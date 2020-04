RB Leipzig - News und Gerüchte: RBL will Patrik Schick wohl fest verpflichten

RB Leipzig ist wohl in Verhandlungen mit Patrik Schick. Ralf Rangnick spricht über die Wichtigkeit des Fußballs für die Gesellschaft. Markus Krösche plant in Zukunft mit Veränderungen für den Nachwuchs. News und Gerüchte zu den Roten Bullen findet Ihr hier.

RB Leipzig will angeblich Patrik Schick fest verpflichten

Laut einem Bericht der italienischen Gazzetta dello Sport verhandelt RB Leipzig mit Patrik Schicks Stammverein AS Rom um einen Verbleib in Deutschland über die laufende Saison hinaus. Uneinigkeit soll es demnach beim Thema Ablösesumme geben. Die Italiener sollen 29 Millionen fordern, während der Tabellendritte der Bundesliga den Preis auf 20 Millionen drücken wolle.

Auch die Sachsen haben mit Einbußen durch die Bundesliga-Unterbrechung zu kämpfen. Dadurch werde der Transfer laut kicker utopisch. Auch andere Vereine sollen Angebote für den 24-Jährigen abgegeben haben.

2017 wechselte der Tscheche von Sampdoria Genoa in die italienische Hauptstadt. Seine Leihe in Leipzig begann im vergangenen Sommer und endet im Juni. Im Laufe der Saison erkämpfte Schick sich bei den Roten Bullen die Stammposition. In 19 Pflichtspielen schoss er sieben Tore und legte drei weitere auf.

RB Leipzig: Die schnellsten Spieler der Roten Bullen in der Bundesliga © getty 1/26 Seit 2016 ist RB Leipzig in der Bundesliga und steht für Powerfußball und extremes Tempo. Doch wer sind die Speedkönige der Sachsen? Hier sind die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25 - Rani Khedira am 19/02/2017: 32,87 km/h. (Quelle: Opta) © getty 3/26 PLATZ 25 - Tyler Adams am 01/02/2020: 32,90 km/h. © getty 4/26 PLATZ 23 - Dominik Kaiser am 03/12/2016: 32,95 km/h. © getty 5/26 PLATZ 21 - Naby Keita am 12/12/2017: 32,99 km/h. © getty 6/26 PLATZ 21 - Matheus Cunha am 02/03/2019: 32,99 km/h. © getty 7/26 PLATZ 20 - Patrik Schick am 22/02/2020: 33,08 km/h. © getty 8/26 PLATZ 19 - Christopher Nkunku am 18/08/2019: 33,17 km/h. © getty 9/26 PLATZ 18 - Ademola Lookman am 25/02/2018: 33,39 km/h. © getty 10/26 PLATZ 17 - Emil Forsberg am 07/10/2018: 33,57 km/h. © getty 11/26 PLATZ 16 - Marcel Halstenberg am 29/04/2017: 33,64 km/h. © getty 12/26 PLATZ 15 - Davie Selke am 10/12/2016: 33,70 km/h. © getty 13/26 PLATZ 14 - Marcelo Saracchi am 03/11/2018: 33,78 km/h. © getty 14/26 PLATZ 13 - Stefan Ilsanker am 17/12/2016: 34,28 km/h. © getty 15/26 PLATZ 11 - Yussuf Poulsen am 10/12/2016: 34,33 km/h. © getty 16/26 PLATZ 11 - Oliver Burke am 18/03/2017: 34,33 km/h. © getty 17/26 PLATZ 10 - Bruma am 16/09/2017: 34,54 km/h. © getty 18/26 PLATZ 9 - Marcel Sabitzer am 01/04/2017: 34,55 km/h. © getty 19/26 PLATZ 8 - Jean-Kevin Augustin am 12/05/2018: 34,66 km/h. © getty 20/26 PLATZ 7 - Ibrahima Konate am 16/02/2019: 34,68 km/h. © getty 21/26 PLATZ 6 - Nordi Mukiele am 18/08/2019: 34,70 km/h. © getty 22/26 PLATZ 5 - Dayot Upamecano am 20/05/2017: 34,85 km/h. © getty 23/26 PLATZ 4 - Bernardo am 08/04/2017: 34,98 km/h. © getty 24/26 PLATZ 3 - Konrad Laimer am 28/10/2018: 34,99 km/h. © getty 25/26 PLATZ 2 - Timo Werner am 27/08/2017: 35,02 km/h. © getty 26/26 PLATZ 1 - Lukas Klostermann am 18/01/2020: 35,10 km/h.

Patrik Schick: Statistiken für den RB Leipzig in der aktuellen Saison

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 15 7 2 DFB-Pokal 1 0 0 Champions League 3 0 1

Ralf Rangnick: Fußball "nicht unwichtiger als andere Bereiche"

Ralf Rangnick plädiert für eine Fortsetzung der Bundesliga. "Der Profi-Fußball darf, soll und wird keine Ausnahmestellung für sich in Anspruch nehmen. Aber er ist auch nicht unwichtiger als andere wirtschaftliche und gesellschaftliche Bereiche unseres Lebens", sagte er der Leipziger Volkszeitung.

"Wenn die Mannschaften, die Betreuer und alle unmittelbar Beteiligten gesund bleiben und das permanent gecheckt wird, kann die Saison zu Ende gespielt werden", meint der Head of Sport and Development Soccer von Red Bull.

Mit Geisterspielen hat Rangnick kein Problem. "Wir hatten in der Vergangenheit öfter Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da ist es zur Sache gegangen, ging es um Taktik, Form und Stammplätze", sagte er.

© getty

Leipzig-Sportdirektor Krösche will Nachwuchsarbeit umkrempeln

Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche plant in nächster Zeit Veränderungen in Sachen Nachwuchsarbeit. "Wir wollen uns konkret Gedanken machen, wie wir das langfristige Projekt Nachwuchs angehen wollen. Das Ziel ist, dass letztlich Spieler, die am Cottaweg ausgebildet wurden, auch in der Arena spielen. Und da geht es zum Beispiel auch darum, Trainer auszubilden. Aber da ist aktuell noch vieles in den Startlöchern", sagte er gegenüber der Bild.

Nach heutigem Stand hat es bisher kein Talent aus dem Leipziger Nachwuchs in die Profimannschaft geschafft. Mit dem gebürtigen Leipziger Tom Krauß stand ein Eigengewächs immerhin bereits achtmal im Kader der Profis, eingesetzt wurde er jedoch noch nicht.