.

BVB: Sancho sehnt Rückkehr nach England herbei

Dennoch unternehme United im Hintergrund bereits jetzt Bemühungen, einen Transfer des Wunschspielers im kommenden Jahr zu realisieren, der in der laufenden Bundesliga-Saison bereits auf 30 Torbeteiligungen in 23 Spielen kommt.

Neben United wurde zuletzt auch dem FC Chelsea und dem FC Liverpool Interesse am Flügelflitzer nachgesagt. Dieser gab in einem Video des YouTube-Kanals "England" zu, dass er seine Heimat vermisse: "Im Ausland zu leben ist ein ganz anderes Spiel. Man lebt weit weg von allen: Der Familie und den Freunden. Das war ein großes Opfer."

Dennoch bereut er den Schritt von Manchester City zum BVB im Jahr 2017 nicht: "Ich bin einfach froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und dankbar für all die Dinge, die ich getan habe." Sancho hätte das Gefühl gehabt, dass Dortmund der richtige Ort für einen Neuanfang sei. "Drei Jahre später kann ich sagen: Mir geht es gut."