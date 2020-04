Seit dem 8. März finden in der Bundesliga keine Spiele mehr statt. Die Pause könnte jedoch bald ein Ende haben. Hier erfahrt Ihr, wann der nächste Spieltag der Bundesliga über die Bühne geht.

Bundesliga: Wann findet der nächste Spieltag statt?

Der wahrscheinlichste Termin für einen Restart der Bundesliga mit Geisterspielen ist wohl der 23. Mai. Das besprachen die Sportminister der 16 Bundesländer am Montag in einer Telefonkonferenz.

Bis zum Dienstagabend soll in Form eines Umlaufbeschlusses eine Einigung vorgelegt werden. Dieser soll bei der nächsten Beratung von Kanzlerin Angela Merkel mit den Landesregierungen als Grundlage verwendet werden. Mit einem fixen Termin soll am Donnerstag jedoch nicht gerechnet werden. Dies wäre laut der Süddeutschen Zeitung frühestens nach dem Gipfeltreffen am 6. Mai zu erwarten.

© imago images

Bundesliga: im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat bei einer Fortsetzung der Bundesliga die Rechte für alle Samstagsspiele. Diese werden entweder im Einzelspiel oder in einer Konferenz gezeigt.

Die Montags- Freitags- und frühen Sonntags-Begegnungen werden jedoch auf DAZN übertragen. Neben der Bundesliga bietet der Streamingdienst auch Spiele anderer europäischen Topligen (Serie A, Ligue 1, Primera Division) an. Auch für US-Sport-Fans (NBA, NFL, NHL, MLB) ist DAZN die richtige Anlaufstelle.

Ein DAZN-Abo kostet im Monat 11,99 Euro oder im Jahresabo 119,99 Euro. Zuvor kann ein Gratis-Probemonat getestet werden.

