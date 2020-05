Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Duell um die europäischen Plätze: Heute empfängt Bayer Leverkusen den VfL Wolfsburg. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Bayer 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg: Anpfiff, Termin, Ort

Anstoß der Partie ist am heutigen Dienstag, den 26. Mai, um 20.30 Uhr. Zeitgleich rollt in vier weiteren Bundesliga-Stadien der Ball, unter anderem ist Bayers Konkurrent um die Champions League, Borussia Mönchengladbach, in Bremen gefordert.

Gespielt wird heute in der BayArena in Leverkusen. Das bereits 1958 eröffnete Stadion gehört der Bayer 04 Immobilien GmbH, die wie die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bayer AG ist.

Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Livebilder vom Geschehen in der BayArena gibt es heute exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch die 90 Minuten sowohl als Einzelspiel als auch in Ausschnitten in der Konferenz.

Übertragungsbeginn des Einzelspiels auf Sky Sport Bundesliga 5 ist um 20.25 Uhr, Kommentator der Partie ist dort Tom Bayer.

Streamen könnt Ihr das Spiel über die gewohnten Kanäle: Entweder via SkyGo (für Kunden des TV-Abos per App abrufbar) oder mit einem Sky Ticket.

Bundesliga im SPOX-Liveticker: Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg

Auch bei uns verpasst Ihr nichts, mit unseren Livetickern seid Ihr immer am Ball.

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg: Bilanz in den vergangenen Spielen

Es könnte torreich zugehen heute: In den vergangenen zehn Partien der Klubs fielen im Schnitt vier Tore pro Spiel.

In Erinnerung dürfte vor allem das Aufeinandertreffen der beiden Klubs im Februar 2015 sein. Damals führten die Wölfe zur Halbzeit 3:0 in der BayArena, ehe die Werkself nach furiosem Angriffsfußball in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich auf 4:4 stellte.

Erst eine Gelb-Rote Karte vom damaligen Leverkusener Emir Spahic (82.) brachte die Partie doch nochmal zum Kippen, letztlich war es der heutige Frankfurter Bas Dost, der in der dritten Minute der Nachspielzeit mit seinem vierten (!) Tor den Siegtreffer für die Wölfe markierte.

Dagegen ging es in der Hinrunde der laufenden Saison unspektakulär zu: Bayer setzte sich mit 2:0 in der Volkswagen-Arena durch, Torschützen waren Karim Bellarabi und Paulinho.

Bundesliga, 28. Spieltag: Diese Begegnungen stehen heute an

Neben dem Top-Duell in Dortmund zwischen dem BVB und den Bayern sind zwei weitere Spitzenteams gefordert.

Datum Uhrzeit Heim Gast 26. Mai 18.30 Uhr Borussia Dortmund FC Bayern München 26. Mai 20.30 Uhr Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 26. Mai 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt SC Freiburg 26. Mai 20.30 Uhr Werder Bremen Borussia Mönchengladbach

Bundesliga: Tabelle vor dem 28. Spieltag