RB Leipzig, News und Gerüchte - Matthäus: "Sehe Upamecano bei jedem großen Verein"

TV-Experte Lothar Matthäus hat im Sky-Podcast über Leipzigs Dayot Upamecano gesprochen. RB zeigt Interesse an Werder-Spieler Milot Rashica. In den nächsten Wochen sollen Gespräche folgen.

Hier gibt es News und Gerüchte zu RB Leipzig.

Matthäus über Upamecano: "Ich sehe ihn bei jedem großen Verein"

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem Leipziger Dayot Upamecano ein paar Tipps im Falle eines Wechsels gegeben. "Ich sehe ihn bei jedem großen Verein, wenn er vor allem die Spielpraxis bekommt. Wenn er wechselt, sollte er auch überzeugt sein, dass ihm der Trainer oder der Verein das Vertrauen gibt, dass er regelmäßig spielt - wie jetzt auch in Leipzig", sagte der 59-Jährige im Sky-Podcast "Herz der Mannschaft."

Für RB-Leipzig könnte es schwierig werden, Upamecano zu halten, denn mehrere Topklubs Europas zeigten bereits ihr Interesse am Innenverteidiger. "Auch bei Bayern München würde man ihn glaube ich gerne verpflichten", sagte der TV-Experte. Man müsse aufgrund der aktuellen Krise aber erst einmal abwarten. Wegen der Corona-Pandemie herrscht am Transfermarkt nämlich Ausnahmezustand. Der Vertrag des Franzosen läuft 2021 aus.

RB Leipzig: Die schnellsten Spieler der Roten Bullen in der Bundesliga © getty 1/26 Seit 2016 ist RB Leipzig in der Bundesliga und steht für Powerfußball und extremes Tempo. Doch wer sind die Speedkönige der Sachsen? Hier sind die Top 25. © getty 2/26 PLATZ 25 - Rani Khedira am 19/02/2017: 32,87 km/h. (Quelle: Opta) © getty 3/26 PLATZ 25 - Tyler Adams am 01/02/2020: 32,90 km/h. © getty 4/26 PLATZ 23 - Dominik Kaiser am 03/12/2016: 32,95 km/h. © getty 5/26 PLATZ 21 - Naby Keita am 12/12/2017: 32,99 km/h. © getty 6/26 PLATZ 21 - Matheus Cunha am 02/03/2019: 32,99 km/h. © getty 7/26 PLATZ 20 - Patrik Schick am 22/02/2020: 33,08 km/h. © getty 8/26 PLATZ 19 - Christopher Nkunku am 18/08/2019: 33,17 km/h. © getty 9/26 PLATZ 18 - Ademola Lookman am 25/02/2018: 33,39 km/h. © getty 10/26 PLATZ 17 - Emil Forsberg am 07/10/2018: 33,57 km/h. © getty 11/26 PLATZ 16 - Marcel Halstenberg am 29/04/2017: 33,64 km/h. © getty 12/26 PLATZ 15 - Davie Selke am 10/12/2016: 33,70 km/h. © getty 13/26 PLATZ 14 - Marcelo Saracchi am 03/11/2018: 33,78 km/h. © getty 14/26 PLATZ 13 - Stefan Ilsanker am 17/12/2016: 34,28 km/h. © getty 15/26 PLATZ 11 - Yussuf Poulsen am 10/12/2016: 34,33 km/h. © getty 16/26 PLATZ 11 - Oliver Burke am 18/03/2017: 34,33 km/h. © getty 17/26 PLATZ 10 - Bruma am 16/09/2017: 34,54 km/h. © getty 18/26 PLATZ 9 - Marcel Sabitzer am 01/04/2017: 34,55 km/h. © getty 19/26 PLATZ 8 - Jean-Kevin Augustin am 12/05/2018: 34,66 km/h. © getty 20/26 PLATZ 7 - Ibrahima Konate am 16/02/2019: 34,68 km/h. © getty 21/26 PLATZ 6 - Nordi Mukiele am 18/08/2019: 34,70 km/h. © getty 22/26 PLATZ 5 - Dayot Upamecano am 20/05/2017: 34,85 km/h. © getty 23/26 PLATZ 4 - Bernardo am 08/04/2017: 34,98 km/h. © getty 24/26 PLATZ 3 - Konrad Laimer am 28/10/2018: 34,99 km/h. © getty 25/26 PLATZ 2 - Timo Werner am 27/08/2017: 35,02 km/h. © getty 26/26 PLATZ 1 - Lukas Klostermann am 18/01/2020: 35,10 km/h.

RB Leipzig an Werders Rashica interessiert

Nach Borussia Dortmund ist auch der RB Leipzig ins Rennen um Milot Rashica eingestiegen. Das berichtet der kicker. Gespräche zwischen den beiden Parteien werde es bald Gespräche geben. "Wenn in ein paar Wochen wieder gespielt wird, dann wird wieder Bewegung in den Transfermarkt kommen und man kann in konkrete Gespräche mit Vereinen gehen", bestätigte Rashicas Berater Altin Lala am Donnerstag gegenüber dem kicker.

Der Kosovare hat in Bremen noch einen Vertrag bis 2022. Im Falle eines Bremer Klassenerhalts aktiviert sich seine Ausstiegsklausel, die 38 Millionen Euro beträgt. Somit wäre der 23-Jährige bei einem Werder-Abstieg in die 2. Bundesliga für einen Fixbetrag zu haben.

Rashica war im Januar 2018 von Vitesse Arnheim nach Bremen gewechselt. Dort war er in der aktuellen Saison einer der wenigen Leistungsträger. In 20 Einsätzen traf er sieben Mal und legte vier Tore auf.