Das wurde aus den Bundesliga-Talenten mit dem größten Potenzial bei FIFA 10 © getty 1/21 Jedes Jahr gibt EA Sports in seiner Fußball-Simulation eine Prognose der besten Talente ab. Wie entwickelten sich die besten U21-Bundesligaspieler aus FIFA 2010? © getty 2/21 ÖMER TOPRAK, SC Freiburg, Potenzial - 84: Spielte bis 2011 in Freiburg. Dann ging es zu Leverkusen und von dort 2017 zum BVB. In dieser Saison ist Toprak an Bremen ausgeliehen. Werder besitzt zudem eine Kaufoption. © getty 3/21 TIMO GEBHART, VfB Stuttgart, Potenzial - 84: Der U19-Europameister von 2009 wechselte 2012 zum VfB Stuttgart und erlebte dann eine kleine Odyssee: Steaua Bukarest, Hansa Rostock, 1860 München, Viktoria Berlin und nun wieder 60. © getty 4/21 NURI SAHIN, Borussia Dortmund, Potenzial - 84: Von seinem Potenzial war auch Real Madrid überzeugt, das Sahin nach dem Meistertitel 2011 nach Spanien holte. Von dort ging es per Leihe nach Liverpool und wieder zurück nach Dortmund. 2018 ging's zu Werder. © getty 5/21 HAVARD NORDTVEIT, 1. FC Nürnberg, Potenzial - 84: War von der Arsenal-Reserve ausgeliehen und ging dann ein Jahr später nach Gladbach. 2016 wechselte er zu West Ham und 2017 nach Hoffenheim. Die TSG lieh ihn zwischenzeitlich nach Fulham aus. © getty 6/21 BENEDIKT HÖWEDES, FC Schalke 04, Potenzial - 85: Der Weltmeister von 2014 blieb bis 2017 auf Schalke und gewann den DFB-Pokal. 2017 ging es dann zu Juventus für ein Jahr auf Leihe. 2018 dann folgte der Transfer zu Lok Moskau. © getty 7/21 IVAN RAKITIC, FC Schalke 04, Potenzial - 85: Nach vier Jahren verließ der Kroate die Knappen und schloss sich Sevilla 2011 an. Richtig ab ging die Karriere dann 2014 mit dem Wechsel zu Barca. Dort gewann er die CL und viermal die Meisterschaft. © getty 8/21 JEROME BOATENG, Hamburger SV, Potenzial - 85: Ehe sich Boateng 2011 dem FC Bayern anschloss, ging es noch für ein Jahr zu Manchester City. In seiner Vita stehen unter anderem der WM-Titel 2014, die CL 2013 und sieben Meisterschaften. © getty 9/21 MATS HUMMELS, Borussia Dortmund, Potenzial - 85: Mit dem BVB gewann Hummels zwei Meisterschaften und einen Pokal, 2014 wurde er Weltmeister und von '16 bis '19 gab's drei erfolgreiche Jahre in München, ehe es zum BVB zurückging. © getty 10/21 RICHARD SUKUTA-PASU, Bayer Leverkusen, Potenzial - 85: Die Karriere des einstigen U19-Europameisters wollte nie richtig abheben. Ständige Leihen brachten ihn u.a. nach St. Pauli, Graz, K'lautern. Wechselte im Januar von China aus zu Seoul E-Land. © getty 11/21 DAMIEN LE TALLEC, Borussia Dortmund, Potenzial - 85: Beim BVB blieb der Franzose bis 2012, dann ging es zu Nantes, das ihn noch im selben Jahr in die Ukraine verkaufte. Über Russlang ging's zu Roter Stern und schließlich Montpellier. © getty 12/21 LARS BENDER, Bayer Leverkusen, Potenzial - 86: Der U19-Europameister von 2009 spielt seither für Bayer Leverkusen und gehört dort zu den Leistungsträgern. © getty 13/21 BRENO, FC Bayern, Potenzial - 86: Breno hatte eine schwierige Zeit beim Rekordmeister. Drum wurde er 2010 nach Nürnberg verliehen, landete wegen Brandstiftung im Gefängnis und wechselte 2015 nach Sao Paulo zurück. Heute spielt er für Vasco da Gama. © getty 14/21 NEVEN SUBOTIC, Borussia Dortmund, Potenzial - 87: Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg und das CL-Finale 2013 erreichte Subotic mit dem BVB. 2017 wechselte er nach Köln, 2018 ging es nach St. Etienne, 2019 nach Berlin zu Union. © getty 15/21 ZDRAVKO KUZMANOVIC, VfB Stuttgart, Potenzial - 88: Beim VfB hielt es den Mittelfeldmann bis 2013. Dann ging es zu Inter und von dort nach Basel, Udinese, Malaga und letztlich zurück nach Basel. Er wurde ein Mal Schweizer Meister. © getty 16/21 MARKO MARIN, Werder Bremen, Potenzial - 88: Die einstige deutsche Inkarnation von Messi wechselte 2012 zu Chelsea, was eine Leih-Arie zu Sevilla, Fiorentina, Anderlecht und Trabzonspor auslöste. Gewann zweimal die EL. Jetzt bei Al-Ahli aktiv. © getty 17/21 RENATO AUGUSTO, Bayer Leverkusen, Potenzial - 88. Der Brasilianer spielte bis 2013 in Leverkusen, anschließend ging es zu Corinthians. 2016 wechselte er schließlich zu Beijing Sinobo Guoan in der Chinese Super League. © getty 18/21 MESUT ÖZIL, Werder Bremen, Potenzial - 88: 2010 ging Özil von Werder zu Real Madrid, wo er bis 2013 spielte. Seither spielt er für Arsenal. Zu seinen Titeln zählen die WM 2014, drei FA-Cups, eine spanische Meisterschaft und eine Copa. © getty 19/21 TONI KROOS, Bayer Leverkusen, Potenzial - 88: Kroos war 2009 an Leverkusen ausgeliehen und ging 2010 nach München zurück. Mit Bayern gewann er zwei Meisterschaften und die CL 2013. Seit 2014 spielt er für Real Madrid und gewann noch drei Mal die CL. © getty 20/21 FRANCO ZUCULINI, TSG Hoffenheim, Potenzial - 88: Kam 2009 nach Hoffenheim und spielte dort bis 2011. Dann ging es über Saragossa und zwei Stationen in Argentinien letztlich nach Venedig. © imago images 21/21 LEWIS HOLTBY, FC Schalke 04, Potenzial - 88: Holtby wurde 2010 an Mainz ausgeliehen, kam dann 2011 zurück und wechselte 2013 zu Tottenham. Über den Umweg Fulham (Leihe) ging es zum HSV. Mittlerweile bei den Blackburn Rovers unter Vertrag.

Bundesliga: So könnte der nächste Spieltag aussehen

Noch ist nicht fix, ob bei einem Wiederanpfiff der Liga mit dem 26. Spieltag oder mit dem Spieltag, der ohnehin laut Kalender dran gewesen wäre, gespielt wird. Im Falle einer Einigung auf den 26. Spieltag würden die Begegnungen folgendermaßen aussehen.

Heim Gast Borussia Dortmund vs. FC Schalke 04 RB Leipzig vs. SC Freiburg Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach SV Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim vs. Hertha BSC Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg 1. FC Köln vs. Mainz 05

Bundesliga - Tabelle: Der Stand nach 25 Spieltagen

Nach 25 Spieltagen führt der Rekordmeister FC Bayern München die Bundesliga an. Mit vier Punkten Rückstand folgt Borussia Dortmund. Auf Rang drei folgt RB Leipzig.