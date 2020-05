Bundesliga, 27. Spieltag: Diese Spiele werden kostenlos im Free-TV gezeigt

Die Bundesliga hat nach knapp zweimonatiger Abstinenz den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Am 26. Spieltag durften sich die Fans sogar über eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen freuen. Auch für den 27. Spieltag ist eine Übertragung im Free-TV geplant. Hier gibt es alle Infos dazu.

Bundesliga: Diese Spiele werden kostenlos im Free-TV gezeigt

Die Rechte an der Bundesliga-Übertragung liegen eigentlich bei Sky und DAZN und damit nicht im frei empfangbaren Fernsehen. An den ersten beiden Spieltagen nach der Corona-Pause gibt es jedoch eine Ausnahme. Sky überträgt zwar keine Einzelspiele, dafür aber die Konferenz am Samstag im Free-TV beim Sender Sky Sport News HD.

Außerdem hat Sky auch einen kostenlosen Livestream im Angebot, mit dem Ihr die parallel laufenden Spiele auf mobilen Endgeräten verfolgen könnt. Dieser ist hier abrufbar.

Aufgrund des 28. Spieltags, der als englische Woche terminiert wurde, gibt es dieses Wochenende drei Partien am Sonntag. Somit sind am Samstag um 15.30 Uhr vier Partien angesetzt.

In der Konferenz sind damit folgende vier Begegnungen zu sehen:

Wolfsburg vs. BVB

Gladbach vs. Leverkusen

Freiburg vs. Bremen

Paderborn vs.Hoffenheim

Bundesliga, 27. Spieltag: Begegnungen, Ansetzungen, Uhrzeiten

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 23. Mai 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 23. Mai 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 23. Mai 15.30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen 23. Mai 15.30 Uhr SC Paderborn TSG Hoffenheim 23. Mai 18.30 Uhr FC Bayern Eintracht Frankfurt 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 24. Mai 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 24. Mai 18 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf

Bundesliga, 27. Spieltag: Highlights und Liveticker

Als Alternative zur Übertragung bietet Euch SPOX zu allen Bundesliga-Spielen einen Liveticker. Mit dem bleibt Ihr immer up to date und werdet ausführlich über die wichtigsten Spielereignisse informiert. Die Übersicht mit allen Links zu den einzelnen Tickern findet Ihr hier.

Außerdem sind bei uns ab Montag, 0 Uhr Spielzusammenfassungen zu allen neun Partien der Bundesliga abrufbar.

Schon 40 Minuten nach dem Abpfiff gibt es diese bei DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst hält zudem eigentlich durch die Kooperation mit Eurosport die Übertragungsrechte an den Freitags-, Montags sowie frühen Sonntagsspielen. Da die DFL durch die Corona-Pause mit Eurosport noch keine langfristige Einigung getroffen hat, sind die Rechte an den kommenden Übertragungen noch unklar.

Lediglich für das erste Montagsspiel nach Fortführung des Spielbetriebs zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen wurde bislang eine Einigung erzielt. Die Partie lief live und in voller Länge beim Streaming-Dienst.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Das Angebot können Neukunden in den ersten 30 Tagen kostenlos testen.

Bundesliga: So lief der 26. Spieltag nach der Corona-Pause

Am ersten Spieltag nach der Corona-Pause gaben sich der BVB und die Bayern keine Blöße. Dortmund gewann das Revierderby souverän gegen Schalke, die Münchner siegten bei Union Berlin glanzlos mit 2:0. RB Leipzig dagegen büßte durch das Unentschieden gegen den SC Freiburg den dritten Tabellenplatz ein.

Heim Auswärts Ergebnis Borussia Dortmund Schalke 04 4:0 RB Leipzig SC Freiburg 1:1 1899 Hoffenheim Hertha BSC 0:3 Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 0:0 FC Augsburg VfL Wolfsburg 1:2 Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 1:3 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 2:2 Union Berlin Bayern München 0:2 Werder Bremen Bayer Leverkusen 1:4

Bundesliga: Tabelle vor dem 27. Spieltag