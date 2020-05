Bundesliga-Endspurt: Berlin-Derby und Relegation live - Diese Spiele zeigt DAZN

DAZN hat sich nach dem Bundesliga-Neustart am vergangenen Wochenende mit der DFL hinsichtlich der Live-Übertragung bis zum Saisonende verständigt. Der Streamingdienst zeigt unter anderem das Berlin-Derby am Freitag (20.30 Uhr). Das gab DAZN am Donnerstag bekannt.

Der Neustart auf DAZN hat bereits mit dem Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen begonnen. Weiter geht's am Freitag mit dem Hauptstadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin, das DAZN ab 20.15 Uhr live überträgt.

Diese Bundesliga-Spiele zeigt DAZN

Bis zum Saisonende laufen auf DAZN noch neun Spiele.

Spieltag Datum und Uhrzeit Begegnung 27 Freitag, 22.5., 20:30 Uhr Hertha BSC - 1. FC Union Berlin 27 Sonntag, 24.5., 13:30 Uhr FC Schalke 04 - FC Augsburg 28 Mittwoch, 27.5., 18:30 Uhr RB Leipzig - Hertha BSC 29 Freitag, 29.5., 20:30 Uhr SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 29 Montag, 01.06., 20:30 Uhr 1. FC Köln - RB Leipzig 30 Feitag, 05.06., 20:30 Uhr SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 30 Sonntag, 07.06., 13:30 Uhr Werder Bremen - VfL Wolfsburg 31 Freitag, 12.06., 20:30 Uhr TSG Hoffenheim - RB Leipzig 32 Mittwoch, 17.06., 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04

DAZN zeigt auch die Relegation live

Neben den neuen Spielen der regulären Saison wird der Streamingdienst auch die Relegation live zeigen. Zusätzlich zu den Live-Spielen stehen wie gewohnt alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff der Spiele auf der Plattform zur Verfügung.

"Wir freuen uns darauf, allen Fußball-Fans die Bundesliga weiterhin live zu zeigen. (...) Bei der Vorbereitung und Durchführung unserer Übertragungen bleiben die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten unsere oberste Priorität", sagte Executive Vice President DAZN DACH Thomas de Buhr.

So könnt Ihr DAZN sehen

DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten: Smart TVs, Android- und iOS-Smartphones, Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast, PlayStation und Xbox.

Ein Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Im Jahresabo kostet DAZN 119,99 Euro und ist jährlich kündbar. Dafür zahlt Ihr monatlich nur rund 10 Euro. DAZN bietet außerdem einen Gratis-Probemonat.